"Tinselling", tämä uusi termi, joka korostaa kahden ihmisen välistä myrkyllistä dynamiikkaa

Juhlakaudella on ainutlaatuinen kyky: se herättää sekä herkkiä tunteita että piilossa olevia jännitteitä. Perhekokoontumiset, ystävät pöydän ääressä, kunnioitettavat perinteet… kaikki näyttää rohkaisevan pariskuntia luomaan yhtenäisen, läheisen ja säteilevän kuvan toisistaan. Vaikka se merkitsisikin todellisuuden sivuuttamista. Juuri tätä mekanismia kuvailee termi "tinselling", käsite, joka valaisee ihmissuhteiden dynamiikkaa, joka on yhtä laajalle levinnyttä kuin sitä harvoin kyseenalaistetaan.

Tinselling: kun pariskunnasta tulee näyteikkuna

Termin teki tunnetuksi Tina Wilson , parisuhdeasiantuntija ja Wingman-sovelluksen perustaja. Periaate? Luoda illuusio siitä, että suhteessa kaikki on hyvin, etenkin julkisesti, vaikka kulissien takana on hyvin todellisia haavoittuvuuksia. Kuten kauniisti koristeltu joulukuusi, joka on jo sisältä hieman kuiva, tinselling tarkoittaa ulkopuolen kaunistamista sisäisen myllerryksen välttämiseksi.

Käytännössä saatat tunnistaa itsesi, jos vähättelet erimielisyyksiä läheisten edessä, vältät huolellisesti tiettyjä "arkoja" aiheita tai esität täydellistä kaksikkoa säilyttääksesi rauhoittavan imagon. Tämä ei ole manipulointia eikä rakkauden puutetta; se on usein emotionaalinen suojautumisstrategia, joskus tiedostamaton.

Miksi niin monet pariskunnat lankeavat tähän kaavaan?

Sosiaalinen paine painaa paljon. Joulun aikaan liittyy paljon ääneen lausumattomia odotuksia: onnellisuutta, yhdessäoloa ja inhimillistä lämpöä. Tässä idealisoidussa ympäristössä parisuhteen vaikeiden aikojen myöntäminen voi tuntua sopimattomalta, jopa häpeälliseltä. Tämän seurauksena monet mieluummin pitävät tunteensa tauolla, "kunnes tilanne menee ohi".

Useiden kyselytutkimusten mukaan merkittävä osa pariskunnista myöntää liioitelleensa tarinaansa perhetapaamisissa pelätessään pettymystä, huolta tai negatiivisia kommentteja. Tällä tunteiden peittelyllä on kuitenkin hintansa: asian jatkuva vältteleminen lykkää tarvittavia keskusteluja ja antaa turhautumisen kyteä.

"Harmonian julkisivun" salakavalat vaikutukset

Kaiken teeskentely ei ratkaise mitään. Päinvastoin, se voi leventää kuilua sen välillä, mitä näytät ja mitä tunnet. Tämä ristiriita luo stressiä, emotionaalista uupumusta ja joskus eristäytyneisyyden tunnetta, jopa parisuhteessa.

Pitkällä aikavälillä tinselling voi heikentää luottamusta ja edistää emotionaalista etäisyyttä. Sanomattomat ongelmat kasaantuvat, fyysinen jännitys kasvaa ja tunteet tukahdutetaan. Terve suhde ei kuitenkaan ole konfliktiton; se on sellainen, jossa konflikteja voidaan käsitellä yhdessä, kunnioittavasti ja aktiivisesti kuunnellen. Tunteenne, tarpeenne ja rajanne ovat oikeutettuja. Ne ansaitsevat tilaa, eikä niitä pidä lakaista maton alle.

Kuinka päästä eroon tinsellingistä räjäyttämättä kaikkea

Ensimmäinen askel on olla ystävällinen itsellesi ja parisuhteellesi. Sen myöntäminen, ettei kaikki ole täydellistä, ei vähennä omaa arvoasi tai parisuhteenne arvoa. Itse asiassa se on usein merkki emotionaalisesta kypsyydestä.

Ammattilaiset suosittelevat hiljaisen hetken valitsemista – usein lomien jälkeen – keskustelun aloittamiseen. Ei syyttelemiseksi, vaan jakamiseksi: mikä sinua painaa, mitä puuttuu, mikä voisi muuttua. Tunteidesi rehellinen ilmaiseminen vahvistaa emotionaalista läheisyyttä ja antaa sinulle mahdollisuuden luoda uudelleen yhteys, sekä keho että sydän, aidompaan tilaan.

Pohjimmiltaan kyse ei ole ilosta tai yhdessäolosta luopumisesta, vaan sen hyväksymisestä, että elävä pari on todellinen, epätäydellinen ja kehittyvä pari. Ja juuri tämä aitous tekee suhteesta syvästi kauniin, vahvan ja rikastuttavan.