"Minun leipäni": uusi lempinimi, joka valloittaa TikTokin myrskyn lailla

Kun Z-sukupolvi käyttää termiä "mon pain" (minun leipäni), he eivät viittaa leipomon ikkunaan tai pariisilaisten kullanruskeaan patonkiin. Nuoret sanovat "mon pain" samalla tavalla kuin vanhemmat sukupolvet sanovat "ma mie" (rakkaani). Tämä tarttuva pieni lempinimi, uusi kielellinen omituisuus alle kaksikymppisten keskuudessa, vihjaa orastavaan romanssiin. Tämä "pain", suloinen vaihtoehto "ihastuksen" muodossa, tyydyttää teini-ikäisten sinkkujen sentimentaalisia haluja.

Nuoret, jotka pitävät ilmaisusta "minun leipäni"

Nuoremmilla sukupolvilla on oma ainutlaatuinen sanavarastonsa. Sinun täytyy syntyä 2000-luvulla tulkitaksesi heidän kielensä ja ymmärtääksesi sen piilotetun merkityksen. Heidän ilmeensä kuulostavat joskus korvillemme siansaksalta, tuudittautuneina ilmaisuilla kuten "nikkelikromi" ja "ça gaze". Nykyajan sinkut, ne jotka eivät ole koskaan kokeneet tamagoteja tai television kohinaa, eivät enää ole " ihastuneet " kehenkään; heillä on "leipänsä".

Kun nuoret puhuvat "leivästä", he viittaavat todennäköisemmin ihastukseensa kuin aamiaisen pääraaka-aineeseen. He eivät ajattele leipomon lämmintä, tuoretta leipää, vaan nykyistä sentimentaalista hemmotteluaan. "C'est trop mon pain" voidaan kääntää "täysin minun tyyliseksi" kolmekymppisten kielellä. Isovanhempamme kysyivät meiltä ennen, onko meillä "poikaystävää" tai "hyvää ystävää". Nyt sisaruksemme, joilla on melkein TikTok sydämessään, vertaavat romanssejaan leivonnaisiin.

Emme enää sano "Minulla on heikko kohta johonkuhun" tai "Olen ihastunut häneen" ; sitä pidetään "vanhanaikaisena". Jopa kuuluisa "ihastus", joka löysi tiensä sanakirjaan nuorten ansiosta, on kadonnut heidän sanavarastostaan. "Leipä on alennuksessa", "Kun leipä ei välitä minusta, palaan leipomoon" ... nämä lauseet ovat levinneet kulovalkean tavoin ja kääntäneet leivän pois sen alkuperäisestä merkityksestä.

Tämän ilmaisun odottamaton alkuperä

Leipä on inspiroinut runoilijoita ja antanut ranskalaisille ilmaisuille tietynlaista rapeutta. Jos nuoret ovat omaksuneet tämän sanan ja tehneet siitä rakkauden koodisanan, se ei johdu nälästä tai intohimosta hapanjuurileipään. Itse asiassa monet eivät tunne klassisia leipiä, kuten sveitsiläistä leipää, mantelikolmioita ja rusinaleipää. Miten sana "leipä" sitten juurtui niin syvälle heidän romanttiseen sanavarastoonsa?

Todellisuudessa termi "mon pain" tulee sanasta "nouchi", norsunluurannikon slangisanasta kielten risteyskohdassa. Se ei ole ensimmäinen Afrikan mantereelta lainattu sana. Nuoremmat sukupolvet, edeltäjiensä väärinymmärtäminä, lisäävät jo keskusteluihinsa lauseita kuten "je suis en goumin" ja "wesh, c'est sah" , jotka muistuttavat onomatopoeettista virtaa.

Norsunluurannikolla sanaa "pain" (leipä) ei käytetä vain ruoasta. Alun perin sitä käytettiin kuvaamaan viehättävää miestä: hänen sanottiin olevan "rapea", kuin uunituore patonki. Tämän löydön jälkeen rakkauden sanasto on kietoutunut leipomon sanastoon, eikä tämä ole niin merkityksetöntä kuin miltä se näyttää.

Onko jonkun kutsuminen "leipäni" imartelevaa vai ei?

Ensi silmäyksellä "minun leipäni" saattaa viitata siihen, että halutaan vain saada pala syötävää tai tyydyttää ohimenevä nälkä. Ihmisen typistäminen ruoaksi voi myös tuntua pelkistävältä, paitsi silloin, kun kyseinen ruoka on koukuttavaa, uskomattoman lohduttavaa ja välttämätöntä jokaiselle aterialle. Termi "minun leipäni" on täynnä hellyyttä ja hyviä aikomuksia.

Kuten leipomossa pystyssä seisova leipä, ihastuksemme on ulkoa rapea ja sisältä pehmeä. Se on jokapäiväinen ilomme, tunteellinen leivonnaisemme, se, joka tuo pienen ekstran arkeemme. Kuten leipä pöydällä, se täyttää tyhjyyden ja tuo pienen ekstran elämäämme. Toinen etu: leipä ei koskaan vanhene. Ja riippuen siitä, mitä ihminen meille tuo, muutamme termiä tai mukautamme leivonnaista. Kun romantiikka kukoistaa, briossileivästä tulee hyvä maalaisleipä, tukeva, aito ja monipuolinen. Hieman lisäselvennystä lähes kolmekymppisille: "vanhanaikaista leipää" taas tuo mieleen entisen rakkauden, joka ei ole ikääntynyt hyvin.

Leivonnassa, kuten rakkaudessakin, prosessi vie aikaa, aivan kuten tunteet. Oikean kengän tai täydellisen leivän löytäminen ei ole kiinni etiketistä, vaan siitä, mitä tapahtuu vatsassamme.