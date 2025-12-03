Lemmikin omistavat pariskunnat ovat onnellisempia: yllättävä tutkimus

Jotkut pariskunnat toivottavat ensimmäisen lapsensa tervetulleeksi, kun taas toiset pitävät koiran tai kissan puuhia enemmän kuin vauvankehtoa. Lemmikki, jota usein hemmotellaan kuin lasta, toimii siltana kumppanien välillä ja siitä tulee ihastuttava välittäjä heidän suhteessaan. Uusi ja valaiseva tutkimus paljastaa: lemmikin saapuminen voi mullistaa rakkauselämän.

Eläin edistää pariskunnan harmoniaa

Lapsesi ei kujerra tai höpötä; se nuuhkii, murahtaa ja kehrää. Sen ihossa ei ole ryppyjä, mutta selässä on silkkinen turkki. Lapsellasi ei ole tuttipulloja tai vauvanruokapurkkeja, vaan kulhollinen nappuloita aina käsillä. Siitä lähtien, kun lemmikkisi ylitti kynnyksesi, paristasi on tullut ihana pieni perhe.

Se on päätös, jonka teitte yhdessä, epäilemättä, että tämä lemmikki voisi tuoda elinvoimaa suhteeseenne. Se on kuolaava, kissamainen Amor-jälleensyntyminen. Toisin kuin voisi luulla, pariskunnat eivät riitele siitä, kuka on roskien siivousvuorossa tai kuka ulkoiluttaa koiraa kello 22 jäätävän kylmässä. Ei, lemmikki ei ole vain yksi konfliktin lähde; se on tunteiden vartija, sydänten vartija.

Journal of Social and Personal Relationships -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan lemmikin jakavat pariskunnat ovat läheisempiä, nauravat keskimääräistä enemmän ja suosivat rauhallista keskustelua avoimien väittelyiden sijaan. Tämä tietenkin edellyttäen, että lemmikki ei ole vain "ylimääräinen" lisä, jota voi halia aina kun siltä tuntuu. Kuten PsyPostin haastattelema psykologi Ece Beren Barklam selittää, pelkkä lemmikin hankkiminen ei muuta suhdetta taianomaisesti. Kuitenkin, kun lemmikillä on osansa romanssissa, kuten Gusilla Tuhkimossa, kumppanit kokevat suurempaa täyttymystä jokapäiväisessä elämässään.

Kun eläin edistää osallisuutta

Lemmikkieläinten omistajat eivät käytä aikaansa koiran välityksellä väittelyyn tai kissan voittamiseen puolelleen muutamalla itsekkäällä taputuksella. Ei, lemmikki lähentää teitä. Ulkoilutatte koiraa käsi kädessä, ja päivittäisestä kävelystä tulee herkkä jälleennäkeminen . Leikitte kissan kanssa iät ja ajat, unohtaen täysin Netflixin ja rentouttavat illat.

Eläin tuo rauhallisuuden tunteen ja rauhoittaa paria. Tutkijat puhuvat jopa "kognitiivisesta läsnäolosta". Kun eläin ei ole läsnä, ajatuksesi kääntyvät spontaanisti siihen, ja sen positiivinen energia rikastuttaa suhdettanne. Eläimen ympärille järjestettävien aktiviteettien teko ei niinkään hyödytä sinua, vaan yksinkertaisesti nelijalkaisen kumppanisi läsnäolo.

Enemmän rauhaa ja seesteisyyttä kotona

Lemmikkieläin ei ole tarkoitettu "pelastamaan" parisuhdettanne. Sen ei pitäisi olla viimeinen keino korjata rikkinäistä. Jos parisuhteenne on jo romahtamisen partaalla, lemmikin adoptointi ei ole paras idea. On olemassa riski riidellä tyhjästä ruokakupista, täydestä hiekkalaatikosta, irronneesta lelusta... ja lemmikistä tulee sivullisia vahinkoja konflikteissanne.

Tutkimus kuitenkin osoittaa, että ratkaisevaa ei ole eläimeen kohdistettujen eleiden määrä (silitys, ruokinta jne.), vaan pikemminkin se, miten kukin ihminen kokee hetken. Osallistujat, jotka kokivat eläimen olevan läsnä, tarkkaavainen tai "yhteydessä" heihin, kokivat enemmän nautintoa ja mukavuutta vuorovaikutuksessa. Tämä vahvistaa tunnetun psykologian ajatuksen: tärkeintä ei ole vain se, mitä itse asiassa tapahtuu, vaan koetun siteen laatu. Eläin toimii sitten emotionaalisena tukena: se auttaa rentouttamaan ilmapiiriä, helpottamaan kommunikaatiota ja luomaan läheiselle yhteydelle suotuisan ilmapiirin.

Eläimen kanssa pari muodostaa voittavan kolmikon ja saa uutta voimaa. Olivatpa eläimet sitten koira, kissa tai kani, niillä on paljon enemmän tarjottavaa kuin vain aamunuolentoja.