Miksi jotkut ihmiset muistelevat edelleen exäänsä, vaikka ovatkin naimisissa?

Jotkut ihmiset polttavat kuvia menneistä romansseistaan ja pyyhkivät pois kaikki jäljet keskeneräisestä rakkaussuhteesta, kun taas toiset säilyttävät näitä muistoesineitä laatikossa. Tämä usein väärinymmärretty käytäntö saa ihmiset uskomaan, että toinen osapuoli katuu tai kokee sentimentaalista nostalgiaa. Entisen kumppanin muistoesineiden säilyttäminen tai rakkauskirjekansion pitäminen ei kuitenkaan välttämättä ole hälyttävää.

Rauhoittava rituaali joillekin

Kun pari eroaa, jotkut ihmiset sytyttävät puhdistautumisnuotion entisten kumppaneidensa lahjojen kanssa ja hankkiutuvat eroon kaikesta, mikä muistuttaa heitä tuosta ajasta. Nämä ihmiset kiirehtivät myymään arvokkaita koruja verkossa ja tuhoamaan konkreettisia todisteita yhteisistä hetkistään. Heille tämä emotionaalinen puhdistus on välttämätöntä, jotta he voivat siirtyä eteenpäin ja unohtaa nopeammin.

Toisaalta jotkut ihmiset hamstraavat muistoja laatikkoon: lomalla otettuja valokuvia tai markkinoilla voitettuja pehmoleluja. Romanttisimmat heistä jopa säilyttävät elokuvalippuja, ravintolalaskuja, lentolippuja ja aamulla raapustamiaan tarralappuja. Ja kun he aloittavat uuden romanttisen luvun, heidän ensimmäinen vaistonsa ei ole kiirehtiä kaatopaikalle tyhjentämään laatikkoa tai käyttää entisten kumppaniensa käsin kirjoitettuja vakuutuksia grillijuhlien sytykkeinä.

Ulkopuolisen näkökulmasta nämä hyvin konservatiiviset ihmiset näyttävät olevan jumissa menneisyydessä ja kiintyneitä henkilöön, jonka oletetaan jättäneen heidän sydämensä. Luonnollisesti herää kysymyksiä, ja mietimme, onko henkilö "valmis" rakentamaan tulevaisuutta kanssamme. Seksologi ja pariterapeutti Claire Alquier kuitenkin asettaa tämän shakespearelaisen tavan perspektiiviin Slaten sivuilla. "Pidämme kiinni muistosta ja siitä, että suhde oli olemassa. Se on välttämätöntä, jopa vahvistavaa. Kerromme itsellemme, että investointimme ei ollut turha." Nämä eivät ole todisteita emotionaalisesta uskottomuudesta , vaan pikemminkin elämän palasia. Lisäksi on ihmisiä, jotka arvostavat esineitä ja kamppailevat "jäähyväisten" kanssa, vaikka niihin liittyisikin "rakastan sinua" -avaimenperä.

Romanttisen suhteen suruprosessin helpottaminen

Ihmiset, jotka pitävät entisten kumppaniensa muistoja lähellä, eivät välttämättä ole vannoutuneita uskovia ehdottomaan rakkauteen , joka kestää loppuun asti. Eivätkä he kaikki kärsi viivästyneestä emotionaalisesta riippuvuudesta.

Jotkut suosivat radikaalia irtiottoa, jossa muistot poltetaan tuhkaksi, kun taas toiset valitsevat lempeän vieroituksen. Jokaisen muutoksen myötä he karistavat rippeen menetetystä rakkaudesta. Se on vähemmän väkivaltaista kuin kaiken polttaminen kerralla. Nämä muistot, joita aluksi pidämme koti-ikävänä kokevana matkailijana, eivät johda itsetutkiskeluun vaan hyväksyntään. Joissakin tapauksissa ne jopa auttavat meitä arvostamaan nykyistä suhdetta paremmin.

”Eron vaiheet ovat samanlaisia kuin surun. Kirjeiden, lahjojen tai muiden tavaroiden pitäminen entiseltä kumppanilta voi toimia siirtymävaiheena”, selittää psykologi Marie-Hélène Simard Slatelle. Ja vanhan parin valokuvien poistaminen Facebookista on aina helpompaa kuin filmivedosten tuhoaminen, kun teosta tulee todellinen ja käsin kosketeltava.

Asiasta puhuminen hälventää kaikki epäilykset.

Kun tämä muistojen laatikko, täynnä suloisia mitättömyyksiä ja tarinallisia esineitä, joutuu kumppanin käsiin, hänen mielessään voi avautua tuhat erilaista skenaariota. Toisen ihmisen läsnäolon jälkien löytäminen ei ole koskaan todella miellyttävää. Vaikka ne olisivatkin vain abstrakteja muistoja, ne voivat herättää pelkoja toisessa ihmisessä ja rikkoa kaikki varmuudet. Siksi on tärkeää keskustella siitä avoimesti, vaikka se merkitsisikin vanhojen haavojen avaamista uudelleen.

Oman yksityisen tilan ja itsenäisyyden vaaliminen on välttämätöntä romantiikan pitämiseksi tuoreena, mutta jotkut aiheet ansaitsevat keskustelua. On parempi keskustella tämän Pandoran lippaan olemassaolosta kuin antaa kumppanisi löytää sen itse ja kuvitella pahinta.

”Kun puhutte tästä laatikosta, korostakaa rakkautta ja tärkeyttä, jota annatte nykyiselle parisuhteellenne, ja varmistakaa samalla, että kumppaninne tuntee olonsa turvalliseksi. Tämä on täydellinen aika korostaa, että on mahdollista vaalia menneisyyttänne ja samalla rakentaa vahva tulevaisuus yhdessä.” Näitä suosituksia antoi psykoterapeutti ja avioliittoneuvoja Stephen Oreski, joka puhui Brides- lehdelle.

Seksologit ovat yhtä mieltä siitä, ettei ole oikeaa tai väärää tapaa selviytyä. Romanssin päättymisen sureminen on syvästi henkilökohtainen kokemus, ja jokainen lähestyy sitä eri tavalla, joko omaksumalla muistot tai polttamalla ne. Ja nopea muistutus: avioliitto ei pyyhi pois kaikkea, mikä oli ennen.