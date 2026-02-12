Tuntuuko sosiaalinen energiasi loppuvan? Terapeutit kertovat, miten voit ladata akkujasi tuntematta syyllisyyttä.

Säästä käytyjen triviaalien keskustelujen, sosiaalisten kokoontumisten pakotettujen hymyjen ja suurten pöytien ääressä teeskentelyn välissä sosiaaliset akkumme tyhjenevät nopeasti. Ja toisin kuin matkapuhelimet, pelkkä kytkeminen laturiin ei riitä niiden lataamiseen.Self-lehden sivuilla psykologian tohtori ja kliinisen psykologian apulaisprofessori Laurie Helgoe Augsburgin yliopistosta jakaa aktiviteetteja näiden ylikuormitettujen sosiaalisten akkujen lataamiseksi.

Kun sosiaalinen akku on kriittisessä tilassa

Hyvän ulkonäön ylläpitäminen yhteiskunnassa ei ole helppo tehtävä. Meidän on jatkuvasti esiintyttävä, käytävä uskomattoman pitkäveteisiä keskusteluja ja pidettävä sosiaalinen naamiomme tiukasti paikoillaan, samalla kun sisimmässämme olemme hermoromahduksen partaalla. Ja kaiken kukkuraksi imemme itseemme kaikki negatiiviset tunteet ympärillämme kuin sieni .

Yleensä tiedämme, milloin sosiaalinen akkumme on täysin tyhjentynyt. Tuijotamme tyhjään, nyökkäilemme osallistumatta keskusteluihin ja tunnemme voimakasta yksinäisyyden tarvetta. Niin paljon, että ainoa turvapaikkamme on vessa. Tämä kylläisyyden tunne iskee nopeasti muutaman virallisen, sieluttoman keskustelun säästä tai spontaanin terapiaistunnon jälkeen loputtomasti juttelevien kollegoiden kanssa. "Kun olet vuorovaikutuksessa muiden kanssa, käsittelet suuren määrän tietoa, ja jos sitä on liikaa kerralla, ei ihme, että tunnet olosi ylikuormitetuksi tai sinulla on vaikeuksia rentoutua", tohtori Helgoe rauhoittelee.

Meillä ei kuitenkaan ole oikeaa käyttöohjetta itsemme uudelleenyhteyden luomiseen ja tämän sosiaalisen väsymyksen voittamiseen, jota vain talviunet näyttävät voivan lievittää. Emme voi vielä kytkeä itseämme verkkovirtaan ja ladata akkujamme katetrin kautta. Toisaalta voimme määrätä itsellemme hyvinvointihetkiä.

Uppoudu mielikuvitusmaailmaan

Täysin tyhjentyneiden sosiaalisten akkujemme lataamiseen ei ole tarvetta viikon mittaiselle hiljaiselle retriitille. Kaunokirjallisuus on hyvä korvike ja riittää itsessään antamaan meille piristysruiskeen. Se kannustaa luonnollisesti irti päästämiseen ja todella irrottaa meidät todellisesta maailmastamme. Annamme sivujen viedä itsemme mukaansa ja uppoudumme juoneen niin, että unohdamme huolemme. Astumalla sisään rinnakkaismaailmojen ovesta, olipa kyseessä sitten fantastiset olennot tai uhkaavat hirviöt, käännymme käytännössä pois siitä, mikä meitä stressaa. Se on pakoreittimme. Oma henkilökohtainen pakomme löytyy kannen kääntöpuolelta.

Ympäristön muutos

Kun sosiaalinen akku on nollilla ja yliannostus ihmiskontakteista on suuri, haluaa vain kömpiä peiton alle ja vaihtaa lentokonetilaan. Tällä asiantuntijalla on kuitenkin meille toinen suunnitelma. Sen sijaan, että jäisimme makuuhuoneen seinien sisälle kamppailemaan tämän sosiaalisen krapulan kanssa, hän suosittelee raitista ilmaa ja maisemanvaihtoa (käyttäen kaikkia mahdollisia keinoja). Ei ole mitään syytä hypätä ensimmäiseen vastaan tulevaan junaan tai ryhtyä digitaaliseen detoxiin syvällä vuoristossa.

On olemassa vähemmän radikaaleja tapoja löytää rauha. Puistonpenkillä istuminen, lintujen laulun kuuntelu, metsään vetäytyminen tai " värikävely " – tietyn värin ohjaama kävely – voivat kaikki olla hyödyllisiä. Tavoitteena on virkistää mieltäsi, ja luonto tarjoaa todellisen pakopaikan, ulkoilmaterapiaistunnon. Tieteellisiä tutkimuksia on runsaasti tästä aiheesta: luonnon kanssa oleminen rauhoittaa stressiä ja vähentää ahdistusta. Lisäksi se on ilmaista!

Lähestytään väsymystä vähemmän fatalistisella tavalla

Meidän piti kuunnella pomomme puhetta maratoneista, kun pelkkä ajatus bussiin juoksemisesta sai meidät paukahtamaan. Yritimme yli-inhimillisesti osoittaa kiinnostusta kollegamme perhekuviin, kun hän selasi 500 kuvaa viime lomaltaan.

Kun poistumme stressaavasta sosiaalisesta tapahtumasta, meillä on tapana toistaa kohtauksia mielessämme, ja nämä takaumat ärsyttävät meitä melkein enemmän kuin nykyhetki. Siksi on tohtori Helgoen mukaan tärkeää ottaa askel taaksepäin ja keskittyä nautinnollisempiin asioihin. Kaikki on näkökulmakysymys. Joten sen sijaan, että valittelisimme loputonta iltaa ja kollegan monologeja, voimme iloita herkullisista alkupaloista ja uusista yhteyksistä.

Rentoudu ilman hässäkkää

On yleinen harhaluulo, että sosiaalisten akkujen lataaminen ja toisten sietokyvyn palauttaminen vaatii vain käyntiä thalassoterapiakylpylässä tai koko kylpylän varaamista. Yksinkertaisuus on kuitenkin avainasemassa. Ihmelääkkeitä ei ole, vain kullekin yksilölle räätälöityjä tekniikoita. Jotkut ihmiset ovat täysin tyytyväisiä omaan seuraansa ja pysyvät omassa kuplassaan, kun taas toiset haluavat säilyttää ainakin jonkinlaisen yhteyden ulkomaailmaan. Tohtori Helgoella ei puolestaan ole ennakkoluuloja. Hän yksinkertaisesti suosittelee välttämään ruuhkaisia paikkoja ja niihin liittyvää aistiyliherkkyyttä . Hänen mukaansa elokuvateatteri tarjoaa todellisen rauhan tyyssijan. "Se on jaettu ja miellyttävä rauhan hetki", hän sanoo.

Valitse palauttava aktiviteetti, josta nautimme

Sosiaalisen median aikakaudella on houkuttelevaa kopioida trendikkäitä hyvinvointiaktiviteetteja. Saatamme haluta kokeilla pilatesta, halata puita, tehdä joogaa pentujen ympäröimänä, huutaa karvaisissa huoneissa tai juoda oliiviöljyshotteja tiibetiläisten äänimaljojen soidessa taustalla. Nämä eivät kuitenkaan aina sovi meille, ja rentouttamisen sijaan niillä on usein päinvastainen vaikutus. Omien tarpeidemme kuunteleminen ei ole valinnaista; se on välttämätöntä.

Kun sosiaalinen akunkesto pettää ja pieninkin "hei"-kommentti ärsyttää, sinun on tiedettävä, miten priorisoida itseäsi.