Onko deittisivustojen profiilien ylitarjonta ongelma pariskuntien vakaudelle?

Deittisovellukset tarjoavat pääsyn satoihin profiileihin minuuteissa. Voiko tämä vaikutelma jatkuvasta yltäkylläisyydestä heikentää parisuhdetta, kun pari on jo muodostunut? Useat tieteelliset tutkimukset valaisevat tätä keskustelua loputtomien vaihtoehtojen illuusion ja muuttuvien rakkauden normien välillä.

Tutkijoiden analysoima "rakkausmarkkinoiden" logiikka

Alustat, kuten Tinder, Bumble ja Meetic, perustuvat kriteerien perusteella suodatettujen profiilien keräämiseen. Psykologi Eli Finkel ja hänen kollegansa ovat tutkineet tätä mekanismia perusteellisesti.

Psychological Science in the Public Interest -lehdessä julkaistussa analyysissä tutkijat selittävät, että deittisivustot muuttavat rakkauden etsinnän valintaprosessiksi, joka on verrattavissa algoritmisten suodattimien jäsentämiin markkinoihin. Heidän mukaansa altistuminen suurelle määrälle vaihtoehtoja voi muuttaa sitä, miten yksilöt arvioivat potentiaalisia kumppaneita, ja vahvistaa ajatusta siitä, että aina on olemassa sopivampi vaihtoehto.

Valinnan paradoksi: liikaa vaihtoehtoja, vähemmän tyydytystä?

Psykologi Barry Schwartzin kehittämä "valinnan paradoksi" -käsite viittaa siihen, että vaihtoehtojen moninkertaistuminen voi vähentää tyytyväisyyttä ja lisätä päätöksenteon aiheuttamaa ahdistusta.

Nettideittailuun sovellettuna tämä ilmiö voisi selittää, miksi joillakin ihmisillä on vaikeuksia sitoutua pitkäaikaiseen suhteeseen. Tietoisuus suuresta määrästä saatavilla olevia profiileja voi edistää ajatusta siitä, että potentiaalisesti "parempi" kumppani on aina käden ulottuvilla. On tärkeää huomata, että tämä käsite ei ole spesifinen deittisovelluksille, mutta tutkijat käyttävät sitä säännöllisesti analysoidakseen niiden vaikutuksia.

Onko sitoutuminen todella heikentynyt?

Jotkut tutkimukset osoittavat, että pelkkä vaihtoehtojen kokeileminen voi vaikuttaa siihen, miten havaitsemme kehittyvän tarinan. Computers in Human Behavior -lehdessä julkaistu tutkimus tarkastelee sovelluspohjaisten kohtaamisten dynamiikkaa. Se korostaa viestinnän ja siirtymisen offline-vuorovaikutukseen merkitystä vahvan yhteyden ylläpitämisessä. Tutkijat osoittavat, että käyttötavat – eivät itse työkalu – määräävät pitkälti suhteen laadun.

Tutkijat eivät päättele, että profiilien moninaisuus mekaanisesti johtaisi katkoksiin, mutta he korostavat käyttäjien omaksumien käyttäytymismallien keskeistä roolia.

Ovatko netissä solmitut pariskunnat epävakaampia?

Toisin kuin jotkut ennakkokäsitykset antavat ymmärtää, saatavilla oleva data ei osoita, että verkossa tavanneet pariskunnat olisivat hauraampia.

Laajassa tutkimuksessa analysoitiin yli 19 000 avioliittoa Yhdysvalloissa. Tulokset osoittavat, että verkossa tavanneet pariskunnat raportoivat vertailukelpoisesta – tai jopa hieman korkeammasta – tyytyväisyydestä kuin offline-tapauksissa tavanneet pariskunnat, ja heidän eroprosentinsa oli tutkimushetkellä hieman alhaisempi. Nämä tiedot viittaavat siihen, että tapaamistapa ei sinänsä ole avioliiton haurauden tekijä.

Deittisovellusten trivialisointi

Digitaalisten alustojen käyttö on yleistynyt viime vuosina. Pew Research Centerin mukaan vuonna 2020 noin 30 % amerikkalaisista aikuisista ilmoitti käyttäneensä deittisovellusta tai -sivustoa.

Raportissa korostetaan, että vaikka jotkut kokemukset ovat negatiivisia (häirintä, sopimaton käytös), suurin osa käyttäjistä kuvailee kokemustaan kokonaisuudessaan positiiviseksi tai neutraaliksi. Tämä normalisointi auttaa integroimaan nettideittailun nykyaikaisiin romanttisiin suhteisiin ilman, että se välttämättä tarkoita lisääntynyttä epävakautta.

Runsauden illuusio, psykologinen eikä rakenteellinen tekijä

Tutkimukset ovat yhtä mieltä yhdestä asiasta: profiilien runsaus voi vaikuttaa vaihtoehtojen havaitsemiseen, mutta se ei automaattisesti johda suhteiden heikkenemiseen. Seuraavilla tekijöillä on ratkaiseva rooli:

suhteellisten aikomusten selkeys

yksinoikeuteen liittyvä viestintä

emotionaalinen sijoitus

yhteensopivuus ja yhteishankkeet

Toisin sanoen sovellus toimii työkaluna. Suhteiden dynamiikka riippuu ensisijaisesti kumppaneiden käyttäytymisestä ja odotuksista.

Valinnanvapauden ja sitoutumisen välissä

Profiilien runsaus voi luoda vaikutelman loputtomista mahdollisuuksista, mikä voi ruokkia joidenkin ihmisten jatkuvaa päättämättömyyttä. Saatavilla oleva tieteellinen tieto ei kuitenkaan osoita, että deittisovellusten kautta muodostetut parit olisivat epävakaampia. Suhteen vahvuus perustuu ensisijaisesti ihmissuhteisiin liittyviin tekijöihin: luottamukseen, kommunikaatioon ja keskinäiseen sitoutumiseen. Deittisovellukset muuttavat ihmisten yhteydenpitoa, mutta ne eivät yksinään määrää suhteen vakautta.

Ympäristössä, jossa vaihtoehtoja tuntuu olevan paljon, kyky valita ja sijoittaa on edelleen nykyajan romanttisten suhteiden todellinen haaste.