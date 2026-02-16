Argumenttien valmistelu päässäsi: tämä yleinen henkinen refleksi selitettynä

Ennen kuin julkiset riidat puhkeavat, harjoittelemme niitä päässämme kuin käsikirjoitusta. Harjoittelemme vastauksiamme, hiomme argumenttejamme ja lämpenemme tähän sanalliseen sparraukseen, jotta emme ylläty, kun vastakkainasettelu lopulta tapahtuu. Silti, kun hetki koittaa, meillä on joskus muistikatkoksia ja huomaamme joutuvamme improvisoimaan. Riitojen ennakointi parisuhteessa ei ole triviaali refleksi, ja seksologi selittää tätä henkistä valmistautumista yhteenottoihin.

Argumenttien valmistelu päässä, yleinen tapa

On riitoja, jotka syntyvät tyhjästä, ja toisia, joita simuloimme mielessämme kauan ennen kuin ne tapahtuvat. Se on vähän kuin lämmittelyä ennen riitaa. Emme halua sanojemme ehtivän nopeammin kuin ajatustemme, tai että vihamme saa meidät sanomaan asioita, joita kadumme seuraavassa sekunnissa.

Harjoittelemme siis kohtausta etukäteen, kuvittelemme kumppanimme mahdolliset reaktiot ja aloitamme valkokankaan arvoisen käsikirjoituksen. Ulkopuolelta katsottuna se on lähes teatteriesitys tai hulluuden kohtaus. Jos lapsena kerromme toisillemme mielikuvituksellisia tarinoita, jotka ovat täynnä yksisarvisia ja taikakeijuja, aikuisina improvisoimme tekaistuja dialogeja itsemme ja puolisomme välille jostain niinkin mitättömästä asiasta kuin sotkuisesta pyykinpesurutiinista tai huolimattomasta kotityöstä.

Huomaamme puhuvamme itseksemme, kertaavamme argumenttejamme, harjoittelevamme lauseitamme aivan kuin valmistautuisimme suureen suulliseen kokeeseen tai oikeudenkäyntiin. Tämä erittäin realistinen harjoitus lähestyvästä konfliktista ei ole mikään "perfektionistisen tytön harhakuva" eikä "psykopaatin" toimintaa, kuten joskus annetaan ymmärtää. TikTokissa naiset jopa vitsailevat tästä käytännöstä ja lisäävät kuvatekstiin "Harjoittelen väittelyä poikaystäväni kanssa" Eminemin "Rap God" -kappaleen sävelen tahtiin. Se on lähes siirtymäriitti. Argumenttien valmistelu päässä, kuten puhekupla sarjakuvassa, on todellista arvoa asianosaisille. Se on tapa säilyttää kontrolli ja rauhoitella itseään. Psykologiassa tämä on erilainen.

Tiedostamaton tapa välttää konflikteja

Argumenttien valmisteleminen päässä, vaikka ne eivät koskaan toteutuisikaan, ei ole vain romanttisen komedian klise. Se on yleistä, erityisesti naisten keskuudessa. Ainakin tähän johtopäätökseen seksologi Gigi Engle tuli Refinery29 -lehden sivuilla. Eikä, se ei ole merkki ylivilkaasta mielikuvituksesta, vaan pikemminkin taipumuksesta minimoida tunteita ja tukahduttaa turhautumista.

”Jotkut naiset luovat mielessään skenaarioita ja väittelyjä välttääkseen konflikteja, koska meille opetetaan, että nämä tunteet tulisi tukahduttaa”, asiantuntija huomauttaa. Lyhyesti sanottuna mieluummin näyttelemme väittelyjä mielessämme ja ratkaisemme ne vain puolivillaisesti sen sijaan, että ilmaisimme ne selvästi kumppanillemme. Eikä se johdu seurausten pelosta, vaan pikemminkin siitä, että sanomme itsellemme ”ei ole sen arvoista” tai ”liioittelen”. On helpompi antaa itselleen kuvitteellisia nuhteita kuin lähettää ne oikealle ihmiselle, joskus jopa viereiseen huoneeseen.

Mutta se on myös eräänlaista itsesabotaasin muotoa.

Argumenttien valmistelu mielessämme antaa meille tietynlaista voimaa hetkessä, mutta tämä tapa voi nopeasti kääntyä itseämme vastaan. "Heteroseksuaalisissa suhteissa meidän odotetaan silottavan asiat", asiantuntija selittää. Tämän seurauksena saatamme menettää yöuniamme pehmentääksemme kritiikkiämme, valmistellaksemme lievästi provosoivia aloitusrepliikkejä ja ennakoidaksemme kumppanimme vastauksia. Täyttämme mielemme "haamuargumenteilla" suojellaksemme kumppaniamme mahdollisimman paljon suurena päivänä.

Paradoksaalisesti, asettaessamme kumppanimme hyvinvoinnin etusijalle, laiminlyömme omamme. Pidämme kriisikokouksia, pohdimme tyttöystäviemme kanssa muiden mielipiteitä ja jopa näyttelemme telenoveloja uudelleen kylpyhuoneessa puhtaasta altruismista. Tämä ei ole rakkauden teko; se on itsesabotaasia.

Kun valmistaudumme henkisesti väittelyihin, meistä tulee puolustuskannalla, ammumme loukkauksia ja kuvittelemme pahimman mahdollisen skenaarion ikään kuin muuta mahdollista lopputulosta ei olisi. Turvaudumme dramaattiseen ajatteluun harkitsematta koskaan rauhanomaista vaihtoehtoa, kun taas tosielämässä kyse olisi yksinkertaisesti kypsästä ja rakentavasta vuoropuhelusta . Joskus kuvittelemme saavamme yliotteen ja voittavamme "kuka on oikeassa" -pelin. Asiantuntija huomauttaa jälleen, että tämä ei ole terveellistä. Hän muistuttaa meitä siitä, että yhtenäisyys on parempi kuin eripura.

Riitojen suunnittelu mielessä voi olla haitallista ja tehdä parisuhteelle enemmän haittaa kuin hyötyä. Time-lehden haastattelema psykologi suosittelee riitojen aikatauluttamista sen sijaan, että mököttäisit hiljaa tai huutaisit toisillesi.