Asiantuntijoiden mukaan on olemassa tietty ikä, jolloin keho saavuttaa täyden potentiaalinsa.

Olet luultavasti kuullut sanonnan, että parikymppinen ikä on kehosi parhaimmillaan. Asiantuntijat tarjoavat vivahteikkaamman näkökulman: täysi fyysinen potentiaalimme tulee usein hieman myöhemmin, noin kolmekymppisenä. Ja ennen kaikkea, kyse ei ole "arvosta" tai "ansioista": jokainen keho on ainutlaatuinen, ja ikä on vain yksi numero monien joukossa.

Huippukunto 26–36 vuoden iässä

Ruotsalaisessa Karoliinisen instituutin tekemässä tutkimuksessa seurattiin 427:ää 16–63-vuotiasta miestä ja naista lähes 50 vuoden ajan ja mitattiin toistuvasti heidän sydän- ja hengityselinten kapasiteettiaan, voimaansa ja lihaskestävyyttään. Tulokset ovat yllättäviä: yleinen fyysinen kunto on yleensä huipussaan 26–36 vuoden iässä ja saavuttaa maksiminsa noin 35 vuoden iässä sekä naisilla että miehillä.

Tarkemmin sanottuna sydän- ja hengityselinten kapasiteetti sekä lihaskestävyys ovat huipussaan noin 35–36 vuoden iässä, kun taas räjähtävä voima, kuten hyppykorkeus, tasaantuu hieman aikaisemmin ennen kuin laskee nopeammin. Nämä luvut osoittavat, että keho ei ole "huipussaan" parikymppisenä, toisin kuin yleisesti uskotaan.

35 vuoden jälkeen: asteittainen, mutta säädettävä lasku

Huippuvaiheen jälkeen fyysinen heikkeneminen alkaa vähitellen. Tutkimuksen mukaan kyvyt heikkenevät aluksi 0,3–0,6 % vuodessa, sitten 2–2,5 % vuodessa noin 50 vuoden iästä alkaen. Huippuvaiheen ja 63 vuoden iän välillä kokonaismenetys vaihtelee 30–48 prosentin välillä.

Nämä luvut eivät kuitenkaan ole kiveen hakattuja. Laskusuunnassa on huomattavaa vaihtelua yksilöstä toiseen. Jotkut ihmiset säilyttävät huomattavan tason myös yli 50 vuoden iän, kun taas toiset kokevat nopeamman laskun. Tämä osoittaa, että elämäntyylilläsi, tavoillasi ja päivittäisillä valinnoillasi on paljon suurempi merkitys kuin tutkimuksessa osoitetulla iällä.

Liikkuminen tekee kaiken eron

Tutkimus korostaa keskeistä seikkaa: fyysinen aktiivisuus muuttaa elämänkulkua. Ihmiset, jotka ovat aktiivisia murrosiästä aikuisuuteen, saavuttavat korkeamman suorituskykyhuipun ja hidastavat siten suorituskykynsä laskua. Myöhemmin aloittavatkin saavat silti 5–10 % enemmän fyysistä kapasiteettia verrattuna istumatyötä tekeviin henkilöihin.

Yksi tutkijoista, Maria Westerståhl, tiivistää asian: "Ei ole koskaan liian myöhäistä aloittaa liikkumista." Liikunta ei pysäytä heikkenemistä, mutta se hidastaa sitä merkittävästi ja siirtää sitä vaihetta, jossa kykyjen menetyksestä tulee päivittäinen kamppailu.

Ikääntyminen alkaa aikaisemmin kuin luulemme

Tulokset vahvistavat sen, minkä urheilijoilla tehdyt tutkimukset olivat jo osoittaneet: merkittävä fyysinen heikkeneminen alkaa ennen 40 vuoden ikää. Lihasmassa, kestävyys, voima: kaikki vähenevät vähitellen, mutta aluksi hienovaraisesti. Tätä biologista todellisuutta ei kuitenkaan pidä tulkita tuomioksi arvostasi tai potentiaalistasi.

Todellinen haaste ei ole vain sen tietäminen, missä iässä olet "huippukunnossasi", vaan sen ymmärtäminen, miten maksimoit tuon huippukunnon ja pidennät hyvän kunnon tunnetta. Laadukas uni, tasapainoinen ruokavalio, säännöllinen liikunta ja terveelliset elämäntavat ovat avainasemassa, jotta voit nauttia täysillä jokaisesta elämänvaiheesta.

Vaikka tutkimus asettaa keskimääräisen iän huippufyysisen kunnon saavuttamiseksi, siihen tulisi suhtautua varauksella. Jokainen keho on erilainen, jokainen matka on ainutlaatuinen. Asiantuntijoiden ilmoittama ikä ei millään tavalla määrittele arvoasi, kauneuttasi tai energiaasi. Se on yksinkertaisesti tieteellinen tilasto yleisistä trendeistä, jota käytetään kehosi ymmärtämiseen paremmin, ei vertaamiseen muihin.