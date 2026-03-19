Tämä pöytätapa esiintyy usein romanttisilla treffeillä

Émilie Laurent
Ensitreffeillä haluamme tehdä hyvän vaikutuksen. Siksi tilaamme käytännöllisiä annoksia, jotka eivät vaadi liikaa vaivaa eivätkä pilaa hymyämme. Naisilla on kuitenkin hyvin hiottu tekniikka tietynlaisen "tyylin" ylläpitämiseen näiden kahdenkeskisten tapaamisten aikana, ja se kertoo paljon heidän ulkonäköön kohdistuvista paineista.

Suun peittäminen kädellä on kohteliaisuuden osoitus.

Se on lähes vaistonvarainen liike. Heti kun tuomme ruokaa suuhumme, olipa kyseessä sitten XXL-hampurilainen tai pieni annos risottoa, liu'utamme kätemme nopeasti huuliemme yli kuin ruudulla. Eikä kyseessä ole vain poseeraus, jonka otamme puhelimemme kameran edessä valmistautuessamme tulevaan Instagram-julkaisuun.

Se on hyvän tavan kysymys, jopa etiketin perustavanlaatuinen sääntö. Vaikka miehet eivät välitä syödä kuin nälkäiset peikot ja nähdä parrassaan jälkiä juhla-ateriastaan, naiset ovat tarkkaavaisempia ulkonäöstään. He pitävät kiinni lapsuutensa opetuksista aivan kuin heidän vanhempansa olisivat valmiita nuhtelemaan tai moittimaan heitä.

He uhraavat taco-himonsa välttääkseen kohua Romeonsa edessä ja säilyttääkseen edustavan ulkonäön. Mikä pahinta, he välttävät huolellisesti sotkuisia ruokia, sellaisia, joita syöt käsin ja joiden kastike roiskuu nenään asti. Aterian päätteeksi he kiiruhtavat vessaan tarkistamaan hampaansa ja poistamaan kaikki salaatinpalat, jotka saattaisivat peittää heidän hymynsä.

Mutta ennen kaikkea, alkupalasta jälkiruokaan, he pitävät kätensä tiukasti suunsa edessä ja käyttävät niitä kilpenä. Se on käytännössä kollektiivinen kikka, tyypillisen naisellinen visuaalinen allekirjoitus. Olipa kyse sitten imagon suojelemisesta tai sopivaisuuden tunteesta, naiset näyttävät olevan näkymättömän käyttäytymissäännöstön alaisia. Ja tämä ele, olipa se kuinka kohtelias ja hienostunut tahansa, on naamioitu käsky.

Esimerkki tyypillisestä naisellisesta hämmennyksestä

Suun peittäminen on aluksi kunnioituksen merkki. Teemme niin myös haukotellessamme. Emme halua häiritä vastapäätä istuvaa henkilöä täyteläisillä poskillamme ja pureskeluliikkeillämme. Kumppanimme ei kuitenkaan välttämättä tee samaa. Se on vähän kuin Kaunottaren ja hirviön muodollisen juhla-aterian uusintaversio. Pyrimme säilyttämään ulkonäkömme pitämällä kyynärpäämme pöydällä ja peittämällä suumme, kun taas illan (tai elämän) kumppanimme ei vain syö, vaan ahmii, varomatta tai pidättyväisesti.

Miehet ottavat vapauksia siinä missä naiset sensuroivat itseään. Käden pitäminen suun edessä aterian aikana on hiljainen tapa sanoa "pyydän anteeksi", ikään kuin ruoan pureskelu olisi töykeää tai röyhkeää. Joskus naiset toistavat tätä elettä peittääkseen hymyn, jota he pitävät epäimartelevana. Miehet taas ovat estottomempia. Ainoa kysymys, joka heitä askarruttaa pöydässä, on, syödäänkö jäätelöä vai suklaafondanttia.

Tämä TikTokissa pilkan kohteeksi noussut käsiele osoittaa, kuinka paljon sukupuolistereotypiat vaikuttavat tapoihimme. Siinä määrin, että ne saavat meidät uskomaan, että syöminen suurella innolla on täysin sopimatonta, kun taas miehille se ei ole edes ongelma. "Tietenkin naisillekin sanotaan, että heidän pitäisi olla hoikkia, etteivät he vie tilaa. Tämän seurauksena saatamme tuntea, ettemme halua tulla nähdyiksi syömässä, ja varsinkaan syömättä nautinnolla", selittää tohtori Laurie Mintz, Floridan yliopiston psykologian laitoksen professori Refinery39- lehdessä.

Suloisuuden alla syvälle juurtuneet määräykset

Jos naiset pitävät käsiään suunsa edessä syödessään, se ei ole vain halu säilyttää viehätysvoimansa ja sinetöidä sopimus. Tämä ele osoittaa yleistä epämukavuutta ruokaan liittyen, lisääntynyttä tietoisuutta ruokailuhetkestä.

Tämän herkän asennon takana piilee usein syvästi sisäistetty pelko: pelko siitä, että hänet tuomitaan. Tuomitaan ruokahalun, syömistapojen ja syömänsä ruoan määrän perusteella. Aivan kuin innostunut ateria voisi rikkoa sen kuvan hallitusta naisellisuudesta, jota yhteiskunta yhä odottaa naisilta.

Lapsuudestaan lähtien monet naiset kuulevat samoja pieniä huomautuksia: "Syö siististi", "Ole varovainen", "Älä ahmi ruokaasi nälkään". Nämä näennäisesti harmittomat lauseet luovat lopulta jatkuvan itsevalvonnan muodon. Tämän seurauksena jotkut naiset kontrolloivat jokaista liikettään jopa oletettavasti sosiaalisissa tilaisuuksissa, kuten treffeillä.

Joten kenties seuraava vallankumous ensitreffeillä on melko yksinkertainen: käden asettaminen pöydälle suun eteen laittamisen sijaan, hampurilaisen haukkaaminen anteeksipyytämättä... ja sen muistaminen, että nauttiminen suurella innolla ei ole koskaan pilannut suhdetta. Päinvastoin, se voi olla jopa aidon hetken alku, kaukana sosiaalisten odotusten sanelemista pienistä koreografioista. Sitä paitsi ruoka on loistava tapa luoda yhteyttä romansseissa.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
Tämä huomaamaton tapa, jonka jotkut miehet omaksuvat parisuhteessa

