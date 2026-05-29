Oltuaan naimisissa viisi kertaa saman miehen kanssa, hän kannustaa pariskuntia ottamaan inspiraatiota hänestä.

Avioliitto on ainutlaatuinen tapahtuma. Elämän onnellisimpana päivänä se esitetään vain yhtenä päivänä kalenterissa. Yleensä on erottava voidakseen toivoa voivansa taas käyttää moitteetonta mekkoa. Silti on täysin mahdollista rikkoa tätä sääntöä ja elää tämä romanttinen tilanne uudelleen ilman juhlavieraita tai kunniavartiota. Amerikkalainen nainen meni naimisiin alkuperäisen kumppaninsa kanssa viisi kertaa. Hän ei uusinut valaansa kuten muut tekevät ensimmäisenä hääpäivänä; hän juhli tätä liittoa omalla tavallaan, kaukana perinteistä.

Saman henkilön kanssa useita kertoja naimisiinmeno: epätavallinen ajatus

Yhteisessä mielikuvituksessa avioliitto on symbolinen tapahtuma, joka kestää vain 24 tuntia. Sen ei ole tarkoitus tapahtua uudelleen, ellei pari keskeytä kihlausta kesken romanssin ja kävele takaisin alttarille toisen kumppanin kanssa. Itse asiassa hääpari on täysin tietoinen tästä todellisuudesta ja tekee kaikkensa elääkseen todeksi tämän sadun, josta he ovat unelmoineet lapsuudesta asti. He panevat sydämensä tekemään vihkiseremoniasta unelman. Ja usein he ovat niin keskittyneitä häidensä onnistumiseen, että heidän on vaikea nauttia nykyhetkestä.

Kuten Lis Anna-Langston kertoo HuffPostin sivuilla , hän ei halunnut häiden jäävän staattiseksi tapahtumaksi. Hän ei halunnut jäädä keskeneräisyyden tunnetta eikä vain yhtä muistoa vihkimisestä. Kun hän sanoi kumppanilleen "tahdon", hän tiesi, ettei se olisi viimeinen kerta. Hän meni naimisiin perinteiden mukaisesti: hän virallisti rakkautensa Yorkin oikeustalolla pienessä, yksityisessä seremoniassa. Vaikka se oli puhtaasti hallinnollinen, tuo päivä merkitsi todellista käännekohtaa heidän romanssissaan.

Ei silkkiliinoja tai vastaleikattuja kukkakimppuja; Amorin oppilas oli valinnut yksinkertaisuuden näissä rajattomissa häissä. Hän oli varma, että voisi hyvittää sen joskus. Koska saman kumppanin kanssa useita kertoja naimisiinmeno ei ole trendi tai mielikuvitus. Se on voimakas aloite antaa itselleen enemmän mahdollisuuksia ja välttää menneiden pettymysten vatvomista.

Oikeussalista maanalaiseen luolaan, jokainen häät kuulostavat erilaisilta.

Sitten, kunnioittaakseen sisäistä lastaan ja täyttääkseen lapsuuden unelmansa, hän valitsi koristeellisemmat, aikakauslehden arvoiset häät. Pitsipuvussaan hän vannoi valat connecticutilaisen majatalon maalaismaisessa ympäristössä. Todella maaginen hetki. Tyytymättömät vastavihityt uusivat häät Las Vegasissa, keinotekoisessa paratiisissa, jossa Elvis Presley siunaa pareja lauluilla nukkekodin kokoisissa kappeleissa. Ironista kyllä, kirkko sijaitsi kadun toisella puolella strip-klubia.

Neljännessä valassaan he tapasivat erityisesti valmistellussa luolassa ja vahvistivat tunteensa maanalaisella järvellä radiojuontajan valvovan silmän alla. Ja viidennessä valassaan he suutelivat ranskalaisen papin edessä Mont Saint-Michelin huipulla. Pari halusi avioliittonsa kestävän ikuisesti, ja jos he tekisivät sen uudestaan, he varmistaisivat, etteivät he kokisi déjà vu -tunnetta.

Tapa ymmärtää parisuhdettasi paremmin ja juhlistaa sitä

Monille avioliitto on elämän kohokohta. Upea päivä, jota on suunniteltu kuukausia ja sitten tallennettu valokuva-albumiin ja muutamaan vieraiden kuvaamaan heppoiseen videoon. Mutta menemällä naimisiin saman miehen kanssa viisi kertaa tämä amerikkalainen nainen puolustaa erilaista näkemystä sitoutumisesta : rakkaudesta, jota kannattaa tarkastella uudelleen, löytää uudelleen ja sopeutua erilaisiin versioihin itsestään.

Koska pari ei koskaan pysy samana. He kehittyvät muuttojen, surujen, ylennysten, lasten ja joskus pettymysten myötä. Kumppanit muuttavat makuaan, prioriteettejaan ja elämänrytmiään. Häiden uudelleen näytteleminen tässä yhteydessä on melkein kuin tunnustaisi tämän muodonmuutoksen sen sijaan, että teeskentelisi, ettei mikään ole muuttunut siitä, kun ensimmäinen sormus pujotettiin sormeen.

Juhlimme syntymäpäiviä, ammatillisia saavutuksia ja merkittäviä elämän virstanpylväitä. Miksi rakkauden pitäisi rajoittua yhteen, muodolliseen rituaaliin? Jotkut haaveilevat intiimistä seremoniasta suurten, liian muodollisten häiden jälkeen. Toiset taas haluavat kokea juhlan, johon heillä ei olisi varaa 20-vuotiaina. Kuten kyseinen nainen korostaa: "Minulle uudelleen avioituminen ei ole viimeisen käyttöpäivän tarkistamista. Kyse on huomiosta."

Tämän dynamiikan vaalimiseksi ei tietenkään tarvitse varata kappelia Las Vegasissa tai maanalaista luolaa. Jotkut parit uusivat vihkivalansa, toiset luovat omia perinteitään: vuosittaisen matkan, rakkauskirjeen tiettynä päivänä, symbolisen illallisen yhteisten virstanpylväiden kunniaksi. Ajatuksena ei ole tehdä rakkaudesta jatkuvaa esitystä, vaan antaa sille aktiivinen rooli.