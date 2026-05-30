Nämä tekoälyn luomat podcastit, jotka selittävät "kuinka pitää mies", ovat huolestuttavia

Sosiaalisessa mediassa itsevarmat podcast-juontajat sanelevat naisille, miten "pitää mies". Ongelma? Heitä ei ole olemassa, ja heidän taantumuksellisen puheensa tarkoituksena on pääasiassa myydä illuusioita ja koulutusohjelmia.

"Rakkausvalmentajia", joita ei koskaan ollut olemassa

Hämärästi valaistu studio, ammattimainen mikrofoni, rauhallinen ääni: näillä "suhdeasiantuntijoilla" on kaikki menestyneiden podcast-juontajien tunnusmerkit. Kaikki, paitsi olennaisin. He ovat kokonaan tekoälyn luomia, äänestään ilmeisiin. Näiden persoonien takana ei ole kokoillan ohjelmaa: vain lyhyitä, algoritmille räätälöityjä klippejä, joita toistetaan loputtomasti TikTokissa, Instagramissa, Facebookissa ja YouTubessa.

Eräässä tutkimuksessa kuvattiin tapaus virtuaalisesta "juontajasta", joka keräsi yli 110 000 tilaajaa vain muutamassa kuukaudessa ja jonka videoita katsottiin miljoonia kertoja, vaikka ruudun takana ei ollut oikeaa naista. Menetelmä on sitäkin tehokkaampi, koska se toimii tutulla rekisterillä: hyväntahtoisten neuvojen, ystävän, joka "tietää parhaiten", rekisterissä.

Vanha patriarkaalinen diskurssi, tekoälyn uudelleen pakattuna

Modernin teknologian viilun alla taustalla oleva viesti on vanhentunut. Nämä videot kierrättävät syvästi patriarkaalisia skenaarioita: älä koskaan tule "stressin lähteeksi" kumppanillesi, "tee itsestäsi haluttavaa" tekemättä mitään tai hyväksy ajatus, että mies voisi rakastaa naista "tekemättä mitään", kun päinvastoin on harvinaista. Suurin osa tästä sisällöstä rajoittaa miehet ja naiset perinteisiin rooleihin ja esittää nämä käskyt universaaleina totuuksina.

Implisiittinen viesti on kristallinkirkas: naisten on häivytettävä itsensä, tultava "käytännöllisiksi" ja kalibroitava tavoitteensa, jotta he eivät vahingoittaisi miesten egoja. Maskuliiniset avatarit, täynnä lihaksia ja syvää ääntä, asettavat helposti sukupuolet toisiaan vastaan ja hyödyntävät epävarmuuksia. Sen sijaan, että ne "emansipoituisivat", kuten ne väittävät, nämä diskurssit aktivoivat uudelleen vakiintuneimmat sukupuolten väliset hierarkiat.

Pariskunnan taakka, yhä ja aina naisten harteilla

Silmiinpistävin vinouma on myös paljastavin: nämä videot on suunnattu lähes yksinomaan naisille. Heidän on sopeuduttava, ennakoitava toisen ihmisen tarpeita ja oltava rauhoittavia, kun taas miehen vastuuta ei juuri koskaan kyseenalaisteta.

Mutta asiantuntijat muistuttavat meitä siitä, että tasapainoinen suhde perustuu molempien kumppaneiden ponnisteluihin, ei pelkästään naisten myönnytyksiin. Muuttamalla rakkauden säännöksi, joita on noudatettava, jotta se olisi noudattamisen arvoinen, tämä sisältö siirtää koko henkisen työn taakan naisten kannettavaksi. Tämä epäsymmetria, "fiksujen" neuvojen varjolla, ylläpitää juuri niitä epätasapainoja, joita vuosikymmenten feministiset kamppailut ovat pyrkineet purkamaan.

Standardoitu estetiikka ja petollisen neutraali sävy

Myös pakkaus kertoo tarinan. Valtaosa naishahmoista on varustettu sulavilla, standardoiduilla piirteillä, kalibroidulla kauneudella, jonka tarkoituksena on ilmentää "täytynyttä" naista, jolla on kaikki mielessään. Itseluottamuksen viesti välittyy siis täydellisen, keinotekoisen naisen kasvoilta – saavuttamattoman ihanteen, koska sitä ei kirjaimellisesti ole olemassa.

