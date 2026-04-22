Hän oli menossa naimisiin, ja hänen elämänsä paras päivä muuttui painajaiseksi hänen kälynsä takia.

Toukokuussa 2024 Gemma Monkin elämän onnellisimmaksi oletettu päivä sai dramaattisen käänteen. Kun hän oli kävelemässä alttarille tapaamaan tulevaa aviomiestään, nuori nainen roiskui mustalla maalilla vihkimisen aikana. Tapahtumat sattuivat Oakwood Housen rekisteritoimistossa kymmenien järkyttyneiden vieraiden edessä. Aluksi yllättynyt morsian tajusi nopeasti, että teko oli tahallinen.

Käly oli iskun takana

Teon tekijä oli hänen kälynsä Antonia Eastwood. Koska häntä ei kutsuttu häihin, hän meni paikalle kostaakseen pitkäaikaisen perheriidan. Raporttien mukaan naisten välillä oli jo ennestään jännitteitä, jotka johtuivat aiemmista erimielisyyksistä toisissa perhehäissä vuonna 2023.

Pilattu mekko, mutta seremonia joka pidettiin.

Hyökkäyksellä oli välittömiä seurauksia: Gemma Monkin hääpuku, jonka arvoksi arvioitiin noin 1 800 puntaa, tahraantui kauttaaltaan. Myös Gemman kasvot ja vartalo tahraantuivat. Järkytyksestä huolimatta nuori nainen ei antanut tapahtuman pilata päiväänsä. Pestyään itsensä hän pystyi vaihtamaan ylleen kiireessä löytämänsä uuden mekon, joten vihkiminen pääsi etenemään, vaikkakin muutaman tunnin myöhässä.

Oikeudessa käsitelty asia

Tapaus ei jäänyt rankaisematta. Asia käsiteltiin Maidstonen kruunuoikeudessa, joka totesi Antonia Eastwoodin syylliseksi. Hän tunnusti syyllisyytensä "omaisuusvahinkoihin". Hän sai ehdollisen vankeustuomion, yhdyskuntapalvelua, lähestymiskiellon, joka kielsi häntä ottamasta yhteyttä uhriin, Gemma Monkiin, useiden vuosien ajaksi, ja hänet määrättiin maksamaan vahingonkorvauksia.

Tämä tapaus havainnollistaa viime kädessä sitä, miten henkilökohtaiset konfliktit voivat kärjistyä jopa iloisten tapahtumien aikana. Tästä nöyryyttävästä hyökkäyksestä huolimatta Gemma Monk päätti jatkaa avioliittoaan, muuttaen kriisin hetken todisteeksi kyvystään selviytyä poikkeuksellisesta tilanteesta.