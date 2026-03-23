Voivatko ystävät vaikuttaa avioeroon? Mitä sosiologinen tutkimus paljastaa.

Fabienne Ba.
Photo d'illustration : RDNE Stock project / Pexels

Avioeroa pidetään usein kahden ihmisen yksityisenä päätöksenä, joka tehdään poissa muiden katseilta. Sosiologia tarjoaa kuitenkin vivahteikkaamman näkökulman. Jotkut tutkimukset osoittavat, että sosiaalinen piiri voi tahattomasti vaikuttaa siihen, miten näet oman parisuhteesi.

Kun käyttäytymismallit leviävät ryhmissä

Sosiologiset tutkijat ovat tunnistaneet ilmiön nimeltä "sosiaalinen tartunta". Ajatus on yksinkertainen: tietyt käyttäytymismallit, tunteet tai päätökset voivat levitä sosiaalisessa verkostossa. Avioeron tapauksessa tutkimukset ovat havainneet, että kun henkilö eroaa, hänen läheiset tuttavansa – ystävät tai perheenjäsenet – eroavat tilastollisesti todennäköisemmin. Tämä vaikutus voi ulottua jopa lähipiirin ulkopuolelle, vaikkakin se vähenee ihmissuhteiden etäisyyden kasvaessa.

Huomaa, että tämä ei tarkoita, että avioero olisi "tarttuva" suoranaisesti. Pikemminkin se on hienovarainen, usein tiedostamaton vaikutus, joka tapahtuu vuorovaikutuksen, jaettujen kokemusten ja havaintojen muutosten kautta.

Näkökulma- ja standardikysymys

Miksi tämä ilmiö on olemassa? Yksinkertaisesti siksi, että näkemyksemme ihmissuhteista ei rakennu eristyksissä. Läheisten eron näkeminen voi muuttaa tapaasi nähdä oma ihmissuhteesi. Se voi saada avioeron tuntumaan mahdollisemmalta, vähentää tuomitsemista tai jopa avata oven pohdinnoille, joita et ehkä muuten olisi ajatellut.

Tarkkailemalla tuntemaasi ihmistä rakentamassa elämäänsä uudelleen eron jälkeen, voit myös muuttaa käsitystäsi avioeron seurauksista. Se, mikä ennen tuntui mahdottomalta, voi muuttua yhdeksi vaihtoehdoksi monien joukossa. Ympäristösi toimii silloin peilinä: se ei päätä puolestasi, mutta se laajentaa mahdollisuuksien kirjoa.

Läheisten ystävyyssuhteiden paino

Kaikki vaikutteet eivät ole samanarvoisia. Tutkimukset osoittavat , että vahvat ihmissuhteet ovat todella tärkeitä: läheiset ystävät, perhe, ihmiset, joiden kanssa jaat jokapäiväistä elämääsi ja tunteitasi. Näillä suhteilla on erityinen vaikutus, koska ne sisältävät luottamusta, luottamuksellisuutta ja samaistumista. On helpompi samaistua läheisen ihmisen kokemuksiin kuin pelkän tuttavan kokemuksiin.

Myös sosiaalisella tuella on tärkeä rooli. Joku saa tukea, on mukana ja toipuu eron jälkeen, mikä voi tehdä tästä vaiheesta vähemmän pelottavan. Jälleen kerran tämä on vaikutus, ei ennalta määrätty polku.

Pari on edelleen päätöksenteon keskiössä

On tärkeää muistaa, että avioeroa ei koskaan ratkaise yksi ainoa tekijä. Suhteenne on edelleen yhtälön ytimessä. Pariskunnan sisäinen tyytyväisyys, kommunikaatio, yhteiset arvot, elinolosuhteet ja merkittävät elämäntapahtumat (kuten lapsen syntymä, uranvaihdos tai henkinen uupumus) ovat kaikki paljon ratkaisevampia. Vaikka muut tekijät voivat vaikuttaa ajatteluusi, ne eivät voi korvata omia kokemuksiasi, tunteitasi ja tarpeitasi. Jokainen tarina on ainutlaatuinen, samoin kuin jokainen päätös.

Katse, joka vapauttaa syyllisyydestä

Tämä tutkimus tarjoaa mielenkiintoisen ja melko rauhoittavan näkökulman. Se osoittaa, ettet ole eristyksissä oleva saari: valintasi ovat osa sosiaalista, emotionaalista ja ihmissuhteisiin liittyvää kontekstia. Tämä ei vähennä vastuutasi tai vapauttasi, mutta se auttaa meitä ymmärtämään, miksi tietyt ajatukset nousevat esiin tiettyinä aikoina elämässämme.

Myötätuntoisessa lähestymistavassa parisuhteisiin on tärkeää muistaa, ettei parisuhteessa ole vain yhtä tapaa. Jääminen, lähteminen, suhteen kehittäminen... kaikki riippuu tasapainostasi, historiastasi ja siitä, mikä saa sinut tuntemaan olosi sopusoinnussa.

Viime kädessä nämä sosiologiset tutkimukset muistuttavat meitä yhdestä olennaisesta asiasta: suhteesi muihin vaikuttavat siihen, miten näet itsesi, mutta polkusi pysyy pohjimmiltaan omana.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
"Aterian rikkoja": tämä pöytäkäytöstapa, joka voi aiheuttaa jännitteitä pariskunnassa

