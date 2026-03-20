Tyttärentyttärensä häissä tämä isoäiti sytyttää tanssilattian tuleen ja video leviää kulovalkean tavoin.

Avioliitto
Anaëlle G.
@taylorwellss / TikTok

Tyttärentyttärensä Taylor Wellsin häissä 79-vuotias Estine Wells sytytti tanssilattian liekkeihin, ja hänen videonsa levisi nopeasti kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa. Rajattomalla energiallaan ja täydellisesti toteutetuilla tanssiliikkeillään hän lumosi kaikki vieraat ja todisti, että ikä on vain numero, kun on kyse hauskanpidosta ja rakkauden juhlimisesta. Tuhansia kertoja peräkkäin jaettu video keräsi ihailua ja hymyjä ympäri maailmaa.

Illan kuningatar klo 1.30 asti

Taylor Wellsin ja Jordan Lazaruksen häissä Floridassa 21. helmikuuta 2026 Estine Wells, lempinimeltään "Äiti", muutti vastaanoton juhlatilaisuuksiksi. 215 vieraan joukossa kaikki katseet olivat tässä energisessä isoäidissä, joka tanssi tauotta kello 1.30 asti yöllä. "Kaikki olivat pakkomielteisiä hänestä", morsian kertoi People -lehdelle ja lisäsi, että vieraat olivat anelleet häntä tanssimaan läpi yön.

"Glam"-lookki, joka voitti kaikkien sydämet.

Estine saapui vaaleansinisessä hihattomassa mekossa, jota koristivat paljetit ja kukkakuviot sekä herkät korut. Hänen yhteensopiva huulipunansa ja kynsilakkansa lisäsivät tyyliin hienostuneen silauksen. "Hän on glamourin kuningatar", nauraa Taylor, joka saa säännöllisesti Sephoran tuotteita isoäidiltään. Tämä elegantti asu vain korosti hänen luonnollista karismaansa catwalkilla.

Viraalivideo, joka sulattaa internetin

Taylorin 6. maaliskuuta julkaisema TikTok-video on kerännyt 20 000 katselukertaa ja 50 ylistävää kommenttia: "Hän pääsee visionääritaululleni 😍" , "Hän tanssii kuin kuningatar" , "Hän on se tyttö 💁‍♀️" . Sosiaalisessa mediassa aktiivinen isoäiti lukee jokaisen viestin ihastuksella. "Hän on pakkomielteinen kommenteista", Taylor hymyilee.

@taylorwellss Äiti on ikoni…. 🫢🤩 #häävastaanotto #grandmasoftiktok #hääinspiraatio ♬ No Broke Boys - Disco Lines & Tinashe

Vahva side tyttärentyttäreensä

Taylor on hyvin läheinen Estine-niminen nainen ja näkee tätä useita kertoja vuodessa. Heillä on yhteisiä intohimoja: kukkia (joita Estine auttoi valitsemaan häihin), meikkiä, pilatesta ja vieraanvaraisuutta. "Hän valaisee jokaisen huoneen, johon astuu; hän on juhlien sielu", morsian Taylor tiivistää.

79-vuotiaana Estine Wells todistaa, että ikä on vain numero: hänen tarttuva energiansa, tyylinsä ja elämänilonsa tekivät hänestä näiden häiden kiistattoman tähden. Tämä "ikoninen" isoäiti inspiroi tuhansia internetin käyttäjiä ja muistuttaa heitä siitä, että juhla ei tunne ikää, kun sydän lyö tahdissa.

Olen intohimoinen muotia kohtaan ja etsin aina trendejä, jotka heijastavat aikamme trendejä. Rakastan tarkkailla, miten ihmiset pukeutuvat, miksi he pukeutuvat ja mitä muoti paljastaa meistä. Muotinäytösten ja siluettien lisäksi minua todella kiehtovat tarinat.
