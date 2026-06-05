Raskaana oleva brasilialainen kannattaja sulattaa sydämiä verkossa jalkapallo-ottelun aikana

Raskaus
Anaëlle G.
@maluborgesm / Instagram

Brasilialainen vaikuttaja Malu Borges, joka odottaa toista lastaan, hurmasi seuraajansa osallistumalla Brasilian maajoukkueotteluun. Odottava äiti julkaisi Instagramissa kuvia ottelusta liikuttavan kuvatekstin kera: "Brasilia! Maria Olímpian ensimmäinen ottelu, niin tunteellinen!"

"Maria Olímpian ensimmäinen ottelu"

Tämän viestin takana piilee hellä ele. Maria Olímpia on todellakin Malu Borgesin odottaman tytön nimi: stadionille menemällä vaikuttaja piti sitä syntymättömän lapsensa ensimmäisenä otteluna. Ainutlaatuinen tapa jakaa intohimonsa jalkapalloon tyttärensä kanssa jo ennen tämän syntymää. Hyvin pyöreällä vatsallaan odottava äiti osoitti intohimoa, joka ei jäänyt huomaamatta.

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Viesti, jonka on jakanut MALU BORGES (@maluborgesm)

Internetin käyttäjät ovat ihastuneet

Ei ole yllättävää, että Malu Borgesin julkaisu herätti sydäntä lämmittävien reaktioiden aallon. Monet seuraajat ylistivät tätä "tulevaa äitiä, joka rokkaa", koskettuneena äidin ja vauvan välisestä orastavasta siteestä ja tarttuvasta huumorintajusta. Urheilullinen intohimo ja perheen tunteet yhdistyvät kuvissa, jotka vangitsivat täydellisesti hetken hengen.

Jakamalla syntymättömän tyttärensä "ensimmäisen osuman" Malu Borges tarjosi yhteisölleen hetken aitoa iloa. Maria Olímpian syntymän lähestyessä vaikuttaja Malu Borges vahvisti halunsa jakaa nämä arjen hetket aidosti. Ihana tarina, joka yhden osuman ajan kiehtoi internetin käyttäjiä.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
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