Juuri tämä pinnallinen banaalisuus tekee prosessista niin salakavalan. Vaikka osa tekoälyn luomasta sisällöstä erottuu oudoilla tai näyttävillä puolillaan, nämä klipit omaksuvat täysin tavallisen sävyn. Mikään ei varoita yleisöä siitä, että he katsovat fiktiota: vain välitetty ideologia erottuu, ja silloinkin vain niille, jotka seuraavat tarkasti. Näennäinen luonnollisuus hälventää epäilyksiä ja saa taantuman näyttämään itsestään selvältä.

Laajempi aalto verkossa "uudelleenperinteistymistä"

Nämä synteettiset podcast-juontajat eivät tulleet tyhjästä. He ovat osa hyvin dokumentoitua digitaalista trendiä: sukupuoliroolien "uudelleenperinteistymistä", jota viime vuosina on ajanut "tradwive"-liike, eli vaikuttajat, jotka ihannoivat alistuvaa kotirouvaa ja hylkäävät avoimesti feminismin.

Tutkijat ovat osoittaneet, että tämä sisältö toimii kotoisen makeuden viirunsa alla todellisena antifeministisenä propagandana, joka on suunnattu nuorelle yleisölle. Havaijin yliopiston Terrorism and Political Violence -lehdessä julkaistu tutkimus tunnisti toistuvia teemoja: ajatuksen siitä, että feminismi on vastakkainen naisellisuudelle, että se "vahingoittaa" naisia ja että sitä pitäisi syyttää naisten vaikeuksien todellisten rakenteellisten syiden sijaan. Muissa tutkimuksissa, kuten Pennsylvanian yliopiston Annenberg Schoolissa tehdyissä tutkimuksissa, analysoidaan, miten nämä narratiivit hyödyntävät alustojen esteettisiä ja algoritmisia koodeja levitäkseen massiivisesti. Tekoälyn luomat podcast-julkaisijat ovat automatisoitu, teollistunut versio, joka kykenee tuottamaan tätä diskurssia loputtomasti.

Viestin takana, pankkiautomaatti

Älkää erehtykö: tavoitteena ei ole herättää keskustelua rakkaudesta. Nämä tilit menestyvät kukoistavilla markkinoilla. Grand View Researchin mukaan virtuaalivaikuttajasektori voi nousta lähes 45,9 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä, ja vuotuinen kasvu voi ylittää 40 %.

Lähes kaikki nämä sivut toimivat suppilona maksullisille koulutuskursseille, joilla oletettavasti opetetaan luomaan tällaista sisältöä itse: aloituspaketteja, kiihdytettyjä ohjelmia, kursseja, joilla luvataan hallita "realismin kaava", dubbausta ja äänen kloonausta "katselukertojen muuttamiseksi tuloiksi". Sama kaava on kaikkialla: kun video leviää viraaliksi, tili ohjaa "tekoälyvaikuttamisen kouluun" tai mestarikurssille, jossa myydään lupausta rikastumisesta tuottamalla samanlaista sisältöä. Todellinen tuote ei ole pari, vaan naiset ja miehet, jotka katsovat.

Kriittisen ajattelutavan ylläpitäminen "pehmeän propagandan" edessä

WIREDin lainaama podcast-juontaja tiivistää tämän lähestymistavan vaarat: se on "pehmeää propagandaa", puhdasta, toistettavaa ja helposti sulateltavaa kerrontaa, joka hienovaraisesti muokkaa odotuksia tarjoamatta koskaan vivahteita, syvyyttä tai vastuullisuutta. Riski on sitäkin suurempi, koska tämä neuvo kohdistuu yleisöön, joka etsii emotionaalista varmuutta ja on valmis luottamaan itsevarmaan ja viimeisteltyyn sävyyn.

Tämän hienovaraisen hyökkäyksen edessä paras ase on edelleen kriittinen ajattelu: tunnistaa nämä sisällöt sellaisina kuin ne ovat – kaupallisina fiktioina, hylätä ajatus siitä, että rakkaus tiivistyy luetteloon naisten ponnisteluista, ja muistaa, ettei mikään tekoäly, olipa se kuinka hiottu tahansa, tarjoa reseptiä terveelle pariskunnalle.

Näennäisen harmittomien ulkokuoriensa alla nämä virtuaaliset podcast-juontajat levittävät pelkistävää ja epätasa-arvoista näkemystä ihmissuhteista, ensisijaisesti palvelemalla taloudellisia intressejä. Aikana, jolloin tekoäly hämärtää totuuden ja valheen rajoja, he muistuttavat meitä ilmeisestä totuudesta: jokaisen liian hiotun neuvon takana on usein ideologia ja kassakone. Viestin alkuperän ja siitä hyötyvien tietäminen on nyt poliittinen teko, enemmän kuin koskaan, varsinkin patriarkaalisessa yhteiskunnassa.