Löytääkseen rakkauden hän turvautuu kaupunkimainontaan: 4 000 kosijaa odottaa häntä.

Deittisovellusten ohittamiseksi hän valitsi radikaalisti erilaisen menetelmän. Kaliforniassa Lisa turvautui kaupunkien mainostauluihin löytääkseen tulevan aviomiehensä... ja aloite houkutteli hänen mukaansa yli 4 000 kosijaa.

Jättimäiset mainostaulut sielunkumppanisi löytämiseksi

Kalifornian San Mateossa asuva Lisa päätti ajatella laatikon ulkopuolelta. Kyllästyneenä nettideittailuun hän vuokrasi digitaalisia mainostauluja valtatie 101:n varrelta, joka on vilkas tie Santa Claran ja San Franciscon eteläpuolen välillä. Hänen kasvonsa näkyvät suurennettuina, ja niissä on selkeä viesti: hän etsii aviomiestä.

Kiinnostuneet kuljettajat voivat tutustua hänen verkkosivuihinsa, joilla hän selittää lähestymistapaansa ja kriteerejä, joita hän pitää olennaisina. New York Post uutisoi tarinasta, ja useat kansainväliset mediat ottivat sen myöhemmin vastaan. Aloite herätti nopeasti uteliaisuutta ja reaktioita sosiaalisessa mediassa.

Yksityiskohtaiset kriteerit

Verkkosivuillaan Lisa täsmentää etsivänsä "35–47-vuotiasta miestä, joka haluaa perustaa perheen lähitulevaisuudessa". Hän myös mainitsee "arvostavansa poliittisten näkemysten jakamista" ja asettuvansa vasemmalle. Tämä läpinäkyvyys on olennainen osa hänen lähestymistapaansa. Tavoitteena on välttää väärinkäsityksiä ja säästää aikaa. Alle vuodessa yli 4 000 miestä on vastannut hänen kutsuunsa.

Huolellisen alustavan seulonnan jälkeen hän selitti, että hän oli valinnut esiin noin kaksikymmentä profiilia. Näistä viisi kutsuttiin treffeille. Hän kuvaili valintaa "harkituksi ja järjestelmälliseksi". Ystävänpäivänä Lisa jopa kertoi viettäneensä illan yhden ehdokkaan kanssa, johon hän oli ottanut yhteyttä muutama viikko aiemmin. Heidän suunnitelmiinsa kuuluivat elokuvat ja yksinkertainen illallinen.

Jakaava lähestymistapa

Jotkut ylistävät aloitteen omaperäisyyttä ja rohkeutta, kun taas toiset kritisoivat sitä voimakkaasti. Reaktiot sosiaalisessa mediassa ovat vaihtelevia. Jotkut käyttäjät kuvailevat lähestymistapaa "epätoivoiseksi", kun taas toiset näkevät sen "uhmakkaana tapana saada takaisin hallinta rakkauselämäänsä".

Lisa selittää käynnistäneensä tämän kampanjan huumorilla turhautuneena deittisovellusten rajoituksiin. Hän myöntää, ettei odottanut kokeilun saamaa mediahuomiota. Yksityisyytensä suojelemiseksi hän pyytää valittuja ehdokkaita allekirjoittamaan salassapitosopimuksen. Hän pitää tätä varotoimenpidettä tarpeellisena projektinsa näkyvyyden vuoksi.

Kun rakkaus tulee julkiseksi

Kaupallisille kampanjoille yleensä varatusta kaupunkimainonnasta tulee rakkauden löytämisen väline. Lisan aloite herättää kysymyksiä yksityisen ja julkisen tilan rajasta. Esittelemällä kumppanin etsintäänsä mainostauluilla, jotka ovat tuhansien autoilijoiden nähtävillä päivittäin, hän muuttaa intiimin etsinnän projektiksi.

Tämä valinta korostaa myös joidenkin sinkkujen kohtaamia vaikeuksia perinteisten digitaalisten työkalujen käytössä. Mainostamalla itseään valtatiellä 101 Lisa ohittaa algoritmit puhuakseen suoraan yleisölle. Vaikka hänen seikkailunsa lopputulos on epävarma, yksi asia on varma: hänen aloitteensa on jo vaikuttanut.

Lopulta Lisa muutti henkilökohtaisen etsintänsä mediailmiöksi vuokraamalla mainostauluja löytääkseen rakkauden. Hänen "kokeilunsa" havainnollistaa luovuutta, jota jotkut ihmiset osoittavat etsiessään sielunkumppania. Rohkeuden, kiistojen ja toivon välimaastossa tämä kalifornialainen aloite osoittaa lopulta, että joskus rakkauden voi löytää myös... suuressa mittakaavassa.