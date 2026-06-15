Suojellussa luostarissa tämä tuhansien kukkien ympäröimä seremonia aiheutti sensaation.

Yksi Ranskan ikonisimmista monumenteista järjestettiin ainutlaatuisessa seremoniassa. 1. kesäkuuta 2026 Mont-Saint-Michelin luostarissa järjestettiin kiinalainen malli Ming Xi ja yrittäjä Mario Ho, ja tapahtuma järjestettiin satumaisessa ympäristössä.

Upea seremonia Mont-Saint-Michelissä

Kesäkuun 1. päivänä 2026 Mont-Saint-Michelin luostari, ranskalaisen perinnön helmi ja Unescon maailmanperintökohde vuodesta 1979, järjestettiin harvinainen ja ylellinen tapahtuma. Kiinalainen malli Ming Xi ja hänen aviomiehensä, yrittäjä Mario Ho, viettivät siellä seremoniaa, jonka kuvat levisivät nopeasti viraaliksi sosiaalisessa mediassa. Supermallin Instagram-tilillä jaetut kuvat näyttävät upeat, lähes satumaiset puitteet: ylelliset koristeet, joukko arvovaltaisia vieraita ja arkkitehtoninen ympäristö, jollaista ei ole missään muualla maailmassa.

Tuhansia kukkia unenomaiseen ympäristöön

Kuvien silmiinpistävin yksityiskohta on edelleen kukka-asetelmat, tapahtuman todellinen tunnusmerkki. Tuhansien kukkien kokoelma muutti luostarin sisätilat unenomaiseksi puutarhaksi, luoden lähes surrealistisen vaikutelman. Niin paljon, että jotkut internetin käyttäjät ihmettelivät kuvia nähdessään, olivatko ne tekoälyn luomia. Tämä kukka-asetelma herätti välittömästi ihailua luksustapahtumien faneilta ympäri maailmaa.

Katso tämä postaus Instagramissa Ming Xin (@mingxi11) jakama julkaisu

"Yksityistäminen hyväntekeväisyystarkoituksiin", ei virallinen avioliitto

Vaikka kuvat viittaavat liittoon, paikkaa hallinnoiva laitos hylkää nimenomaisesti termin "avioliitto". Luostaria hallinnoiva Centre des Monuments Nationaux (CMN) halusi selventää tilannetta julkisesti: heidän mukaansa kyseessä oli "yksityistäminen yksityistilaisuutta varten", mikä edellytti luostarin sulkemista yleisöltä koko kesäkuun 1. päivän ajaksi.

CMN selventää, että tämä yksityistäminen myönnettiin "anteliaalle suojelijalle" ja että kyseessä oli maksullinen vuokrasopimus, jolla rahoitettiin luostarin ja Centre des Monuments Nationauxin hallinnoimien 110 muistomerkin ylläpitoa. Laitos korostaa myös: "Kyse ei ollut uskonnollisesta seremoniasta."

Pari on ollut laillisesti naimisissa vuodesta 2019 lähtien

Vaikka tapahtuman virallinen luonne pysyi jossain määrin rajallisena, on tärkeää huomata, että Ming Xi ja Mario Ho eivät virallisesti menneet rekisteröidylle liitolle tuona päivänä. Vuodesta 2017 seurustelleella pariskunnalla oli jo siviilivihkiminen vuonna 2019. Mont-Saint-Michelin vihkiseremonia oli siksi enemmän symbolinen ja henkilökohtainen kuin oikeudellisesti sitova. Ming Xi korosti tätä jakamalla kuvat sosiaalisen median tileillään, joilla hänellä on yli kaksi miljoonaa seuraajaa.

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Ming Xi ja Mario Ho, kaksi merkittävää aasialaista hahmoa

Ming Xi on todellinen tähti Aasiassa. Hän valmistui muotialalta Donghuan yliopistosta Shanghaista ja teki läpimurron muotialalla vuonna 2009 Elite Model Look -kilpailussa, jossa hän sijoittui kolmanneksi. Sittemmin hän on vieraillut suurimpien muotitalojen, Givenchystä Balmainiin, näytöksissä ja toiminut muun muassa Flower by Kenzo -tuoksun kasvona vuonna 2015 sekä Victoria's Secret -enkelinä.

Hänen rinnallaan on Mario Ho, Macaon tunnetun Ho-suvun jäsen, joka on yksi alueen vaikutusvaltaisimmista. Tämän perinnön lisäksi hän on vakiinnuttanut asemansa menestyvänä yrittäjänä useilla aloilla, mukaan lukien esports. Pari on siten yksi Hongkongin ja Manner-Kiinan näkyvimmistä ja varakkaimmista henkilöistä.

Tahallinen kiintymys Normandiaan

Mont-Saint-Michelin valinta ei ollut merkityksetön pariskunnalle, jolla on erityinen yhteys Normandiaan. Ming Xi kertoi muotilehdelle nauttivansa erityisesti ruokailusta Deauvillessä, jota hän kutsuu "Chanelin kotikaupungiksi". "Se teki valinnasta entistäkin symbolisemman", hän selitti. Pari oli myös jakanut Instagram-tilillään lähes vuotta aiemmin auringonlaskun aikaan otettuja kuvia talvilomasta Mont-Saint-Micheliin.

Tuhansien kukkien, postikortinomaisen miljöön ja huolella valittujen vieraiden keskellä Ming Xin ja Mario Hon Mont-Saint-Michelissä järjestämä seremonia pysyy yhtenä vuoden 2026 merkittävimmistä yksityistapahtumista. Vaikka laitos hylkää termin "häät" ja puhuu mieluummin "suojelusoperaatiosta", kuvat kiertävät edelleen ympäri maailmaa muuttaen tuhatvuotisen luostarin nykyaikaisen sadun miljööksi.