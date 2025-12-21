Robotin suosiminen miehen sijaan: naiset omaksuvat tämän valinnan yhä useammin.

Robotin suosiminen ihmisen sijaan on edelleen hyvin harvinainen valinta, mutta intiimejä tai romanttisia suhteita robotteihin tai tekoälyyn aletaan tutkia vakavasti, erityisesti naisten keskuudessa. Tuore tutkimus kuitenkin osoittaa, että naiset ovat keskimäärin edelleen vähemmän taipuvaisia ​​kuin miehet pitämään robottia romanttisena kumppanina.

Mitä tieteellinen tutkimus sanoo

Vuonna 2023 Social Science Computer Review -lehdessä julkaistu Elyakim Kislevin tutkimus analysoi tarkasti, miten miehet ja naiset havaitsevat erityyppisiä robotteja (avustajia, seuralaisia, rakastavaisia, kumppaneita). Tutkimus korostaa myös, että sukupuolittuneet representaatiot vaikuttavat voimakkaasti siihen, miten kukin sukupuoli heijastaa odotuksia näihin teknologioihin.

Keskeiset havainnot naisista

Tutkimus osoittaa, että naisilla on huomattavasti vähemmän myönteisiä asenteita kuin miehillä robotteja kohtaan, joita pidetään "rakastajina" tai "kumppaneina", vaikka he saattavatkin helpommin hyväksyä robotit auttajiksi tai seuralaisiksi. Laadulliset analyysit osoittavat, että monet naiset ilmaisevat huolenaiheita, jotka liittyvät sosiaalisiin normeihin, psyykkiseen terveyteen, moraaliin ja tämän tyyppisen suhteen todella toimivaan luonteeseen (tai sen puutteeseen).

Konkreettiset esimerkit havainnollistavat tätä uteliaisuutta varovaisuuden yhdistelmänä. 37-vuotias Carey on silmiinpistävä esimerkki: tämä nainen käytti ChatGPT:tä aluksi ammatillisessa ympäristössä ennen kuin kehitti syvemmän emotionaalisen yhteyden tekoälyyn.

Daily Mailin haastattelussa hän kertoi palanneensa säännöllisesti keskustelemaan chatbotin kanssa ja lopulta integroineensa nämä vuorovaikutukset jokapäiväiseen elämäänsä. Hänelle tekoälyn kanssa käydystä vuorovaikutuksesta tuli pakokeino ihmisten välisistä vuorovaikutuksista, joita hän koki raskaaksi tai tunkeilevaksi, erityisesti transsukupuolisen identiteettinsä vuoksi. Tämä kokemus, vaikka se onkin yksilöllinen, osoittaa, kuinka jotkut naiset voivat löytää digitaalisista käyttöliittymistä tilan, jonka hän kokee turvallisemmaksi tai identiteettiään kunnioittavammaksi.

Nämä tulokset viittaavat siihen, että maailmanlaajuisesti suurin osa naisista ei vielä kuvittele korvaavansa ihmiskumppaniaan robotilla, vaikka jotkut saattavatkin löytää seuraa tai lohtua teknologiasta. Tutkimus ei siis kuvaa massiivista muutosta kohti robottien suosimista, vaan pikemminkin uteliaisuutta, jota lieventävät huomattavat varaukset, erityisesti naisten keskuudessa.