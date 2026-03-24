Sinkkuelämää kohtaavat naiset ja miehet: hyvinvointikuilu, joka herättää kysymyksiä

Émilie Laurent
Stereotypioiden mukaan naiset tuntevat olonsa tyhjiksi ilman kumppania, kun taas miehet ovat omavaraisia ja täysin tyytyväisiä ystäviinsä (ja muutamaan tuoppiin). Äskettäin tehty tutkimus on kuitenkin kumonnut tämän vanhentuneen kliseen. Hyvät herrat, kuunnelkaa! Naiset selviytyvät sinkkuudesta paremmin kuin miehet ja omaksuvat täysin tämän romanttisen aseman.

Sinkkunaisten sanotaan olevan tyytyväisempiä elämäänsä

Yhteisessä mielikuvituksessa naiset unelmoivat ikuisesta rakkaudesta, avioliitosta ja yhteisistä projekteista. Miehet taas ovat tyytyväisempiä itsenäisyyteensä , uppoutuneina uraansa tai seikkailuihinsa.

Mutta tämä näkemys ei kestä tarkastelua. Äskettäin tehty tutkimus on juuri kyseenalaistanut nämä syvälle juurtuneet stereotypiat: sinkkunaiset ovat keskimäärin tyytyväisempiä tilanteeseensa kuin miehet. Tämä havainto kutsuu meidät miettimään uudelleen, miten suhtaudumme sinkkuelämään .

Nämä löydökset ovat peräisin Toronton yliopiston psykologien Elaine Hoanin ja Geoff MacDonaldin tekemästä tutkimuksesta, joka julkaistiin Social Psychological and Personality Science -tieteellisessä lehdessä jatarkasteli sinkkujen hyvinvointia.

Tutkijat analysoivat lähes 6 000 ihmisen tietoja kymmenestä eri tutkimuksesta. Osallistujat, joiden keski-ikä oli 32 vuotta, eivät olleet parisuhteessa kyselyn tekohetkellä. Otokseen kuului lähes yhtä paljon miehiä ja naisia sekä muutamia ei-binäärisiä henkilöitä.

Ja tulokset ovat kiistattomia: lähes kaikilla tutkituilla indikaattoreilla naiset kertovat olevansa tyytyväisempiä sinkkuasemaansa kuin miehet. Heille sinkkuus ei ole vika, saati epäonnistuminen, vaan pikemminkin tilaisuus itsetutkiskeluun.

Naisten selibaatti, vapauden tila

Pitkään naimattomat naiset kärsivät lukuisista stereotypioista: päästäisestä kissojensa ympäröimänä, urakeskeisestä työntekijästä ja "vanhasta piiasta". Yhteiskunnassa, joka rinnastaa onnellisuuden avioliittoon ja perheeseen, hänellä ei ollut hyvää mainetta.

Mutta nykyään sinkkunaisena oleminen ei ole enää häpeän aihe tai poikkeama. Se on aikaa löytää itsensä uudelleen, ilmaista itseään, tutkia uusia harrastuksia, astua mukavuusalueen ulkopuolelle ja oppia lisää itsestään. Heidän näkökulmastaan sinkkuelämällä on lähes hengellinen ulottuvuus. Miehet eivät kuitenkaan voi sanoa samaa. Sinkkuelämä on hiljaista kidutusta, ja he todella kestävät tämän emotionaalisen passiivisuuden ajanjakson.

Miksi miesten ja naisten välillä on tämä ero? Tutkijat esittävät useita hypoteeseja. Ensimmäinen koskee sosiaalisia verkostoja. Naisilla on usein taipumus ylläpitää lukuisia ja syvempiä tukisuhteita romanttisten suhteiden ulkopuolella. Vahvat ystävyyssuhteet, perhesiteet, luottamuspiirit: nämä yhteydet auttavat tyydyttämään joitakin heidän emotionaalisia ja affektiivisia tarpeitaan.

Tässä yhteydessä parisuhteessa oleminen ei ole enää ainoa läheisyyden tai lohdun lähde. Siksi sinkkuutta ei pidetä eristäytymisenä, vaan toisena tapana järjestää sosiaalista elämää.

Toinen mainittu tekijä on, että heteroseksuaalisia suhteita leimaa edelleen epätasapaino. Monissa pariskunnissa naiset kantavat edelleen merkittävän osan kotitöistä ja henkisestä taakasta. Tämä todellisuus voi tehdä parielämästä vähemmän houkuttelevaa kuin voisi kuvitella.

Miehen selibaatti, huomaamattomampi haaste

Miesten kohdalla tilanne näyttää olevan erilainen. Tutkijat huomauttavat, että monet heistä luottavat enemmän romanttisiin ihmissuhteisiinsa emotionaalisten tarpeidensa tyydyttämiseksi. Joissakin tapauksissa pariskunnasta tulee heidän ensisijainen emotionaalisen tuen lähde. Kun tätä suhdetta ei ole, yksinäisyyden tunteet voivat siksi olla voimakkaampia.

Tämä ei tietenkään tarkoita, että kaikki miehet kamppailisivat sinkkuuden kanssa tai että kaikki naiset kukoistaisivat siinä. Mutta yleinen trendi paljastaa mielenkiintoisen eron siinä, miten kukin ihminen rakentaa henkilökohtaisen tasapainonsa. Viime kädessä, jos miehet kärsivät enemmän, se johtuu siitä, että parisuhteessa oleminen on heidän ainoa tilansa itseilmaisuun. Ja se on patriarkaatin raskas perintö, joka yrittäessään luoda vahvoja miehiä on luonut traumoja.

Ehkäpä tämän tutkimuksen todellinen opetus piilee tässä: sinkkuus ei ole rakkauden odotushuone. Monille se on vain yksi elämäntapa monien joukossa. Ja Bridget Jones todisti sen ensimmäisenä.

Sanaseppänä jonglööraan tyylillisiä keinoja ja hion feminististen iskulauseiden taitoa päivittäin. Artikkeleissani hieman romanttinen kirjoitustyylini tarjoaa todella kiehtovia yllätyksiä. Nautin monimutkaisten aiheiden selvittämisestä, kuin nykyajan Sherlock Holmes. Sukupuolivähemmistöt, tasa-arvo, kehon monimuotoisuus… Reunalla olevana toimittajana sukellan pää edellä aiheisiin, jotka herättävät keskustelua. Työnarkomaanina näppäimistöni joutuu usein koetukselle.
