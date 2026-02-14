Search here...

Naisilla sydänkohtaus ei aina näytä siltä, miltä luulet.

Hyvinvointi
Freepik

Naisilla sydänkohtaus ei usein muistuta stereotyyppistä kuvaa äkillisestä rintakivusta, joka aiheuttaa henkilön romahtamisen, kuten usein nähdään miehillä.

Hienovaraisia ja harhaanjohtavia oireita

Naisten sydänoireet ovat yleensä hienovaraisempia ja vähittäisempiä, minkä vuoksi niitä on vaikea tunnistaa välittömästi. Voimakkaan, paikallisen kivun sijaan rintakehän keskellä monet kuvailevat yksinkertaista epämukavuutta tai kireyttä rinnassa, joka joskus koetaan painon tunteena, polttavana tunteena tai jopa yksinkertaisena ruoansulatusvaivana. Tämä tunne voi säteillä selkään (erityisesti lapaluiden väliin), leukaan, kaulaan, hartioihin tai käsivarsiin ilman, että sitä koskaan koetaan "sydänperäiseksi".

Äkillinen hengenahdistus, jopa levossa, on yleinen oire, kuten myös valtava ja selittämätön väsymys, joka voi edeltää kohtausta useita päiviä tai viikkoja. Lisäksi pahoinvointi, oksentelu, kylmä hiki, huimaus tai äkillinen ahdistuneisuus: nämä oireet, jotka usein sivuutetaan stressinä, ruoansulatushäiriöinä tai vain "huonona ajankohtana", vaikuttavat erityisesti naisiin ja usein viivästyttävät lääkärin hoitoon hakeutumista.

Miksi tämä ero?

Naisten sydänkohtauksiin liittyy usein ohuempia sepelvaltimoita ja tiettyjä vaurioita (kuten kouristuksia tai eroosiota), mikä johtaa vähemmän "räjähdysherkkiin" oireisiin. Lisäksi riskitekijöillä, kuten diabeteksella, tupakoinnilla ja verenpainetaudilla, on erilainen rooli naisilla, ja ennaltaehkäiseviä hoitoja joskus aliarvioidaan tämän tietämättömyyden vuoksi. Seurauksena on viivästynyt diagnoosi ja korkeampi kuolleisuus akuutissa vaiheessa (jopa 20–30 % korkeampi alle 65-vuotiailla naisilla joidenkin tutkimusten mukaan).

Tutkimus, joka valaisee keskustelua

Alankomaissa sijaitsevan University Medical Center Utrechtin yliopistollisen lääketieteellisen keskuksen tekemä laaja meta-analyysi, joka kokosi yhteen 27 pitkittäistutkimusta, jotka kattoivat 20 vuotta ja joihin osallistui tuhansia potilaita, osoittaa, että oireet ovat yleensä samankaltaisia miehillä ja naisilla, mutta jotkut ovat merkittävästi yleisempiä naisilla. Näitä ovat hengenahdistus (havaittu 50–60 %:lla naisista vs. 40 %:lla miehistä), pahoinvointi/oksentelu (jopa 40 % vs. 25 %) sekä selkä- tai vatsakipu. Vuonna 2020 julkaistu ja sen jälkeen laajalti siteerattu katsaus korostaa kohdennetun koulutuksen tarvetta väärien negatiivisten välttämiseksi.

Muut tutkimukset, kuten American Heart Associationin tutkimus, tukevat näitä havaintoja korostamalla, että 40 % naisista ei koe klassista rintakipua sydänkohtauksen aikana verrattuna 20 %:iin miehistä.

Varoitusmerkkejä, joita ei koskaan pidä jättää huomiotta

Näiden vaarojen edessä terveysviranomaiset painottavat selkeää viestiä: soita välittömästi hätänumeroon 15, jos naisella ilmenee jatkuvaa rintakipua (joka kestää yli 5 minuuttia), äkillistä hengenahdistusta, epätavallista säteilevää kipua (selkään, leukaan, vasempaan tai oikeaan käsivarteen), kylmää hikoilua, äärimmäistä väsymystä tai yleistä huonovointisuutta. Vaikka ilmeistä kipua ei olisikaan, useiden oireiden yhdistelmä vaatii välitöntä huomiota.

Rauhoittava tarkastus on parempi kuin ilmoittamatta jäänyt sydänkohtaus: jokainen viivästystunti kaksinkertaistaa vakavien komplikaatioiden riskin. Vaihdevuosien ohittaneiden naisten tai niiden, joilla on ollut sydänkohtauksia suvussa, tulisi olla erityisen valppaita.

Välittömän kriisin lisäksi suojaavien elämäntapojen omaksuminen – säännöllinen liikunta, tasapainoinen ruokavalio, stressinhallinta ja tupakoimattomuus – vähentää riskejä merkittävästi. Varhainen seulonta (EKG, sydämen kaikukuvaus) riskiryhmissä on ratkaisevan tärkeää, sillä ennaltaehkäisy pelastaa enemmän ihmishenkiä kuin hätätoimenpiteet.

Article précédent
Nämä "likaiset" vinkit, joista kaikki naiset hyötyisivät

