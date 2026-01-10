”Söimme pastaa häissämme”: hän rikkoo tähän päivään liittyviä käytäntöjä

Pariskunnat määrittelevät perinteitä uudelleen ja rikkovat helposti vakiintuneita kulinaarisia sääntöjä. Jotkut pystyttävät ruokarekkoja hääjuhlaan, toiset valitsevat teemabuffet-tarjoilut ja jotkut taas esittelevät pastaa kaikilla mahdollisilla tavoilla. Tämä ruoka, jota useammin löytyy opiskelijoiden keittiöistä kuin valkoisilta pöytäliinoilta, ei väitä kilpailevansa tyypillisten gourmet-menujen kanssa. Mutta sillä on ansionaan se, että se rikkoo muotteja.

Pasta pääruokana, rohkea valinta

Kuvittele täydellisesti katettu pöytä, jota koristavat kullatut kyntteliköt, luonnonkukat ja kristalliset astiat. Pasta, halpa ja helppo valmistaa laiskoille päiville, ei sovi tähän eleganttiin asetelmaan. Kun ajattelet häämenua, mieleesi tulee spontaanisti kaunis kana luomuvihanneksilla tai ankanrintaa dauphinoise-perunoiden kera.

Odotat lukevasi pergamentiltasi arvostettuja kulinaarisia otsikoita, jotka on kirjoitettu romanttisella fontilla. Hieman vähemmän odotat syöväsi vaatimatonta ruokaa, jonka osaat ulkoa. Sisällöntuottaja @chlosertoyou yllätti vieraidensa makunystyrät tarjoamalla uudenlaisen käänteen pastaan. Kuten monet pariskunnat, jotka olivat kyllästyneet vanhentuneisiin tapoihin ja kulinaarisiin normeihin, hän löysi omaperäisyyden puhtaasta yksinkertaisuudesta.

Eikä hän valinnut tätä ruokalistaa näytelläkseen Kaunotar ja Kulkuri -elokuvaa valokuvaajan valvovan silmän edessä. Pasta, tuo perusraaka-aine, josta on hyötyä inspiraation puutteessa ja joka jatkuvasti palaa opiskelijoiden huulille, on todellinen instituutio Italiassa. Tässä emme puhu yksinkertaisista makaroneista ja juustosta tai ketsupilla hukutetusta spagetista, vaan monimutkaisemmista resepteistä. Vaikuttaja teki oikeutta tälle epäoikeudenmukaisesti aliarvostetulle annokselle. Vaikka hänen ystävänsä aluksi irvistivät ruokalistan paljastukselle, ikään kuin sanoakseen: "Niin ei vain tehdä", he muuttivat mielensä nopeasti.

Katso tämä postaus Instagramissa Chloé Allain Morandin (@chlosertoyou) jakama viesti

Häät Dolce Vitan hyvällä maulla

Vaikka jotkut rohkeammat morsiamet ovat korvanneet perinteisen hääkakun jättimäisellä mozzarellalla tai XXL-tiramisulla, Chloé oli valinnoissaan hieman järkevämpi ja järkevämpi. Kuten hän videollaan selittää: "Hääruokateema oli italialainen." Pasta, jota on helpompi nostaa esiin kuin seurallinen pizza, oli siksi ilmeinen valinta.

Sisällöntuottaja, joka vältteli kliseitä ja kuvitteli häämenun tyylikkäästi uudelleen, ei tyytynyt vain muutamaan antipastiin ja parmesaaniin. Alkupalaksi? Grillattua mustekalaa, naudanlihacarpacciota, tryffeliarancinia, burrata-tomaattiduo… Kokemus alkaa aivan ensimmäisestä puraisusta. Nämä ruoat, joiden tuoksut tuovat mieleen Milanon mukulakivikadut, olivat vain lyhyt vilaus. Loput ateriasta olivat yhtä lupaavia.

Kuka sanoi, ettei pasta voisi olla tyylikästä ja kilpailla ranskalaisen keittiön parhaiden ruokien kanssa? Chloé valitsi häihinsä kolme pastavariaatiota: tryffelipastaa, simpukkapastaa ja ragù-pastaa. Nämä italialaisvaikutteiset erikoisuudet todistavat, että pasta sopii yhteen moitteettomien mekkojen ja pukujen kanssa, ei vain isoäidin esiliinan kanssa.

Halu aidosti yksilöllisistä häistä

Nykyään pariskunnat kaipaavat enemmän vapautta ja ottavat sukulaistensa käskyt vähemmän sydämelleen. He sanovat "tahdon" satiinipyjamissa alttarin edessä, improvisoivat jättimäisiä grillijuhlia linnan tiluksilla ja kohottavat maljan liittonsa kunniaksi piknik-tyylisillä aterioilla keskellä peltoja.

Vaikka häät olivat aikoinaan pitkälti vanhempien sanelemia, ne koetaan nykyään henkilökohtaisena asiana. Menusta aktiviteetteihin ja tanssiin, nykyaikaisilla häillä on yksi ohjaava periaate: yksilöllisyys . Pariskunnat eivät enää pyri miellyttämään perheen vanhempia jäseniä; he haluavat toteuttaa villeimmätkin unelmansa, vaikka se järkyttäisikin joitakin vanhempia vieraita. He ottavat ohjat takaisin ja löysentävät ohjaksia, vaatetuksesta ruokaan.

Pastan tarjoilu häissä, kuplien puhaltaminen lähtiessä kirkosta, siemenpussien tarjoaminen kylvettäväksi tavallisten sokeroitujen mantelien sijaan... Se ei ole provokaatiota, vaan merkki miellyttävästä vapautumisesta.