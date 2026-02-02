Kammoatko jokaista flunssaa? Tämä sairaus voi olla syynä.

Vietit kolmanneksen talvesta nenäsi nenäliinoihin haudattuna, ravintsaraöljyä nuuhkimassa ja koko kehosi yskimässä. Nyt kun vointisi on parempi, pelkäät uusiutumista ja olet kehittänyt samat pakkomielteiset tavat kuin Monk. Näet bakteereja kaikkialla ja pelkäät kokea uudelleen tuon lamauttavan flunssan. Se saattaa olla jonkinlaista hypokondriaa.

Terveysahdistus, yleinen pelko

Bakteerit eivät ole antaneet sinulle paljon helpotusta tänä vuonna. Olet juuri käynyt läpi ankaran influenssakauden, jota leimasivat vilunväristykset, kuume ja laaja-alaiset oireet. Vietit talven vuotaen nenääsi, yskien tajuttomaksi asti ja taistellen näitä sisäloisia vastaan. Kymmenestä vaatekerroksesta, huivista, toistuvista immuunijärjestelmää vahvistavista lääkkeistä ja optimaalisista hygieniaohjeista huolimatta olet antautunut kausiluonteisille viruksille.

Se on vain huonoa tuuria. Mutta nyt kun vointisi on parempi, et voi lakata ajattelemasta pahinta. Pelkäät elää uudelleen ne uneliaat hetket, pääsi inhalaattorissa ja Vicks Vaporub valuu kurkkuusi. Niin paljon, että unelmoit salaa steriilien suojapukujen ja lateksikäsineiden olevan nyt muodissa.

Tänä vuonna flunssa on armoton. Se ei ole vain ohimenevä vilustuminen, joka häviää yhtä nopeasti kuin tulikin. Se on myrkyllinen flunssa, joka pakottaa meidät sänkyyn ja saa meidät tuntemaan itsemme vihanneksiksi. Ei ihme, että tunnet olosi hieman vainoharhaiseksi. Terveydenhuollon ammattilaiset kutsuvat tätä terveysahdistukseksi, joka on hypokondrian johdannainen. Et ole vielä aivan fobian vaiheessa, mutta panikoit heti, kun kurkkuasi kutittaa tai väsymys valtaa sinut.

Epäilemättömät oireet

Oletko koskaan huomannut tunnustelevasi kurkkuasi, etsiväsi turvonneita imusolmukkeita tai tutkivasi itseäsi peilistä kuvitellen aaveoireita? Tämä on varmasti merkki terveyspelosta. Tarkistat itsesi useita kertoja päivässä ja etsit vastauksia internetistä. Jos arvokkain rannekkeesi on verenpainemittari ja tartut lämpömittariin heti ensimmäisten kuumien aaltojen merkistä, kärsit todennäköisesti tästä nykyajan vaivasta.

”Se vaihtelee henkilöstä toiseen ja riippuu siitä, mikä sairaus huolestuttaa henkilöä eniten, ja tuo huoli voi muuttua”, selittää tohtori Spelman , psykologi ja yksityisen terapiaklinikan kliininen johtaja. Mistä voit tietää, onko pelkosi kohtuuton? Tässä on joitakin yleisiä merkkejä terveysahdistuksesta kärsivillä ihmisillä:

Pakkomielle kehon merkkeihin: kiinnittää liikaa huomiota pieniin tuntemuksiin, kuten lievään epämukavuuteen, muuttuvaan luomeen tai jopa hieman tavallista nopeampaan sydämensykkeeseen.

Pakonomaista vastausten etsimistä: oireen ymmärtäminen Googlen avulla, lääketieteellisten artikkelien loputon lukeminen tai jokaisen pienenkin terveydentilan vaihtelun tutkiminen.

Toistuvat tarkastukset: sykkeen mittaus, lämpötilan tarkistaminen tai verenpaineen seuranta useammin kuin on tarpeen.

Jatkuva tarve vakuuttelulle: sukulaisille soittaminen, lääkäriin kääntyminen tai terveystodistusten pyytäminen mielen rauhoittamiseksi.

Jatkuvat pelot rauhoittavista tuloksista huolimatta: huoli jatkuu jopa lääkärintarkastuksen jälkeen, joka osoittaa kaiken olevan kunnossa.

Tämä lisää terveyshuolia

Kuten asiantuntija selittää, tämä terveysahdistus, josta on nyt tullut osa lääketieteellistä ammattikieltä, voimistui Covid-19-kriisin huipulla. Ja kirurgisten maskien, käsidesin ja sosiaalisen etäisyyden aikakaudesta lähtien siitä on tullut lähes krooninen. Ahdistusta aiheuttavat uutiset , jotka dramatisoivat jokaista sairautta, muistuttavat meitä jatkuvasti syöpätapausten lisääntymisestä ja antavat meille illuusion tuhoontuomitusta jokaisella otsikolla, vain pahentavat tätä henkistä myllerrystä. Vaikka ne eivät koskeisikaan suoraan henkilökohtaista tilannettasi, ne yleensä lisäävät sisäistä jännitystä.

Kaikkien maailman lääketieteellisten resurssien saatavuus sormenpäissäsi voi tuntua rauhoittavalta... kunnes kohtaat pahimman mahdollisen skenaarion. Oireiden etsiminen voi nopeasti johtaa hälyttäviin hypoteeseihin, varsinkin niille, jotka ovat taipuvaisia ennakoimaan pahinta. Lääkärin vastaanotolla käyminen joka toinen päivä toivoen, että hän parantaa vain päässäsi olevia vaivoja, ei kuitenkaan ole paras lähestymistapa. Tohtori Spelman suosittelee kokonaisvaltaisempaa lähestymistapaa: kognitiivista käyttäytymisterapiaa (KKT). Se ei paranna näkymätöntä, mutta se vieroittaa sinut negatiivisista ajatuksista ja haitallisista uskomuksista.

Jos panikoit jokaisesta pienestä yskähdyksestä aivan kuin se olisi kohtalokasta, se on terveysahdistusta. Ja muutamalla hyvällä strategialla voit rikkoa tämän noidankehän. Tarkoituksena ei tietenkään ole antaa itsesi riutua loppuun tai katkaista välisi lääkäriisi, vaan pikemminkin keskustella pelkoistasi järkeä käyttäen.