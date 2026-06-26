"Kaikki exäni ovat hulluja": rakkauden varoitusmerkki, jota liian usein vähättelemme

Jos kumppanisi on jo käyttänyt adjektiivia "hullu" kuvaillakseen entisiä kumppaneitaan ja nauttii heidän kuvaamisestaan "psykologisina tapauksina", ongelma ei ehkä ole heissä. Entisten leimaaminen hillittömäksi neurootikoksi tai hysteeriseksi, jonka paikka kuuluu mielisairaalaan, on miesten keskuudessa huono tapa. Joidenkin miesten eron jälkeisten kertomusten mukaan naiset kärsivät aina huonommin ja ansaitsevat tulla laitetuiksi pakkopaitaan. Tämän kyynelehtivän vetoomuksen takana on naisvihamielinen diskurssi.

Punainen lippu, joka jää usein huomaamatta

Entisten kumppanien kanssa keskusteleminen on lähes väistämätöntä uutta suhdetta aloitettaessa. Yksityiskohtiin menemättä hahmottelemme näiden epäonnistuneiden romanssien pääkohtia. Tämä keskustelu ei ole aina miellyttävää, ja yleensä pyrimme olemaan lyhyitä. Silti jotkut miehet maalaavat yksityiskohtaisen psykologisen muotokuvan entisistä kumppaneistaan, ja kuva on joskus melko synkkä. Heidän kertomuksensa mukaan he käytännössä elivät vuosia kärsimystä jonkun kanssa, joka tunsi itsensä itse paholaisen ruumiillistumaksi.

He omaksuvat uhrimentaliteetin ja päätyvät lopulliseen johtopäätökseen: "kaikki entiset kumppanini olivat hulluja", aivan kuin nämä miehet olisivat vain olleet epäonnisia romanttisessa arpajaisissa. Vaikka naisilla voi olla neurooseja ja manipuloivaa käyttäytymistä, he ovat vähemmistö näiden myrkyllisten emotionaalisen kiristyksen ja vähättelyn menetelmien käytössä. Tilastojen mukaan narsistiset naiset edustavat noin 25 % raportoiduista tapauksista. Jos meidän on uskominen joidenkin miesten sanoihin, nämä tilastot ovat kuitenkin liian alhaisia ollakseen totta. Vaikka periaatteessa pyrimme olemaan ylistämättä entisiä kumppaniamme liikaa, on miehiä, jotka pelkistävät heidät halventaviksi adjektiiveiksi: "Liiallinen", "impulsiivinen", "hallitsematon", "arvaamaton"... Se on käytännössä psykiatrian asia. Ja tarkkaavaisena kuuntelijana, naisten kilpailun ehdollistamana, huomaamme nopeasti asettuvamme tarinan kertojan puolelle.

Sosiaalisessa mediassa naiset ovat kuitenkin yksimielisiä: kun mies sanoo ”kaikki exäni ovat hulluja”, se on varoitusmerkki. Mutta monet meistä lankeavat tähän ansaan ja päätyvät kiroamaan tätä suoraan. ”Terapiassa puhumme ’ulkoistamisesta’: koko ongelma vieritetään toisen ihmisen kannettavaksi ilman minkäänlaista henkilökohtaista itsetutkiskelua”, selittää Laurane Wattecamps, seksologi ja pariterapeutti Gael- klinikalla.

"Hysteerisen naisen" myytin moderni versio

Nykyään yleinen ilmaus ”entiset kumppanini ovat hulluja” on täynnä seksistisiä sävyjä. Muinaisista ajoista lähtien aina, kun naiset ovat olleet liian äänekkäitä, heillä on vahva persoonallisuus tai he ilmaisevat tyytymättömyyttään, heille on liitetty vakavia psykologisia ongelmia, ikään kuin heidän sanojensa kyseenalaistamiseksi. Aiemmin tämä oli vakiintunut lääketieteellis-poliittinen taktiikka.

Suffragetteista Virginia Woolfiin monia naisia on leimattu hysteerisiksi ja heille on annettu ankaria mielenterveyshäiriödiagnooseja kapinoinnin vuoksi. "Se oli yleiskäsite, jota käytettiin pitkään hyläämään liian ilmeikkäiksi, liian itsenäisiksi tai epätavanomaisiksi katsottuja naisia. Tuolloin se oli tapa vaientaa heidät ja pitää heidät tietynasteisen sosiaalisen kontrollin alaisena", asiantuntija selittää.

Sanomalla ”entiset kumppanini ovat hulluja” miehet ylläpitävät käsitystä ”psykologisesti epävakaasta naisesta” ja antavat itselleen ylemmyyden tunteen. Naiset, jotka on kasvatettu olemaan hillittyjä ja välttämään aallonpurkausta, tuomitaan ”yliherkiksi” tai syytetään ”dramatisoinnista” heti, kun he ilmaisevat vihaa tai korottavat ääntään. Tämä sukupuolinormi toimii heitä vastaan eron jälkeisissä keskusteluissa, ja se, mikä miehelle näyttää normaalilta, näyttää yhtäkkiä suhteettomalta naisen mittakaavassa.

Helppo tekosyy säilyttää imago

Esittämällä entiset kumppaninsa hulluina miehet kiistävät syyllisyytensä ja vapauttavat itsensä kaikista mahdollisista väärinkäytöksistä näissä aiemmissa suhteissa. Syyttämällä entisiä kumppaneitaan uskottomuudesta ja esittämällä heidät erinomaisina freudilaisina subjekteina he säilyttävät ylemmyyden auransa. Viime kädessä muuttamalla kerrontaa ja liioittelemalla todellisuutta suuresti he vapauttavat itsensä kaikesta vastuusta. "Missä tahansa tilanteessa on aina kaksi puolta. Niin kategorinen sanominen toisen ihmisen 'hulluksi' on usein kieltäytymistä kyseenalaistamasta itseään", asiantuntija vakuuttaa.

Hänen mukaansa nämä väärät syytökset heijastavat naisten esittämisen lisäksi vakavaa tunneälykkyyden puutetta. Tämä jo ennakoi loputtomia konflikteja, turhia väittelyitä ja kyvyttömyyttä myöntää väärinkäytöksiä. Kyseessä on samanlainen ilkeä kumppani, joka sanoo esimerkiksi: "Ylireagoit", "Teet vuoren myyränmädästä", "Olet liian tunteellinen" ja joka on nopea käskemään ihmisiä "rauhoittumaan".

Ilmaus ”exäni on hullu” viittaa myös siihen, että ero on edelleen syvästi loukannut henkilöä eikä hän ole päässyt eteenpäin. Se on aiheetonta kaunaa, sisäisen myllerryksen viipyileviä vaikutuksia. ”Kun tunteiden intensiteetti on edelleen niin korkea, että käytännössä loukkaat entistä kumppaniasi, se kertoo jotain suhteesta, joka ei ole vielä täysin ohi”, Laurane Wattecamps päättää.

Jos ihastuksesi lausuu tuon kohtalokkaan lauseen ja vertaa entisiä kumppaneitaan freudilaisiin henkilöihin, se ei ennusta hyvää tulevaisuuden kannalta. Heidän tarinansa demonit ovat todennäköisesti haudattuina syvälle heidän sisäisiinsä.