Nämä hienovaraiset esteettiset paineet painavat morsiusneitoja

Puhumme usein morsiamelle asetetuista kauneusstandardeista, joiden mukaan hänen odotetaan laihtuvan muutaman sentin ennen suurta päivää, poistavan karvansa äärimmäisen tarkasti ja hymyilevän hillitysti kameralle. Silti naiset, jotka saattavat morsiamen alttarille ja poseeraavat hänen rinnallaan tässä iloisessa kohtauksessa, ovat myös tiukkojen tapojen alaisia. Morsiusneidot noudattavat kauneussääntöjä, joista jotkut ovat tarkempia kuin toiset, säilyttääkseen harmonian tunteen häiritsemättä morsianta.

Olla "kaunis, mutta ei morsianta kauniimpi"

Heillä on samankaltaiset, tiukan pukukoodin mukaiset mekot, ammattimaisesti muotoillut hiukset, jotka ovat saaneet inspiraationsa myös ryhmäkeskustelussa jaetusta Pinterest-kuvasta, ja he matkivat samoja ilmeitä kuin robottikloonit. Istuessaan eturivissä kaupungintalolla valaiden vannomisen aikana heidän moitteeton ulkonäkönsä antaa vaikutelman kopiosta. Morsiusneidoilla on tärkeä rooli häiden onnistumisessa. Tarjoamalla emotionaalista tukea, logistista apua ja symbolista läsnäoloa he ovat morsiamelle sama kuin haltiatar on Tuhkimolle.

Vaikka he ovat kiireisiä järjestämässä ikimuistoisia polttareita ennen häitä , heidän on hääpäivänä säilytettävä ammattimainen ulkonäkö ja pysyttävä morsiamen varjossa. Näillä morsiusneidoiksi valituilla naisilla on etuoikeus auttaa morsianta "hänen elämänsä kauneimpana päivänä". He osallistuvat aktiivisesti valmisteluihin varmistaen, että kaikki on kunnossa suurena päivänä, mutta ennen kaikkea he muodostavat tiiviin seurueen morsiamen ympärille, kuin henkilökohtaisen vartijan. Vaikka nämä satiinimekoissa ja helmillä koristelluissa hiuksissaan olevat "alttaritytöt" ovatkin juhlan keskipisteessä, heidän on loistattava hillitysti.

Koska käytännön roolinsa lisäksi morsiusneidot ovat arvokkaita koriste-elementtejä ja lisäävät häiden visuaalista yhtenäisyyttä. Normi kuitenkin sanelee, että heidän tulisi olla kuvauksellisia ja hyvin hoidettuja, mutta eivät herättää liikaa huomiota, mikä tuntuu olevan vaikeaa saavuttaa. Juhlan päähenkilön syrjäyttämisestä ei ole puhettakaan.

"Harmonisen" hahmon näkeminen valokuvissa

Vaikka vierailla on usein tietty värimaailma tai tietty teemallinen pukukoodi, morsiusneidot ovat tavallaan morsiamen "nukkeja". Yleensä tuleva morsian , joskus pitkäaikainen ystävä, joskus rakas serkku, valitsee saman pukeutumistyylin, jota kaikki käyttävät. Morsiusneitojen on noudatettava tätä univormua, joka on suunniteltu luomaan yhtenäinen ja tyylikäs ilme.

Paitsi että tämä WhatsApp-keskustelussa URL-linkin kautta jaettu mekko, jolla on epämiellyttävä nimi, ei ole imarteleva kaikille läsnäolijoille. Täyteläisemmät vartalot kohtaavat tiettyjen verkkosivustojen salakavalaa vartalonhäpeää ja tuntevat syyllisyyttä siitä, ettei heillä ole tiimalasivartaloa. Välttääkseen törmäyksen tähän muuten siroon imagoon he ostavat referenssimekon väärissä mitoissa ja maksavat ylimääräistä muutoksista toivoen sulautuvansa tähän eteeriseen kankaaseen. Morsiusneidoilla on harvoin vapaat kädet asujensa suhteen. Morsian antaa heille enemmän tai vähemmän joustavia ohjeita leikkauksen, kankaan, tarkasta pituudesta ja tyylistä.

