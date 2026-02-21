Search here...

Löytääkseen rakkauden hän turvautuu kaupunkimainontaan: 4 000 kosijaa odottaa häntä.

Rakkauselämä
Fabienne Ba.
@marrylisaofficial/TikTok

Deittisovellusten ohittamiseksi hän valitsi radikaalisti erilaisen menetelmän. Kaliforniassa Lisa turvautui kaupunkien mainostauluihin löytääkseen tulevan aviomiehensä... ja aloite houkutteli hänen mukaansa yli 4 000 kosijaa.

Jättimäiset mainostaulut sielunkumppanisi löytämiseksi

Kalifornian San Mateossa asuva Lisa päätti ajatella laatikon ulkopuolelta. Kyllästyneenä nettideittailuun hän vuokrasi digitaalisia mainostauluja valtatie 101:n varrelta, joka on vilkas tie Santa Claran ja San Franciscon eteläpuolen välillä. Hänen kasvonsa näkyvät suurennettuina, ja niissä on selkeä viesti: hän etsii aviomiestä.

Kiinnostuneet kuljettajat voivat tutustua hänen verkkosivuihinsa, joilla hän selittää lähestymistapaansa ja kriteerejä, joita hän pitää olennaisina. New York Post uutisoi tarinasta, ja useat kansainväliset mediat ottivat sen myöhemmin vastaan. Aloite herätti nopeasti uteliaisuutta ja reaktioita sosiaalisessa mediassa.

Yksityiskohtaiset kriteerit

Verkkosivuillaan Lisa täsmentää etsivänsä "35–47-vuotiasta miestä, joka haluaa perustaa perheen lähitulevaisuudessa". Hän myös mainitsee "arvostavansa poliittisten näkemysten jakamista" ja asettuvansa vasemmalle. Tämä läpinäkyvyys on olennainen osa hänen lähestymistapaansa. Tavoitteena on välttää väärinkäsityksiä ja säästää aikaa. Alle vuodessa yli 4 000 miestä on vastannut hänen kutsuunsa.

Huolellisen alustavan seulonnan jälkeen hän selitti, että hän oli valinnut esiin noin kaksikymmentä profiilia. Näistä viisi kutsuttiin treffeille. Hän kuvaili valintaa "harkituksi ja järjestelmälliseksi". Ystävänpäivänä Lisa jopa kertoi viettäneensä illan yhden ehdokkaan kanssa, johon hän oli ottanut yhteyttä muutama viikko aiemmin. Heidän suunnitelmiinsa kuuluivat elokuvat ja yksinkertainen illallinen.

Jakaava lähestymistapa

Jotkut ylistävät aloitteen omaperäisyyttä ja rohkeutta, kun taas toiset kritisoivat sitä voimakkaasti. Reaktiot sosiaalisessa mediassa ovat vaihtelevia. Jotkut käyttäjät kuvailevat lähestymistapaa "epätoivoiseksi", kun taas toiset näkevät sen "uhmakkaana tapana saada takaisin hallinta rakkauselämäänsä".

Lisa selittää käynnistäneensä tämän kampanjan huumorilla turhautuneena deittisovellusten rajoituksiin. Hän myöntää, ettei odottanut kokeilun saamaa mediahuomiota. Yksityisyytensä suojelemiseksi hän pyytää valittuja ehdokkaita allekirjoittamaan salassapitosopimuksen. Hän pitää tätä varotoimenpidettä tarpeellisena projektinsa näkyvyyden vuoksi.

Kun rakkaus tulee julkiseksi

Kaupallisille kampanjoille yleensä varatusta kaupunkimainonnasta tulee rakkauden löytämisen väline. Lisan aloite herättää kysymyksiä yksityisen ja julkisen tilan rajasta. Esittelemällä kumppanin etsintäänsä mainostauluilla, jotka ovat tuhansien autoilijoiden nähtävillä päivittäin, hän muuttaa intiimin etsinnän projektiksi.

Tämä valinta korostaa myös joidenkin sinkkujen kohtaamia vaikeuksia perinteisten digitaalisten työkalujen käytössä. Mainostamalla itseään valtatiellä 101 Lisa ohittaa algoritmit puhuakseen suoraan yleisölle. Vaikka hänen seikkailunsa lopputulos on epävarma, yksi asia on varma: hänen aloitteensa on jo vaikuttanut.

Lopulta Lisa muutti henkilökohtaisen etsintänsä mediailmiöksi vuokraamalla mainostauluja löytääkseen rakkauden. Hänen "kokeilunsa" havainnollistaa luovuutta, jota jotkut ihmiset osoittavat etsiessään sielunkumppania. Rohkeuden, kiistojen ja toivon välimaastossa tämä kalifornialainen aloite osoittaa lopulta, että joskus rakkauden voi löytää myös... suuressa mittakaavassa.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
Article précédent
Argumenttien valmistelu päässäsi: tämä yleinen henkinen refleksi selitettynä

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Argumenttien valmistelu päässäsi: tämä yleinen henkinen refleksi selitettynä

Ennen kuin julkiset riidat puhkeavat, harjoittelemme niitä päässämme kuin käsikirjoitusta. Harjoittelemme vastauksiamme, hiomme argumenttejamme ja lämpenemme tähän sanalliseen...

Onko deittisivustojen profiilien ylitarjonta ongelma pariskuntien vakaudelle?

Deittisovellukset tarjoavat pääsyn satoihin profiileihin minuuteissa. Voiko tämä vaikutelma jatkuvasta yltäkylläisyydestä heikentää parisuhdetta, kun pari on jo muodostunut?...

Mitä ovat "homoseksuaalit"? Tämä uusi myrkyllinen deittailuilmiö

Nykyaikaisessa deittailussa uusi termi on kasvattanut suosiotaan sosiaalisessa mediassa: homoseksuaalisuus. Tämän kiehtovan sanan takana piilee romanttinen ilmiö, jossa...

Super Bowlin puoliaikashow’n aikana tämä pari meni naimisiin koko maailman edessä.

Vuoden 2026 Super Bowlin puoliaikashow’ssa pariskunta muutti tapahtuman todelliseksi satumaiseksi sanomalla "tahdon" miljoonien katsojien edessä. Tämän rakkauden juhlan,...

Ylpeydestä häpeään: miksi parisuhteessa olemisesta on tullut kiusallista

Parisuhdestatuksen vaihtaminen Facebookissa "sinkku"-tilasta "parisuhteessa"-tilaan oli ennen lähes menestyksen merkki, jopa tapa lisätä suosiota. Silloin oli lopullinen saavutus...

"Heteropessimismi": Miksi niin monet naiset kääntyvät pois perinteisestä parisuhteesta

Et ole ainoa, joka on kyllästynyt perinteisiin rakkaustarinoihin. Heteropessimismi viittaa naisten kasvavaan pettymykseen perinteiseen heteroseksuaaliseen parisuhteeseen, jota pidetään...

© 2025 The Body Optimist