Paikallaan hyppiminen, urheiluvalmentajan suosittelema rituaali paremman heräämisen saavuttamiseksi

Hyvinvointi
Tatiana Richard
Monille aamut ovat synonyymi hitaudelle, haukottelulle ja motivaation hiipumiselle. Kuntovalmentaja tarjoaa nopean ja helpon vinkin lihasten ja mielen herättämiseen heti ensimmäisistä hetkistä sängystä herätessä.

Lyhyt tapa, joka muuttaa heräämisen

Amerikkalaisen valmentajan Kathryn Smithin mukaan tehokkaan heräämisen salaisuus ei ole pitkässä treenissä, vaan yksinkertaisessa liikkeessä, joka tehdään heti jalkojen laskeuduttua lattialle. Sosiaalisessa mediassa hän neuvoo tekemään sarjan hyppyjä herätessä, jotta sekä keho että mieli heräävät dynaamisemmin.

Miksi paikallaan hyppiminen voi auttaa

Tämän käytännön taustalla oleva ajatus on sekä fysiologinen että psykologinen. Liikkuminen stimuloi verenkiertoa, nostaa hieman kehon lämpötilaa – joka on alimmillaan herätessä – ja aktivoi hermostoa, mikä voi edistää valveillaolon tunnetta nopeammin. Muissa lähteissä huomautetaan, että tämäntyyppinen liike lisää verenkiertoa aivoihin, parantaa hapettumista ja voi edistää parempaa mielialaa ja energisyyttä päivän alkuun.

Kuinka monta hyppyä ja miten ne tehdään

Valmentaja suosittelee noin viidenkymmenen pienen hypyn tekemistä ilman olympiatason suoritusta: nämä ovat kevyitä loikkiliikkeitä, joilla aktivoidaan kehoa, olitpa sitten vielä pyjamassa tai jo huoneessasi. Tämä harjoitus ei vaadi välineitä tai erityisvaatteita, ja sitä voidaan täydentää muilla kevyillä liikkeillä, kuten venyttelyllä tai lyhyellä kävelyllä, lihaksia herättävän vaikutuksen pidentämiseksi.

Yksinkertainen vinkki, jonka voit sisällyttää rutiiniisi

Vaikka se ei olekaan ihmelääke, muutaman hypyn tekeminen heti sängystä noustuasi voi viestittää kehollesi, että on aika aloittaa päivä. Tämän rituaalin yhdistäminen muihin aamutottumuksiin, kuten luonnonvalolle altistumiseen tai välittömään nesteytykseen, voi entisestään parantaa sen vaikutusta valppauteen ja mielialaan.

Lyhyesti sanottuna herätessä ylös ja alas hyppiminen on yksinkertainen, nopea ja helppo tapa stimuloida sekä kehoa että mieltä jo ennen aamiaista. Muutama tusina hyppyä riittää muuttamaan uneliaan heräämisen energiseksi päivän aluksi, ja tämä pieni rutiini voidaan helposti sisällyttää aamurutiineihisi dynaamisemman ja positiivisemman arjen saavuttamiseksi.

Kirjoittajana tutkin kauneutta, muotia ja psykologiaa herkästi ja uteliaasti. Nautin kokemiemme tunteiden ymmärtämisestä ja äänen antamisesta niille, jotka auttavat meitä ymmärtämään itseämme paremmin. Artikkeleissani pyrin kuromaan umpeen kuilua tieteellisen tiedon ja arkikokemustemme välillä.
Kotimainen imunesteenpoisto: tehokkaan ja hellävaraisen harjoittelun perusteet

