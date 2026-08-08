"Floodlighting" on nousemassa uudeksi trendiksi romanttisissa suhteissa.

Mitä jos yhtäkkiä paljastat aivan liikaa… tuskin istuttuasi alas treffikumppanisi kanssa? Lapsuuden haavat, entiset kumppanit, terapia, suuret pelot: keskustelu lähtee käyntiin ja läheisyys näyttää jo vakiintuneen. Tällä ilmiöllä on nimi: "floodlighting" eli taito kiinnittää huomiota itseensä heti ensitreffeiltä lähtien.

Kun haavoittuvuudesta tulee… kilpi

Termi "floodlighting" (tulvavalaistus) tuli tunnetuksi amerikkalaisen tutkijan ja kirjailijan Brené Brownin , haavoittuvuuskysymysten asiantuntijan, toimesta. Työssään hän kuvailee tätä käyttäytymistä eräänlaiseksi "haarniskaksi": paradoksaalisesti itsensä paljastaminen voi auttaa välttämään aitoa haavoittuvuutta.

Kuva on varsin osuva: kuvittele valtava valonheitin, joka osuu suoraan keskustelukumppaniisi. Paljon valoa, paljon tietoa… mutta lopulta ei välttämättä enempää näkyvyyttä siihen, mitä todella tapahtuu. Huom: valonheitin on termi populaaripsykologiasta eikä se ole missään nimessä lääketieteellinen diagnoosi tai psykologinen häiriö.

Tekeekö liikaa suojellakseen itseään paremmin?

Tämä on ilmiön paradoksi. Ensi silmäyksellä intiimeimpien kokemustensa jakaminen näyttää olevan merkki luottamuksesta ja aitoudesta. Silti paljastamalla kaiken välittömästi jotkut ihmiset yrittävät tiedostamattaan säilyttää kontrollin.

Useat motivaatiotekijät voivat tulla esiin: halu tarkistaa välittömästi, hyväksyykö toinen henkilö meidät, luoda keinotekoisesti läheisyyden vaikutelma tai välttää joskus epämukavaa etenemistä, joka liittyy suhteen rakentamiseen. Terve suhde rakennetaan yleensä vähitellen. Opimme tuntemaan toisen henkilön, jaamme, tarkkailemme hänen reaktioitaan… ja sitten vähitellen päätämme, mitä haluamme heille uskoutua.

Kun luottamukset kääntyvät itseään vastaan

Henkilökohtaisten asioiden jakaminen voi tietenkin lähentää ihmisiä, mutta kun syvästi intiimejä luottamuksellisia asioita alkaa virrata, toinen osapuoli voi nopeasti joutua vaikeaan asemaan. Pitäisikö hänen tarjota vakuuttelua? Jakaa omia kipujaan? Löytää oikea reaktio? Tämä paine voi muuttaa kevytmielisen keskustelun todelliseksi emotionaaliseksi koettelemukseksi. Jotkut ihmiset eivät ehkä tunne oloaan niinkään kutsutuksi tutustumaan johonkuhun, vaan pikemminkin kuin heidät olisi asetettu ripin eturiviin. Ja rehellisesti sanottuna ensitreffeillä tunnelma voi nopeasti muuttua kiusalliseksi.

Varo näkemästä "valonheitinvalaistusta" kaikkialla

Nopeasti avautuva henkilö ei automaattisesti ole valokeila. Ensimmäiset treffit voivat olla stressaavat, ero voi olla tapahtunut äskettäin ja kiusallinen hiljaisuus voi johtaa aiottua pidempään keskusteluun. Todellinen ero on kyvyssä kuunnella toisen ihmisen signaaleja. Jos keskustelukumppanisi vaikuttaa epämukavalta, vaihtaa aihetta tai yrittää hidastaa keskustelua, sopeutumiskyvyllä on suuri merkitys. Toisin sanoen aitous ei estä toistenne tahdin kunnioittamista.

Mikä on sopiva määrä läheisyyttä?

Asiantuntijat suosittelevat vahvasti, että luottamukselliset suhteet kehittyvät vähitellen. Ennen kuin jaat jotain hyvin henkilökohtaista, voit yksinkertaisesti kysyä itseltäsi, onko suhde riittävän vakiintunut tiedon vastaanottamiseen. Entä jos olet itse toisella puolella? Sinulla on täysi oikeus olla tukeva ilman, että sinusta tulee jonkun tuskin tuntemasi henkilön luottohenkilö. Rajojen asettaminen ei tarkoita empatian puutetta; kyse on myös oman emotionaalisen tilasi suojelemisesta.

Termin "floodlighting" suosio heijastaa pohjimmiltaan aikakautta, jossa aitoudesta ja haavoittuvuudesta on tullut aitoja ihmissuhteisiin liittyviä arvoja. Vilpittömyys ei kuitenkaan välttämättä tarkoita koko tarinan paljastamista yhdessä illassa. Todellista yhteyttä ei mitata jaettujen salaisuuksien määrällä. Se rakentuu luottamukselle, vastavuoroisuudelle ja ennen kaikkea… hyvälle ajoitukselle.