Häidensä jälkeen hän saapui miehensä rugby-otteluun valkoisessa mekossa.

Sanoa "tahdon" rakkaudelle ja kannustaa rugbykentän laidalta samana päivänä? Amy Vinson onnistui siinä. Vain tunteja häidensä jälkeen tämä brittiläinen nainen yllätti kaikki ilmestymällä valkoisessa mekossa kentän laidalle kannustamaan upouutta aviomiestään tärkeässä ottelussa.

Morsian, jollainen ei ole kukaan muu

Toukokuun 2. päivä 2026 jää mieleen Amylle ja Craig Vinsonille. Westonissa, Englannissa järjestetyn vihkimisen jälkeen vastavihityt eivät seuranneet perinteistä reittiä suoraan hääjuhlaan. Heidän seuraava pysähdyspaikkansa? Rugbystadion. Craigin oli määrä pelata kauden viimeinen ottelu joukkueensa Hornets RFC:n kanssa. Amy ei mitenkään aikonut antaa miehensä missata tätä tärkeää tapahtumaa. Niinpä hän päätti seurata miestään ja kannustaa häntä sivusta, edes vaihtamatta hääpukuaan.

Kun intohimo urheiluun tulee häihin

Craig luuli joutuvansa jättämään ottelun väliin häidensä vuoksi, mutta Amylla oli muita ajatuksia. Vakuuttuneena siitä, että päivän tulisi juhlistaa myös heidän yhteisiä intohimojaan, hän vaati pelin olevan osa juhlallisuuksia. Sitten rugbypelaaja vaihtoi pukunsa urheiluvarusteisiinsa, joissa oli valkoiset nappulakenkät, jotka oli personoitu heidän hääpäivänsä mukaan. Symbolinen yksityiskohta, joka kuvasi täydellisesti tätä rakkaudelle ja urheilulle omistettua päivää.

Rakkaustarina, joka on aina yhdistetty rugbyyn

Pari tapasi deittisivustolla syksyllä 2023. Kun he sopivat hääpäivästään, urheilukalenteria ei ollut vielä määritelty. Heidän häidensä ja kauden viimeisen ottelun päällekkäisyys oli siis puhdas sattuma. Sen sijaan, että Amy ja Craig olisivat pitäneet tätä esteenä, he muuttivat tilanteen ainutlaatuiseksi muistoksi. Heille rugbyn sisällyttäminen heidän erityiseen päiväänsä oli luonnollinen ratkaisu. Amy jopa selitti brittiläiselle Metro-lehdelle , että tämä valinta sopi heille täydellisesti, kun taas toiset olisivat saattaneet pitää sitä yllättävänä.

Koko yhteisön yhteinen juhla

Tämä ainutlaatuinen järjestely toi yhteen perheen, ystävät ja kerhon jäsenet erityisen lämpimässä ilmapiirissä. Parin lisäksi koko yhteisö osallistui juhlaan. Rugbylla on merkittävä rooli heidän elämässään ja se on mahdollistanut heille monien ystävyyssuhteiden luomisen vuosien varrella. Tämän intohimon sisällyttäminen heidän häihinsä tuntui täysin luonnolliselta.

Ja päivä päättyi kauniisti: Hornets RFC voitti pistein 45–19. Ottelun jälkeen vastavihityt, heidän vieraansa ja useat pelaajat kokoontuivat jatkamaan juhlintaa ystävällisessä illanistujaisessa.

Yhdistämällä avioliiton ja rugbyn Amy ja Craig Vinson loivat päivän, joka todella heijasteli heitä. Heidän tarinansa on täynnä tunteita, joukkuehenkeä ja jaettuja hetkiä, ja se todistaa, ettei rakkautta voi juhlistaa vain yhdellä tavalla. Ja kuva morsiamesta valkoisessa mekossaan kannustamassa miestään sivusta jää epäilemättä yhdeksi heidän liitonsa rakkaimmista muistoista.