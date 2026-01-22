Search here...

Onko avioliitto kriisissä Japanissa? Tämä kysely herättää keskustelun uudelleen käyntiin.

Avioliitto
Anaëlle G.
Photo d'illustration : Freepik

Japanissa hiljattain tehdyn kyselyn mukaan 70 % naimisissa olevista naisista katuu avioliittoaan, mikä on herättänyt uudelleen keskustelun avioliittokriisistä saaristossa. Tämä luku, joka on saatu Presian parinhakutoimiston 287 20–59-vuotiaalle naiselle tekemästä kyselytutkimuksesta, vaatii hieman tarkennusta: otoskoko on rajallinen ja nettideittipalveluissa on mahdollinen vinouma.

Rahaan ja kotiin keskittyvät katumukset

Ilmaistujen katumusten joukossa taloudelliset seikat ovat vallitsevia: 22,6 % valittaa aviomiehensä tuloja koskevien odotustensa alentamista ja 14,6 % taloudellisen kurin puutetta. Kolmantena on kieltäytyminen tai epäpätevyys kotona (11,1 %). Sitä vastoin 36,6 % ei kadu puolisonsa ulkonäön suhteen tehtyjä kompromisseja. 54 % toteaa, etteivät menisi uudelleen naimisiin hänen kanssaan, vaikka voisivat kääntää ajassa taaksepäin. Nämä tulokset vahvistavat ajatusta avioliittojen laskusta Japanissa, jolle ovat ominaisia myöhemmät avioliitot ja lisääntyvä sinkkuus.

Japanin haluttomuus mennä naimisiin

Maassa on käynnissä historiallisen suuri avioliittojen määrän lasku, ja sinkkujen määrä on ennätysmäärä: aiempien tutkimusten mukaan 17,3 % miehistä ja 14,6 % naisista 18–34-vuotiaiden ikäryhmässä ei aio mennä naimisiin. Syinä mainitaan muun muassa yksinäisyyden suosio (40 %), koettu etujen puute (33 %) ja vaikeudet tavata ketään (49 %). Nuoret mainitsevat myös sosiaalisten ja taloudellisten paineiden aiheuttaman uupumuksen, jota nopeasti ikääntyvä väestö pahentaa.

Kyselyharha

Presian parinhakutoimiston alusta on kuitenkin suunnattu mahdollisesti tyytymättömälle yleisölle – verkkosivustojen kävijöille tai sosiaalisen median käyttäjille, jotka ovat epätodennäköisemmin onnellisia parisuhteissaan. Tämä vääristää tuloksia negatiivisesti, kuten alkuperäisessä analyysissä todettiin. Kysely ei tarjoa kattavaa kuvaa, vaan se tuo esiin todellisia turhautumisia (talous, työnjako), mutta ei heijasta kaikkien japanilaisten parisuhteiden todellisuutta.

Yhteenvetona voidaan todeta, että nämä luvut heijastavat rakenteellista taantumaa: avioliittojen määrä vähenee ja syntyvyys on alhaisimmillaan. Deittitoimistojen kaltaiset aloitteet kuitenkin jatkuvat, ja tutkimukset osoittavat, että monet haluavat edelleen mennä naimisiin jonain päivänä. Kriisi on todellinen Japanissa, mutta sitä lieventävät muuttuvat odotukset työ- ja yksityiselämän tasapainosta sekä taloudellisesta hyvinvoinnista.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
”Söimme pastaa häissämme”: hän rikkoo tähän päivään liittyviä käytäntöjä
Hän halusi unelmiensa meikin häihinsä, ja tulos kauhistutti häntä.

