Tutkijat sanovat, että yli 70-vuotiaat sinkkunaiset ovat usein onnellisempia.

Yhteisessä mielikuvituksessa keski-ikäiset naiset elävät onnellisina elämänsä loppuun asti puolisoidensa rinnalla ja lähtevät risteilyille käsi kädessä elinikäisten kumppaniensa kanssa. Psykologien mukaan naimisissa olevat seitsemänkymppiset naiset eivät kuitenkaan ole kaikkein tyytyväisimpiä. Toisaalta seitsemänkymppiset naiset, jotka ovat päättäneet pysyä sinkkuina myöhemmin elämässä, kokevat onnellisuutta joka päivä elämänsä toisella puoliskolla.

Seitsemänkymppisiä sinkkunaisia, tyytyväisiä naisia

Vaikka sinkkuna olemista kolmekymppisenä on edelleen vaikea hyväksyä, neljä vuosikymmentä myöhemmin se on lähes mahdotonta ajatella. Yleinen uskomus on, että 70-vuotiaat naiset väistämättä jakavat elämänsä lapsuudenihastustensa kanssa. (Ei niin) looginen päätelmä: jos he asuvat yksin kotona, se johtuu siitä, että he ovat menettäneet aviomiehensä. Kaikki itsenäiset seitsemänkymppiset naiset eivät kuitenkaan ole surevia leskiä. Jotkut heistä jättävät kumppaninsa omasta tahdostaan iässä, jossa toiset vahvistavat avioliittovalansa uudelleen. Toiset ovat yksinkertaisesti pitkäaikaisia sinkkuja, jotka ovat valinneet itsensä rakkauden sijaan.

Ranskassa 48 prosentilla yli 70-vuotiaista ei ole kumppania INSEEn (Ranskan kansallinen tilasto- ja taloustutkimuslaitos) mukaan. Ja huolimatta ikääntyneille suunnattujen deittisovellusten lisääntymisestä, on naisia, jotka eivät tunne tarvetta olla parisuhteessa tunteakseen olonsa kokonaiseksi. Tunnetasolla eläkkeellä olevat naiset ovat omavaraisia ja kokevat itsenäisyyttä tekemällä yksinmatkoja, järjestämällä pyjamabileitä ystävien kanssa ja käymällä baareissa kimaltelevissa mekoissa. Lyhyesti sanottuna he eivät ole kaukana epätoivosta ikkunassaan neulepuikot käsissään. SELF-lehden sivuilla haastatellut naiset ilmaisevat kaikki saman tunteen: valtavaa sisäistä rauhaa, uudestisyntymisen ja henkisen uudistumisen tunnetta. Nämä hopeatukkaiset Bridget Jonesit, jotka ovat toipuneet avioerosta tai ovat luonnostaan sinkkuja, sanovat olevansa rauhassa itsensä kanssa.

Vaikka muut saman sukupolven naiset näyttävät olevan tuomittuja viettämään loppuelämänsä kumppanin kanssa, jonka he valitsevat pikemminkin sosiaalisen velvollisuuden kuin aidon kiintymyksen vuoksi, he arvostavat onneaan olla yhtä vapaita kuin lintu. Tämä iloinen kuvaus on jyrkässä ristiriidassa pettyneen vanhapiiton myytin kanssa, joka kerää kissoja rakastavaisten sijaan.

Sentimentaalinen arvio, joka on ristiriidassa normien kanssa

Vuosien ajan sinkkuus oli synonyymi epäonnistumiselle, harha-askeleille tai jopa henkilökohtaiselle tuholle. Yhteiskunnassa sitä pidettiin synkän ja hälyttävän tulevaisuuden airuttina. Sinkkunaiset tunsivat itsensä hylkiöiksi: väärinymmärretyiksi, joskus kohdelluiksi säälillä tai halveksunnalla. Avioliitto sitä vastoin oli elinikäinen projekti, ihanne, jota kohti pyrkiä. Onneksi tämä normi on murenemassa eräänlaisessa vapauttavassa kiihkossa. Parisuhteessa oleminen ei ole enää ainoa edellytys emotionaalisen hyvinvoinnin ja täyttymyksen saavuttamiselle. Sosiologi Bella DePaulo, sosiologian tohtori, on jopa teoretisoinut käsitteen "sydämessä sinkku". Hänen mukaansa ja omien kokemustensa perusteella nämä 70-vuotiaat naiset eivät ole tahattomasti sinkkuja: he eivät siedä tätä tilaa, he kukoistavat siinä ja tekevät siitä lähes mielentilan.

Todellinen ero piilee henkisessä puolessa: vapaus jäsentää aikaansa, arkeaan ja jopa ajatuksiaan ilman, että tarvitsee jatkuvasti ottaa huomioon toisen ihmisen odotuksia tai reaktioita. Kuten tohtori DePaulo selittää, kumppanin läsnäololla on taipumus vallata jatkuva paikka mielessä, joskus hienovaraisesti, mutta harvoin poissaolevasti. Tämä läsnäolo voi tarjota joillekin turvallisuuden tunnetta, mutta siitä voi tulla myös taakkaa, luoden jatkuvan valppauden toisen ihmisen ajatusten, tunteiden tai odotusten suhteen.

Kun irtaudumme tästä dynamiikasta, huomiomme ja energiamme voidaan keskittää kokonaan itseemme. Lisäksi laajamittaisen 460 000 ihmistä käsittäneen tutkimuksen mukaan tyytyväisyys elämään on huipussaan 70 vuoden iässä, jota usein kuvataan kulta-ajaksi, nirvanaksi.

Tarinan opetus: ei ole koskaan liian myöhäistä kokea sinkkuutta.

Tämä sinkkunaisten sukupolvi on vihdoin määrittelemässä uudelleen onnellisuuden ääriviivat 70 vuoden jälkeen. Siinä missä perinteiset mallit yhdistivät vanhuuden järjestelmällisesti avioliittoon, ne todistavat, että on olemassa muitakin tapoja rakentaa onnellinen ja täyteläinen vanhuus.

Heidän matkansa muistuttavat siitä, ettei ole vain yhtä tapaa elää onnellista rakkauselämää. Jotkut löytävät tasapainonsa kestävästä romanssista, toiset itsenäisyyden täysipainoisesta hyväksymisestä. Ja toisin kuin yleisesti uskotaan, myöhempi sinkkuus ei välttämättä tarkoita emotionaalista yksinäisyyttä.

Monille näistä naisista tämä elämänvaihe edustaa jopa eräänlaista uudestisyntymistä: vähemmän rajoituksia, enemmän aikaa itselleen ja mahdollisuus vihdoin elää omien sääntöjensä mukaan. Tämä näkökulma auttaa vähitellen muuttamaan tapaa, jolla vanhempiin naimattomiin naisiin suhtaudutaan.