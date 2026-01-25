24-vuotias ranskalainen nainen juhlii symbolista avioliittoaan mangahahmon kanssa ja herättää kiistoja.

Lucie (@hikari_sunshine TikTokissa), 24-vuotias ranskalainen nainen, joka asuu Tokiossa, järjesti symbolisen seremonian Mami Nanamin, kuvitteellisen hahmon kuuluisasta "Rent-a-Girlfriend" -animesarjasta, kanssa Okayaman kappelissa 13. joulukuuta 2025. Sciences Po Parisista valmistunut ja lapsuudestaan asti japanilaista kulttuuria kohtaan intohimoinen Lucie omaksuu täysin tämän sosiaalisia verkostoja jakavan ei-lainmukaisen liiton .

Japanilaisessa lapsuudessa syntynyt intohimo

Etelä-Ranskasta kotoisin oleva belgialainen Lucie löysi Japanin lapsena perhematkojen ja lukiossa opiskeltuaan kieliä. Vuonna 2018 anime "Rent-A-Girlfriend" kiehtoi häntä Mamilla, manipuloivalla ja itsenäisellä antagonistilla, joka uhmaa haaremisuosituksia. Pakonomaisena fantasiakeräilijänä (hahmoja, julisteita, pehmoleluja) hän järjestää heidän symbolisen kihlauksensa vuonna 2023 juhlistaakseen heidän virtuaalista hääpäiväänsä.

Vastakkaiset reaktiot: viha ja tuki

Sun Euro, valehäätilaisuuksiin erikoistunut yritys, otti yhteyttä Lucieen, ja hän juhli "häitään" valkoisessa mekossa Okayaman kappelissa vanhempiensa katsellessa Zoomin välityksellä. Tapahtuma, joka jaettiin Lucien 20 000 Instagram-seuraajan ja 24 000 TikTok-seuraajan kanssa, tuotti 1 000 vihamielistä kommenttia 24 tunnin sisällä, mutta inspiroi myös oshikatsun (rakkaus kuvitteellisia idoleita kohtaan) faneja. Loukkauksista huolimatta Lucie sinnitteli: "En ollut psykologisesti valmistautunut paljastukseen, mutta en lakkaa rakastamasta häntä. Se on kuin olisi rakastunut johonkuhun oikeassa elämässä."

Emotionaalinen vapaus ja yhteiskunnalliset rajat

Tämä tapaus kuvaa japanilaista oshikatsua, jossa rakkaudesta fiktiivisiä hahmoja kohtaan tulee sosiaalinen rituaali. Lucie ilmentää itseilmaisun arvoja tuomion edessä: "Mami antaa minulle päivittäistä energiaa." Vaikka hän on tietoinen tarinan yksipuolisesta luonteesta ja peloista mangan lopusta, hän väittää oikeuttaan "rakastaa vapaasti satuttamatta muita".

Kiistan lisäksi Lucien tarina (@hikari_sunshine TikTokissa) herättää kysymyksiä suhteestamme rakkauteen, mielikuvitukseen ja sosiaalisiin normeihin. Näimmepä sen sitten omituisuutena tai oikeutettuna vaatimuksena, hänen tekonsa paljastaa ensisijaisesti yhteiskunnan, joka on keskellä emotionaalisten viitekehystensä uudelleenmäärittelyä, jossa henkilökohtaisesta ilmaisusta on tulossa enemmän kuin koskaan poliittinen teko.