Nämä romanttiset kliseet, joihin elokuva on opettanut meidät uskomaan

Lentokenttä, kilpajuoksu aikaa vastaan, viime hetken julistus: romanttiset komediat osaavat kaavan ulkoa. Useiden katsomiskertojen jälkeen nämä ikoniset kohtaukset voivat alkaa tuntua totuuksilta rakkaudesta. Mutta mitä tapahtuu, kun nämä klassiset skenaariot tunkeutuvat ymmärrykseemme ihmissuhteista?

Entä jos rakkaus olisi ennalta määrätty?

Vuonna 2008 Heriot-Wattin yliopiston tutkijat Edinburghissa psykologi Bjarne Holmesin johdolla selvittivät romanttisten komedioiden vaikutusta. Vuoden ajan he tutkivat 40 suosituinta tämän genren elokuvaa vuosien 1995 ja 2005 välillä tunnistaakseen niiden pääteemat. Noin sata osallistujaa katsoi sitten joko romanttisen komedian tai jonkin muun genren elokuvan.

Tulokset viittasivat siihen, että romanssia kokeneet katsojat uskoivat todennäköisemmin tiettyihin uskomuksiin, erityisesti ennalta määrättyyn rakkauteen. Tämä herättää kysymyksen siitä, onko Hollywood saattanut istuttaa päähämme muutamia romanttisia ideoita matkan varrella.

Sielunkumppanin myytti

Tämä on luultavasti yksi houkuttelevimmista tilanteista: jossain joku on täydellinen sinulle. Hän ymmärtää sinua luonnostaan, tietää miltä sinusta tuntuu ja jopa ennakoi odotuksesi ilman, että sinun tarvitsee sanoa sanaakaan. Ongelma? Tosielämässä jopa tyydyttävä parisuhde vaatii yleensä jonkin verran kommunikointia.

Toisen ihmisen odottaminen ajatustesi lukemisen voi muuttaa yksinkertaisen väärinkäsityksen suureksi pettymykseksi. Vahva parisuhde ei ole romanttinen, koska siihen liittyy keskusteluja, sopeutumista ja selkeästi ilmaistuja pyyntöjä. Päinvastoin, kommunikointitaitojen osaaminen voi olla yksi arvokkaimmista aineksista kestävälle yhteydelle.

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Kun "ei" muuttuu "taas vaaditaan"

Toinen klassinen kohtaus on hahmo, joka kieltäytyy luovuttamasta. Hän ilmestyy rakkaansa ovelle, julistaa rakkautta toistuvasti, yrittää viimeisen kerran… ja lopulta saa kyllä-vastauksen, joka palkitsee hänen sinnikkyytensä. Valkokankaalla tämä kohtaus esitetään usein lopullisena todisteena todellisesta rakkaudesta.

Todellisuudessa kieltäytyminen tulisi tulkita sellaisena. Välinpitämättömyydestä huolimatta sinnittely ei välttämättä ole merkki intohimosta; siitä voi tulla myös paineen muoto. Elokuva muuttaa joskus rajan kerronnalliseksi esteeksi. Terveessä parisuhteessa raja voidaan paremmin kuvailla tiedoksi, jota on kunnioitettava.

Suuri ele, joka muuttaa kaiken

Julkinen julistus, yllätysmatka, jättimäinen banderolli tai hullu ryntäys rakkaan luo: romanttiset komediat rakastavat suuria eleitä. Ne ovat näyttäviä, tunteellisia ja sopivat täydellisesti valkokankaalle. Mutta rakkaus ei rakennu pelkästään hetkille, jotka ansaitsevat ääniraidan. Se ilmenee myös pieninä ystävällisinä tekoina, keskusteluina, päivittäisenä tukena ja kyvynä olla läsnä, kun kukaan ei katso. Loppujen lopuksi on vaikea tiivistää kuuden kuukauden läheisyyttä kahden minuutin kohtaukseen.

Rakkautta ensisilmäyksellä muutamassa sekunnissa

Toinen olennainen elementti: kaksi vilkaisua, kipinä, ja tarina alkaa. Elokuva rakastaa luoda välittömästi tunnistettavan yhteyden. Elämässä vetovoima voi varmasti olla välitöntä. Se ei kuitenkaan aina ole sama asia kuin yhteensopivuus. Jotkut suhteet vievät aikansa ja niistä tulee vähitellen rikkaita, intiimejä ja syvällisiä. Juoni voi olla vähemmän dramaattinen, mutta ei yhtään vähemmän romanttinen.

Kateus, sattuma ja täydellinen ajoitus

Elokuvat kuvaavat usein myös mustasukkaisuutta kiintymyksen osoituksena, jälleennäkemistä kohtalon eleenä tai huonoa ajoitusta ainoana esteenä kahden ihmisen välillä. Nämä elementit tekevät ihmeitä juonenkäänteiden luomisessa. Tasapainoinen tarina ei kuitenkaan välttämättä perustu jännitykseen. Luottamus voi olla paljon kiehtovampaa kuin valvonta ja yhteinen visio vankempi kuin sarja ihmeellisiä sattumia.

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Pitäisikö romanttisten komedioiden tekeminen lopettaa?

Ei välttämättä. Nämä elokuvat tarjoavat unelmia, huumoria ja joskus hyvän annoksen optimismia. Ja itse skotlantilaista tutkimusta on tulkittava varoen: muut tutkijat ovat kyseenalaistaneet ajatuksen, että pelkät romanttiset komediat riittäisivät luomaan epärealistisia odotuksia, ja korostaneet erityisesti, että katsojat yleensä osaavat erottaa fiktion ja todellisuuden.

Lopulta ehkä tärkeintä on yksinkertaisesti nauttia esityksestä ilman, että käsikirjoitusta pitää ohjeena. Lentokentällä ajettava kilpailu saattaa olla viehättävä ruudulla. Tosielämässä viestin lähettäminen ja vastauksen kunnioittaminen voi joskus olla vieläkin romanttisempaa.