He käyttivät tekoälyä häissään... ja oikeus ei ollut siitä lainkaan tyytyväinen.

Nykyään pariskunnat eivät enää kirjoita vihkivalaansa sydämensä musteella. He delegoivat tämän kirjoitustehtävän, olipa se kuinka henkilökohtainen tahansa, taskukokoiselle Baudelaire-kirjoitukselleen: chatGPT. Olipa kyse sitten kirjoitusvaikeuksien torjumisesta, kömpelön fraseerauksen välttämisestä tai yksinkertaisesti laiskuudesta, he uskovat tämän romanttisen proosan tekoälyn hoidettavaksi. Mutta täysin eri yhteydessä tekoäly aiheutti häiden epäonnistumisen Alankomaissa.

Häävalojen kirjoittaminen tekoälyn avulla on yleinen käytäntö.

Opiskelijat eivät ole ainoita, jotka käyttävät tekoälyä esseiden kirjoittamiseen ja läksyjen tekemiseen. Nyt kihlaparit kääntyvät tämän modernin taian puoleen kirjoittaakseen vihkivalansa ja ilmaistakseen tunteitaan. Romanttisen intohimon tai luonnollisen proosalahjan sijaan he pyytävät nykyaikaista palvelijaansa chatGPT:tä luomaan räätälöidyn tekstin varoen herättämästä liikaa epäilyksiä. Ja tämä pieni sentimentaalinen petos on yleistä. Index Digitalin tekemän kyselyn mukaan lähes kolmannes brittiläisistä vastavihityistä myönsi käyttäneensä tekoälyä apunaan vihkivalojensa kirjoittamisessa.

Perhe ja ystävät yksinkertaistavat myös pitkien puheiden pitämistä lähettämällä pyyntönsä näille tottelevaisille roboteille. Tekoäly ei kuitenkaan ole aina luotettava. Vaikka se vaikuttaa ihmeelliseltä, sillä on rajoituksensa. Sen lisäksi, että se antaa vaikutelman huolimattomasta työstä, persoonallisuuden ja sitoutumattomuudesta, se ei aina ota huomioon lain vaatimuksia. Vaikka avioliitto on ikuisen rakkauden sopimus , se on ennen kaikkea laillinen status, eikä sen noudattamisen horjuttaminen vaadi paljoa.

Huhtikuussa 2025 Zwollessa, Pohjois-Alankomaissa, pari meni naimisiin sukulaisen edessä, joka vihki pormestarien tapaan. He sanoivat "tahdon" katsoen toisiaan silmiin, mutta laki sanoi ei.

Häät peruttiin chatGPT:n vuoksi, ensimmäinen kerta

Mitätöinnin syy? Oikeudellisesti perusteeton argumentti. Nämä valat varmasti kilpailevat menneiden aikojen runouden kanssa ja kuulostavat miellyttäviltä korville, mutta lain silmissä ne soivat onttoina. Toisin sanoen niillä ei ole arvoa eivätkä ne edusta… mitään. Eivätkä koskettavat kielikuvat onnistuneet pehmittämään tuomioistuimen sydämiä, joka noudatti tinkimättä sääntöjä.

”Lupaatko olla [naisen nimi] rinnalla tänään, huomenna ja ikuisesti?” mieheltä kysyttiin ensin. ”Nauraa yhdessä, kasvaa yhdessä ja rakastaa toisiamme tapahtui mitä tahansa?” ”Jatkaa toistenne tukemista, kiusaamista, pitäytymistä toisistaan, jopa vaikeina aikoina?” naiselta kysyttiin sitten. Sitten pari sanoi yhteen ääneen, kämmen kämmentä vasten: ”Ei vain aviomies ja vaimo, vaan ennen kaikkea tiimi, hullu pari, toistensa rakkaus ja toistensa koti!”

Tunteellinen puhe, joka leikitteli sillä, ettei se ole Alankomaiden lain mukaan merkityksetön. "Edellä mainittu puhe osoittaa, että mies ja nainen eivät tehneet Alankomaiden siviililain 1:67 artiklan 1 momentissa vaadittua ilmoitusta", oikeus totesi. Tässä artiklassa määrätään, että tulevat puolisot ilmoittavat täyttävänsä kaikki avioliittoon liittyvät lailliset velvoitteensa. Mikä oli lopullinen tuomio? Oikeus ei suosinut paria, joka ei näin ollen pystynyt viimeistelemään hakemustaan ja menemään naimisiin. "Näin ollen miehen ja naisen välistä avioliittoa ei virallistettu. Tämä tarkoittaa, että avioliittotodistus oli rekisteröity virheellisesti väestörekisteriin", tuomiossa todetaan. Lyhyesti sanottuna tässä "valmistellussa" puheessa chatGPT jätti pois tärkeimmän osan ja yksinkertaisesti sivuutti kaiken.

Kohdistetaanko tekoälyn luomiin toiveisiin pian laajempia sanktioita?

Vaikka tekoäly voi olla varsin hyödyllinen hääsuunnittelussa, koristeluideoiden ehdottamisessa, viihdevinkkien tarjoamisessa ja henkilökohtaisen soittolistan luomisessa, sitä on parasta käyttää kohtuudella. Tämä rajat ylittänyt tapaus toimii varoittavana esimerkkinä, jopa herätyksenä. Vaikka avioliitto on henkilökohtainen tapahtuma, elämän kohokohta, sillä on silti rajansa. Rajoja on. Molemmat kumppanit, joiden on nyt tarkistettava suunnitelmiaan ja järjestettävä vihkiseremonia uudelleen, tietävät, mitä odottaa. Ja laajemmin sanottuna pariskunnat ympäri maailmaa tietävät myös.

”Siviilivihkimisessä pariskuntien on lausuttava määrätyt vahvistussanat, joilla vahvistetaan, ettei avioliitolle ole laillista estettä, sekä sopimukseen perustuvat sanat, jotka sitovat heitä laillisesti puolisoina. Nämä sanat on kirjattu lakiin, eikä niitä voida korvata tekoälyn luomilla tai henkilökohtaisilla vihkivaloilla”, selittää asianajaja Simarjot Singh Judge HuffPost UK :ssa. Viisas sana.

Tekoäly loistaa monilla alueilla, mutta vihkivalat vaativat ihmisen tarkistuksen ja tunnepitoisen allekirjoituksen. Muuten elämän onnellisin päivä voi nopeasti muuttua painajaiseksi.