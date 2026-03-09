"777-sääntö" rutiinin välttämiseksi parisuhteessa: mikä se on?

Monissa pariskunnissa rutiinit lopulta alkavat muodostua ajan myötä. Työn, perhe-elämän ja päivittäisten velvoitteiden keskellä yhteinen aika harvenee joskus. Sosiaalisessa mediassa yksinkertainen idea on saamassa kannatusta: "777-sääntö", menetelmä, jonka oletetaan auttavan kumppaneita ylläpitämään yhteyttään.

Yksinkertainen kaava toisen löytämiseen

"777"-sääntö perustuu helposti muistettavaan periaatteeseen: sovi säännöllisesti parin yhteinen aika tietyn rytmin mukaisesti. Ajatuksena on suunnitella kolmenlaisia treffejä vain teille kahdelle.

Ensin hetki viikossa (7 päivänä), kuten illallinen, retki tai yhteinen aktiviteetti. Sitten viikonloppuloma kahdelle seitsemän viikon välein, jotta voimme ottaa askeleen taaksepäin arjesta. Lopuksi yhteinen oleskelu tai loma seitsemän kuukauden välein.

Tämä lause, joka on levinnyt kulovalkean tavoin alustoilla kuten TikTok ja Instagram, ei lupaa muuttaa paria yhdessä yössä. Se toimii lähinnä muistutuksena: parisuhteenne ansaitsee aikaa ja huomiota.

@enfacedetoi Madame NZOBADILA-BELAlla on neuvoja parisuhteen pelastamiseksi. Tunnetko 777-menetelmän? Kiireisten aikataulujen ja runsaiden häiriötekijöiden maailmassa on tärkeää, että pariskunnat löytävät luovia tapoja pysyä yhteydessä. Tässä yhteydessä 777-menetelmä omaperäisine lähestymistavoineen on ihanteellinen ratkaisu parisuhteen liekin sytyttämiseen uudelleen. Tämä 7 päivän, 7 viikon ja 7 kuukauden rytmiin perustuva taktiikka kutsuu kumppaneita löytämään uudelleen yhdessäolon ilon huolellisesti suunniteltujen hetkien kautta. Joka viikko tavoitteena on viettää aikaa yhdessä, olipa kyseessä sitten kahvi tai juoma, kommunikaation ja läheisyyden ylläpitämiseksi. Sitten tulee 7 viikon vaihe, jossa pari kutsutaan vetäytymään yöksi. Olipa kyseessä sitten viehättävä hotelli tai rauhallinen perheen retriitti, ajatuksena on irtautua arjesta ja löytää toisensa uudelleen erilaisessa ympäristössä. Lopuksi on suositeltavaa pitää loma seitsemän kuukauden välein. Tämä voi olla haastavaa joillekin, erityisesti budjettirajoitusten vuoksi. Ajatus arjen rutiineista pakenemisesta, edes lyhyeksi ajaksi, voi kuitenkin olla pariskunnalle hyödyllinen. ♬ Alkuperäinen ääni - Edessäsi

Miksi nämä hetket todella merkitsevät

Pitkäaikaisissa parisuhteissa arki voi nopeasti ottaa vallan. Työhön, perheeseen tai kotiin liittyvät vastuut vievät usein suuren osan henkisestä tilasta ja aikatauluista. Yhdessäoloaikaa suunnittelemalla voitte luoda uudelleen pariskunnalle varatun tilan – ajan, jolloin voitte olla yhteydessä toisiinsa ilman häiriötekijöitä, ruutuja tai velvoitteita.

Asiantuntijat selittävät, että jaetut kokemukset – jopa yksinkertaiset – vahvistavat läheisyyden tunteita. Puhelimeton illallinen, kävelyretki, yhdessä katsottu elokuva tai yhteinen aktiviteetti voi riittää vaalimaan yhteyttä. Näiden hetkien ei tarvitse olla upeita. Tärkeintä on yksinkertaisesti olla yhdessä ja kiinnittää huomiota toisiinsa.

Rakkaustarinoiden psykologiasta inspiroitunut idea

Vaikka "777-sääntö" saattaa vaikuttaa uudelta muotoilultaan, sen periaate perustuu ajatuksiin, jotka ovat sydänasioiden asiantuntijoille hyvin tuttuja. Tutkijat ovat jo pitkään selittäneet, että uutuus ja jaetut kokemukset edistävät tyytyväisyyden ylläpitämistä parisuhteessa. Suhteen alussa kumppanit usein omistavat paljon aikaa ja energiaa toisilleen.

Vuosien mittaan aivot voivat vähitellen toimia "autopilotilla". Tuttuus alkaa syntyä, ja huomio toisia kohtaan voi vähentyä tahattomasti. Säännöllinen parisuhteelle varattu aika voi auttaa ylläpitämään uteliaisuutta, aktiivista kuuntelua ja yhteyden tunnetta.

Rutiini ei sinänsä ole ongelma

On kuitenkin tärkeää muistaa yksi asia: rutiinit parisuhteessa eivät ole häpeällisiä eivätkä epäonnistumisia. Ne voivat jopa olla rauhoittavia ja mukavia monille ihmisille. Jotkut pariskunnat menestyvät vakaassa arjessa, joka koostuu pienistä rituaaleista ja yhteisistä tavoista. Tämä turvallisuuden tunne voi olla myös eräänlainen läheisyys.

Ei ole olemassa yhtä ainoaa mallia onnistuneelle parisuhteelle. Jokainen pari toimii omaan tahtiinsa, omine tarpeineen ja tapansa ilmaista kiintymystä. "777"-säännön tarkoituksena ei ole karkottaa rutiineja, vaan pikemminkin muistuttaa meitä siitä, että voimme joskus lisätä huolella valittuja hetkiä siteen vaalimiseksi.

Sääntö, jolla sopeudut omaan todellisuuteen

Vaikka "777"-sääntö on yksinkertaisuudessaan houkutteleva, asiantuntijat neuvovat olemaan tulkitsematta sitä jäykästi. Joillekin pariskunnille illallisen järjestäminen joka viikko tai matkan järjestäminen seitsemän kuukauden välein ei ole aina mahdollista taloudellisista, ammatillisista tai perhesyistä. Ajatuksena on soveltaa periaatetta omaan tilanteeseen. Ilta kotona, kävely, hiljainen keskustelu tai spontaani aktiviteetti voivat kaikki täyttää tämän tavoitteen täydellisesti.

Viime kädessä tämä viraalisääntö muistuttaa pääasiassa yhdestä yksinkertaisesta asiasta: pariskunnat tarvitsevat huomiota, yhteisiä hetkiä ja pieniä taukoja kasvaakseen edelleen.