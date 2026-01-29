Miksi jotkut entiset aloittavat uusia suhteita nopeasti eron jälkeen: taksiteoria selitettynä

Olet juuri eronnut ja toivut kivuliaasti, mutta exäsi ei aikaillut ja löysi lohduttaakseen itseään jäätelöpurkkia paremmalla tavalla. Sillä aikaa kun sinä yrität sopeutua sinkkuelämään, hän elää onnellisena elämänsä loppuun asti uuden kumppaninsa kanssa. Olipa kyseessä sitten uusi suhde tai aidot tunteet, provokaatio tai odottamaton romanssi, monet yrittävät rauhoitella itseään "taksikuski"-teorialla.

Taksiteoria: kun exäsi elää romanssiaan pikakelauksella.

Olet jättänyt kumppanisi etkä enää tunnista miestä, jonka tunsit vuosia. Tämä päättämätön, sitoutumiskammoinen , epäkypsä ja suuntaa vailla oleva mies on yhtäkkiä proaktiivinen, sitoutunut ja osoittava naiselle, joka korvasi sinut. Kanssasi häneltä kesti kuukausia viedä asiat seuraavalle tasolle, ja nyt hän elää romanssiaan täydellä teholla. Tämä mies, joka ei edes harkitsisi avioliittoa sinun aikanasi, on sanomassa juuri sen "tahdon"-äänen, jonka olisit toivonut kuulleesi soivan kaupungintalolla. Mikä pahempaa, hän on ostanut talon rakastettunsa kanssa, vaikka hän jatkuvasti sanoo sinulle: "Nyt ei ole oikea aika sijoittaa."

Samalla kun vilkuilet loputtomasti taustapeiliin sydämesi jyskyttäessä, entinen kumppanisi on jo jättänyt sinut pölyttymään tässä vakauden etsimisessä. Se on täydellinen esimerkki taksiteoriasta. Tämä teoria ei tullut keneltäkään taitavalta terapeutilta, vaan Miranda Hobbesilta, 2000-luvun kulttuurimme koetinkiveltä.

"Miehet ovat kuin takseja. He heräävät eräänä päivänä ja päättävät, että he ovat valmiita asettumaan aloilleen, hankkimaan lapsia... He sytyttävät autonsa kattovalot. Nainen, joka ilmestyy juuri sillä hetkellä, pam, hän on se, jonka kanssa he menevät naimisiin", hän julisti Sinkkuelämää-sarjassa. Nokkela autoiluvertaus, joka viittaa "huonoon ajoitukseen". Mutta aivosi päättävät usein toisin ja vakuuttavat sinut siitä, että sinä olet ongelma.

Popkulttuurista kumpuava yleinen uskomus, jota on syytä tarkentaa

Ihmissuhteista on olemassa valtava määrä teorioita , ja vaikka jotkut ovat uskottavia, toiset ovat täysin perusteettomia . Vaikka "taksiteoria" saattaa kuulostaa kuinka rauhoittavalta, siihen tulisi suhtautua varauksella. Kuten psykologi Marie-Victoire Chopin huomauttaa Auféminin -verkkolehdessä, se on ensisijaisesti lohduttava "piristysruiske", kun sydän on särkynyt ja tunteet ovat myllerryksessä. "Olen aina nähnyt tämän 'taksiteorian' eräänlaisena vastauksena, jolla lohdutetaan ystäviä eron jälkeen", hän selittää. Se on tyypillinen itsesuojelumekanismi, tapa torjua kipua.

Rakkauden risteyksessä, menneisyyden katumuksen ja eteenpäin siirtymisen halun repimänä, entinen kumppanisi raivaa omaa polkuaan ja omaksuu tämän uuden rakkauden sekä intohimoisesti että järjellä. Taksiteoria auttaa sinua "asettamaan tämän vaikean tilanteen perspektiiviin". Silti se itse asiassa pidättelee sinua enemmän kuin auttaa sinua eteenpäin. Sen lisäksi, että taksiteoria supistaa rakkauden autoleikiksi ja vertaa miehiä kyytipalveluihin, se on melko yksinkertainen ja jättää varjoonsa kaikki muut selitykset.

Terapeutti on hyvin tietoinen siitä, että sitoutuminen ei aina tapahdu välittömästi. Jotkut ihmiset pelkäävät "kahlituksi tulemista" toiseen ihmiseen tai kantavat lapsuuden traumoja. Jos entinen kumppanisi kuitenkin rakensi elämänsä välittömästi uudelleen sinun jälkeesi, se ei ollut "menetetyn ajan" korvaamista, vaan yksinkertaisesti "käännekohtaa". Ero, olipa se kuinka tuskallista tahansa, laukaisee joskus oivalluksen, ja tämä voi olla melko radikaalia. Asiantuntija kutsuu sitä "psykologiseksi kypsymiseksi".

Vinkkejä siihen, miten et epäile omaa arvoasi eron jälkeen

Taksiteoria on siis enemmänkin "lumelääke"-selitys kuin aito ilmiö. Kuitenkin, kun näet miehen, joka sinulla oli koko elämäsi ja jonka kanssa toteutit kaikki unelmasi jonkun toisen kanssa, on vaikea olla syyttämättä itseäsi. "Mitä tein väärin?" "Minussa täytyy olla jotain vikaa." "Miksi hän eikä minä?" Nämä kysymykset pyörivät mielessäsi ja vahingoittavat itsetuntoasi.

Et siis ollut vain vararengas etkä kurpitsa vaunujen edessä. Asiantuntija jopa kääntää "kysymyksen" toisin päin hälventääkseen kaiken näkemäsi hämmennyksen. "Miksi hyväksyin suhteen, jossa sitoutuminen oli epävarmaa niin pitkään?" Kun olet löytänyt vastauksen, saatat pystyä palaamaan onnen valtatielle ja luomaan oman tiesi, yksin tai jonkun erityisen kanssa.

Rakas Miranda Hobbes ei tiedä kaikkia vastauksia. Rakkaus ei ole fiktiota, vaan matka täynnä esteitä. Autovertauksena: löydä joku, joka lataa akkusi pelkästään olemalla läsnä, eikä jätä sitä täysin tyhjentyneeksi.