Miksi naisilla näyttää joskus olevan herkempi hajuaisti kuin miehillä?

Ajatus siitä, että naisilla on parempi hajuaisti kuin miehillä, on laajalle levinnyt. Mutta mitä tiede sanoo? Useat tutkimukset vahvistavat, että naiset suoriutuvat keskimäärin miehiä paremmin hajuaistitesteissä, olipa kyse sitten hajujen havaitsemisesta, tunnistamisesta tai erottamisesta. Yhdessä tutkimuksessa ehdotettiin jopa biologista selitystä. Tarkastellaanpa asiaa pitäen mielessä, että nämä ovat keskimääräisiä trendejä, eivät absoluuttisia sääntöjä.

Monissa testeissä havaittu ero

Lukuisat havaintopsykologian tutkimukset raportoivat naisten lievästä edusta erilaisissa hajuaistitehtävissä: tutun hajun tunnistamisessa, sen nimeämisessä, sen voimakkuuden arvioinnissa tai sen erottamisessa toisesta. Tutkijat huomauttavat myös, että naiset osoittavat usein suurempaa kiinnostusta hajuja kohtaan. Nämä erot ovat kuitenkin maltillisia ja vaihtelevat yksilön, käytettyjen menetelmien ja kulttuurin mukaan.

Aivojen vihje: hajukäämi

Vuonna 2014 Rio de Janeiron liittovaltionyliopiston ryhmä, jota johti neurotieteilijä Roberto Lent, tarjosi biologisen selityksen. Analysoimalla seitsemän miehen ja 11 naisen aivoja kuoleman jälkeen tutkijat mittasivat hajukäämin solujen lukumäärän. Hajukäämi on aivojen ensimmäinen alue, joka vastaanottaa tietoa nenästä. Tulos: naisilla oli keskimäärin noin 43 % enemmän soluja ja lähes 50 % enemmän hermosoluja kuin miehillä. Kirjoittajien mukaan tämä ero voisi tarjota anatomisen perustan hajuherkkyyden eroille.

Selitykset, joista keskustellaan edelleen

Miksi tällainen ero? On olemassa useita hypoteeseja, mutta mikään ei ole saavuttanut laajaa hyväksyntää. Hormonaalinen yhteys mainitaan usein, koska estrogeeni voi vaikuttaa hajujen aistimiseen. Toiset tutkijat ehdottavat evolutiivista selitystä: herkällä hajuaistilla on saattanut olla merkitystä tietyissä lisääntymiskäyttäytymisissä, kuten kiintymyssuhteen luomisessa vauvaan tai sukulaisten tunnistamisessa. Tutkimuksen tekijät huomauttavat myös, että koska aivot hankkivat vain vähän soluja elämän aikana, nämä lisäneuronit olisivat läsnä syntymästä lähtien. Yksi kysymys kuuluu: onko tämä ylimääräinen solujen määrä todella riittävä selittämään suorituskykyeroa?

Nykytiedon perusteella voimme päätellä, että naiset saavat keskimäärin parempia pisteitä hajuaistitesteissä ja että hajukäämen anatominen erityispiirre tarjoaa uskottavan selityksen. Nämä tulokset kuvaavat kuitenkin tilastollisia trendejä: monilla miehillä on erittäin kehittynyt hajuaisti, ja koulutus, ikä, terveys ja tupakointi vaikuttavat voimakkaasti kykyihimme. Biologia ei siis poista merkittävää yksilöllistä monimuotoisuutta.