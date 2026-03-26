Rakastunut pelle: yksinkertainen luonteenpiirre vai piilotettu viesti?

Émilie Laurent
Kumppanisi pelleilee herkimmissäkin tilanteissa ja ottaa kaiken vitsinä. Hän on todellinen pelle. Vakavimmissakin hetkissä hän löytää keinon lipsauttaa sutkautuksen tai esittää kyseenalaisia sanaleikkejä. Hän voisi hyvinkin harkita uranvaihtoa sirkuksen pariin, mutta nyt sinä olet se, jonka on siedettävä tätä jatkuvaa yhden miehen show'ta ja liiallista huumoria. Toisin kuin ehkä luulet, se ei ole kypsyyden puutetta eikä syvää välinpitämättömyyttä.

Vaikeus kommunikoida

Huumori . Juuri tämä lähes synnynnäinen taito veti sinua spontaanisti puoleensa kumppaniasi, joka on kävelevä vitsi. Hän ei esittänyt suuria romanttisia julistuksia, mutta sai poskipääsi nykimään. Vaikka oletkin helppo yleisö ja naurat helposti, tästä ominaisuudesta, joka sai sydämesi eilen hakkaamaan, on tullut vakava vika. Sen sijaan, että olisit ilonpilaaja, arvostat vitsejä, mutta vain silloin, kun ne ovat hyvin ajoitettuja eivätkä häiritse aikuisten keskusteluja.

Et ole runollisen Romeon, vaan ensiluokkaisen koomikon kanssa. Pidät kuninkaan narrista enemmän kuin satujen prinssistä. Ja vaikka kumppanisi on erinomainen mielialan kohottaja, hän ei tiedä milloin lopettaa. Se ei vain ole hänen luonteessaan. Voit kurtistaa kulmiasi ja käyttää tylyä sävyä, mutta hän vastaa aina vitsillä, ikään kuin se olisi hänen ainoa kielenkäyttönsä. On miehiä, jotka vetäytyvät hiljaisuuteen , ja on toisia, jotka avaavat suunsa vain viihdyttääkseen yleisöä.

Saatat tuntea, että hän yrittää kääntää huomion pois tai vaihtaa nopeasti puheenaihetta. Kuitenkin, kun kumppanisi matkii sinua lempeästi tai vastaa sanoihisi ilmaisulla, jonka tarkoituksena on "keventää tunnelmaa", hän ei tee sitä vähätelläkseen sanojasi tai minimoidakseen tunteitasi. Huumori on "purkauskanava", harhautus, mutta ennen kaikkea " kommunikaatiohäiriö ".

”Pariskunnasta riippuen jotkut mieluummin pysyvät hiljaa, eivät vastaa tai vain nyökkäävät. Ja sitten he pakenevat keskustelua. Täällä on jonkinlaista kepeyttä ja naurua. Ja siksi me laitamme kepeyttä sinne, missä sitä ei ole, ja sinne, missä toisella puolella on huolta”, sanoo seksologi ja psykoanalyytikko Catherine Blanc Europe 1 -radiossa ja muistuttaa kuuntelijoita, että se voidaan tulkita väärin.

Levottomuuden ilmaus

Kumppanisi kiusoittelee sinua silloinkin, kun odotat vilpitöntä kohteliaisuutta . Hän vastaa sydämellisiin lausuntoihisi ilkikurisesti ja leikkisästi, kun toivot aitoa kiintymystä vastineeksi. Jos kumppanisi käyttää liikaa naurua ja huumoria, jopa konflikteissa ja intiimeissä hetkissä, se on ensisijaisesti kulissi. Se on veruke epämukavuuden peittämiseksi. Jotkut ihmiset käyttävät naurua samalla tavalla kuin toiset mököttävät ja vetäytyvät sanatta. Huumori on strategia luoda harhautus ja kääntää tilanne toisinpäin.

”Joskus pakenemme, koska emme pysty kohtaamaan itseämme, emme pysty kyseenalaistamaan itseämme tai edes tulemaan kyseenalaistetuiksi. Siksi käytämme huumoria, koska tiedämme sen toimivan ja sen avulla voimme saada voimamme takaisin, koska saamme toisen ihmisen nauramaan”, asiantuntija selittää.

Kaiken lähestyminen huumorin läpi tarkoittaa kuitenkin itsensä sulkemista muiden raaoilta tunteilta ja etäyhteyden luomista tai jopa itsekkääksi vaikuttamista "hyvän huumorin tarjoajan" sijaan.

Huumori kilpenä

"Ihmisen korkein puolustusmekanismi." Näin Sigmund Freud määritteli huumorin. Ja hyvästä syystä: hyvin sijoitetun nokkeluuden takana piilee joskus aito emotionaalinen puolustusmekanismi.

Kumppanisi ei vitsaile vain saadakseen sinut nauramaan tai piristääkseen tunnelmaa. Hän vitsailee suojellakseen itseään. Sinulta, itseltään, mutta erityisesti siltä, mitä tietyt keskustelut saattavat nostaa esiin. Tunteistaan puhuminen, virheen myöntäminen, pelon tai haavoittuvuuden ilmaiseminen... nämä kaikki ovat liukkaita rinteitä, jotka hän mieluummin kiertää hyvin sijoitetulla vitsillä.

Huumorista tulee silloin näkymätön haarniska. Siinä missä jotkut vetäytyvät hiljaisuuteen tai pakenevat, hän valitsee nokkelan käänteen. Vitsi, sanaleikki, matkiminen… ja äkkiä, vakava aihe katoaa kuin taikaiskusta. Ei niin, etteikö hänellä olisi mitään sanottavaa, vaan niin, ettei hän osaa sanoa sitä toisin. ”Joten vitsit ovat ihan ok, mutta vain jos ne eivät vaienna ketään”, asiantuntija varoittaa.

Pohjimmiltaan pelle-hahmon rakastaminen tarkoittaa sen hyväksymistä, että hän ei ota punaista nenäänsä pois yhdessä yössä. Mutta se tarkoittaa myös tilan antamista hänelle, jossa hän voi vähitellen kehittää vitsejään... ja uskaltaa olla vakava, pelkäämättä menettävänsä paikkaansa. Herra Bean -sitaatin kanssa eläminen tarkoittaa rivien välistä lukemisen, ironian tulkitsemisen ja hänen puolustusmekanismiensa läpi näkemisen oppimista.

Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
