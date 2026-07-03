Kumppanin suuteleminen huulikiillolla: trendi, joka aiheuttaa kohua sosiaalisessa mediassa

Kun naiset ennen etsivät huulipunan jälkiä kumppaniensa paidankauluksista todisteena uskottomuudesta, nykyään he antavat toiselle puolisolleen tahmeita suukkoja testatakseen läheisyyden tasoaan. Sosiaalisessa mediassa naiset levittävät huulikiiltoa ja jahtaavat kumppaniensa huulia, jotka eivät välttämättä ole vastaanottavaisia tälle vaniljan tai hattaran makuiselle sotkeutuneelle suudelmalle.

Lakkattu suudelma, joka ei aina miellytä kaikkia.

Sosiaalisessa mediassa rakkaus on täydessä vauhdissa, ja jopa intiimeimmät hellyydenosoitukset tulevat julkisiksi. Naiset nauttivat improvisoivista yhteensopivuustesteistä, jotka perustuvat näennäisen arkipäiväisiin aktiviteetteihin, kuten appelsiinin kuorimiseen tai linnun lennon tarkkailuun. Heidän viimeisimmän parisuhdearviointinsa mukaan, joka varmasti herättäisi ihmetystä seksologien keskuudessa, pari jakaa kaiken, mukaan lukien juuri levitetyn huulikiillon sokeriset ainesosat.

Menetelmä on yksinkertainen. He levittävät huulikiiltoa osana tavallista rutiiniaan ja pyytävät viattomasti kumppaniltaan suukkoa silkkisillä huulillaan. Ja vaikka nämä herrat eivät osaisi erottaa poskipunaa ja luomiväriä, he eivät anna periksi. He huomaavat edessään olevan samettisen koostumuksen.

Tämän tarranauhamaisen meikin edessä jotkut miehet vetäytyvät vaistomaisesti taaksepäin aivan kuin heidän kumppanillaan olisi tarttuva tauti. Toiset ovat vastaanottavaisempia ja vastaavat tähän hellyydenosoitukseen hellästi. Mutta yleensä nämä herrasmiehet pitävät etäisyyttä ja jopa heittävät ahdistuneina katseita kameraan. Räätälöinkin esimerkki on @ashleylamarcan video, jossa tämän kosmeettisen hyökkäyksen uhri kuiskaa "apua!". Vaikka naiset yleensä torjuvat kumppaniensa lähentelyjä välttääkseen meikkinsä pilaamisen, tämä viraalitrendi asettaa heille ansan.

Kun hellästä eleestä tulee viraali anekdootti

Sosiaalisessa mediassa naiset leikkivät kissa ja hiiri -leikkiä kumppaneidensa kanssa jahdaten heitä huulikiilto kädessä. Jotkut kumppanit leikkivät mukana ja myöntävät tappionsa heti, kun taas toiset teeskentelevät kamppailevansa. Vihamielisimmät pyyhkivät huuliaan kädenselällä inhoten, kuten @évaequentinin videolla näkyy, mutta se ei näytä lannistavan parin mielialaa.

Harva kumppani reagoi hermostuneesti löydettyään tämän epätavallisen rakenteen intiimien hetkiensä aikana. Tämä esteettinen haaste muuttuu nopeasti leikkisäksi kiusoitteluksi ja johtaa kunnon nauruun. Itse asiassa tällainen kevytmielinen kiusoittelu on varsin hyväksi parin päivittäiselle terveydelle.

Appalachian State Universityn (Boone, Kalifornia) tekemän tutkimuksen mukaan spontaani nauru, olipa se sitten huonon vitsin, reikäisen pyjaman tai kasvojen välisen huulikiillon vuorovaikutuksen ansiota, vahvistaa kemiaa.

Tekniikoita tahrojen välttämiseksi suussa

Jotkut toki käyttävät hyvin hiottuja tekniikoita säilyttääkseen tämän hellyydenosoituksen sokerihuulikiillosta tai eloisasta huulipunasta huolimatta. Välttääkseen huulten kimaltelevan koko päivän tai antamasta vaikutelman kuin ne olisivat astuneet sirkuksesta, he matkivat etäsuudelmaa eräänlaisella "suuteluelellä". Toiset valitsevat tehostetun "ylävitosen", johon ovat inspiraationa olleet pitkäaikaiset ystävät tai jalkapalloilijat. Ajatuksena? Luoda emotionaalinen yhteys tästä silkkisestä esteestä huolimatta.

Lisäksi niille, jotka eivät ole erityisen tuntoherkkiä, suudelma ei ole ainoa rakastavan parin merkki. Viime kädessä jokaisella kumppanilla on oma rakkauden kielensä, ja tunteita ilmaistaan kosketuksen, sanojen, konkreettisten tekojen ja jopa lahjojen kautta. Tässä yhteydessä huulikiilto on vain yksi tekosyy tarkkailla sitä, mitä pariskunnat jo tekevät päivittäin tajuamatta sitä: sopeutumista, neuvottelua, ratkaisujen löytämistä ja pienten rituaalien keksimistä, joista lopulta tulee heidän yhteisiä sääntöjään.

Sosiaalisessa mediassa trendi todennäköisesti katoaa yhtä nopeasti kuin se ilmestyikin, korvattuna toisella, absurdilla tai hienostuneemmalla, joka jälleen kerran muuttaa banaalin eleen kollektiiviseksi ilmiöksi. Mutta ihmissuhteissa se jättää pysyvämmän jäljen: ajatuksen siitä, että jopa yksinkertaisimmatkin eleet voivat muuttua leikkikentiksi, koealueiksi tai yksinkertaisesti tiloiksi improvisoidulle yhteistyölle.