On myös kysymys kuvien sijoittelusta, jossa pisimmät päätyvät taustalle ja mahtavimmat käännetään sivulle siluetin kutistamiseksi.

Hyväksyen vaatteita, joita he eivät valinneet

Morsiusneidot, morsiamen opetuslapset, eivät ole vapaita tekemään kehoilleen mitä haluavat. He ovat eräänlaisen ulkonäön diktatuurin alaisia ja tekevät kaikkensa yhteisen hyvän vuoksi. Morsian sanelee asut, värit ja kengät, jotka heijastavat häiden henkeä, käyttäytyjien mukavuuden ja henkilökohtaisen maun kustannuksella.

Jos pastellinpunainen väri saa yhden morsiusneidon näyttämään haalistuneelta tai satiinikangas saa toisen tuntemaan olonsa epämukavaksi, he eivät valita avoimesti pelätessään järkyttävänsä morsianta, joka on jo valmiiksi loppuun palamisen partaalla. Tämän seurauksena morsiusneidot tuntevat itsensä täysin paljaiksi kymmenien tuntemattomien edessä ja heidän on taisteltava epävarmuuksiaan vastaan samalla kun he säilyttävät pakotetun hymyn.

Sopeutua globaaliin esteettiseen palettiin

Määrättyjen mekkojen ja "harmonisoitujen" siluettien lisäksi morsiusneitojen on usein mukauduttava huolellisesti suunniteltuun taiteelliseen suuntaan. Morsiamen hyväksymä kynsilakan väri, nude-huulipuna vaaditaan virheiden välttämiseksi, balettiryhmän tapaan koordinoidut kampaukset, etukäteen valitut huomaamattomat korut... Kaikki on kalibroitu häiden estetiikan säilyttämiseksi.

Jotkut morsiamet jopa luovat yksityiskohtaisia Pinterest-tauluja, joissa mitään ei jätetä sattuman varaan: moitteettomat matalat nutturat, identtinen hehkuva meikki koko morsiusneidolle, täydellisesti muotoillut laineikkaat kiharat ja hehkuva mutta ei liian ruskettunut iho. Tavoitteena? Luoda kuviin täydellinen visuaalinen yhtenäisyys ja antaa vaikutelma hääseurueesta suoraan häälehdestä.

Ongelmana on, että tämä homogeenisuuden tavoittelu joskus pyyhkii pois yksilöllisyyden. Kiharatukkaista morsiusneitoa painostetaan suoristamaan luonnollinen hiuksensa "sopimaan" ryhmään, toista pyydetään ottamaan silmälasit pois valokuvia varten tai tatuoitua naista pyydetään peittämään käsivartensa 30 asteen helteessä... Näiden oletettavasti esteettisten vaatimusten takana piilee hyvin konkreettisia kieltoja siitä, mitä "kauniiden" häiden tulisi näyttää.

Osoita fyysinen saatavuus

Morsiusneidon rooli ei tarkoita vain yhteensopivan mekon käyttämistä ja hymyilemistä valokuvissa. Se tarkoittaa myös tietynasteista fyysistä läsnäoloa koko seremonian ajan. Heräämistä aamunkoitteessa valmisteluja varten, kahdentoista tunnin korkokengissä seisomista, loputonta poseeraamista valokuvaajille ja moitteettomana pysymistä kuumuudesta, kyynelistä tai kipeistä jaloista huolimatta.

Kehosta tulee lähes häiden palveluksessa oleva logistinen työkalu. On seisottava pitkiä aikoja, jahdattava tuulen viemää huntua, säädettävä laahusta, kannettava runsaita kimppuja, tanssittava illan loppuun asti ja samalla pidettävä meikki virheettömänä. Jopa kasvonilmeet tuntuvat joskus sidotuilta: säteilevänä, mutta ei morsiamen emotionaalisen valon varastamiseksi.

Pohjimmiltaan nämä odotukset paljastavat syvälle juurtuneen ajatuksen häistä: naisten on oltava kauniita, tavoitettavissa, hymyileviä ja täydellisesti valmiita osallistuakseen täysillä tapahtuman onnistumiseen. Aivan kuin heidän läsnäolonsa ei olisi riittänyt, ja heidän kehojensakin piti sulautua saumattomasti ympäristöön.