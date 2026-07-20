Nämä ovat varotoimia, joita monet naiset ryhtyvät juostessaan yksin.

Yhteiskunta
Fabienne Baure
Photo d'illustration : Ezgi Kaya / Pexels

Lenkkareiden pukeminen jalkaan, raikkaan ilman hengähtäminen ja hetkestä nauttiminen itsekseen: sitä juokseminen merkitsee monille. Monille naisille tämä tauko tuo kuitenkin mukanaan myös refleksejä, joiden tarkoituksena on varmistaa heidän turvallisuutensa. Australialainen kampanja tuo nyt tämän todellisuuden takaisin valokeilaan.

Juokse, mutta pysy jatkuvasti varuillasi.

Kansainvälisen naistenpäivän 2026 lähestyessä australialainen urheiluvaatemerkki LSKD on käynnistänyt kampanjan nimeltä "Hän juoksee, mutta ei koskaan vain juokse". Sen tavoite on yksinkertainen: näyttää juoksun taustalla oleva todellisuus, kaukana mainoksissa usein korostetuista vapauden kuvista.

Viesti perustuu huomattavaan havaintoon: kampanjan mukaan 92 % naisista sanoo olevansa huolissaan turvallisuudestaan juostessaan. Tämä tilasto kuvaa laajalti jaettua todellisuutta urheilutaidoista tai kokemuksesta riippumatta.

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Valmistelu, joka on paljon lämmittelyä pidemmälle menevä

Jo ennen juoksulenkin aloittamista monet naisjuoksijat ryhtyvät useisiin lähes automaattisiin varotoimiin. Puhelimen riittävän latauksen tarkistaminen, hyvin valaistun ja vilkkaan reitin valitseminen, tiettyjen alueiden tai kellonaikojen välttäminen, reitin kertominen läheiselle... nämä tavat täydentävät perinteistä fyysistä valmistautumista.

Kilpailun aikana muutkin refleksit tulevat käyttöön: avaimet pidetään helposti käden ulottuvilla, musiikin äänenvoimakkuuden rajoittaminen ympäristön havainnointia varten tai jopa reitin vaihtaminen, jos tilanne vaikuttaa epämukavalta. Yksittäin nämä toiminnot saattavat vaikuttaa merkityksettömiltä. Yhdessä ne kuitenkin osoittavat jatkuvaa valppautta.

Henkinen taakka, joka on usein näkymätön

Käytännön varotoimien lisäksi kampanja korostaa hienovaraisempaa todellisuutta: ylivalppautta. Ohikulkijoiden tarkkailu, käyttäytymisen ennakointi, kadun ylittäminen, vauhdin kiihdyttäminen tai hidastaminen olosuhteista riippuen... monille naisille nämä laskelmat ovat lähes vaistonvaraisia. Ne ovat olennainen osa heidän ulkoiluaan, joskus vuosien ajan. Tämä jatkuva huomio kuluttaa energiaa ja muuttaa hyvinvoinnin synonyymiksi tarkoitetun hetken harjoitukseksi, jossa turvallisuus pysyy aina taustalla.

Viesti, joka haastaa koko yhteiskunnan

Kampanjan iskulause kiteyttää sen tavoitteen: "Turvallisuuden ei pitäisi olla strategia." Sen sijaan, että LSKD muistuttaisi naisia varotoimista, he kehottavat heitä muuttamaan näkökulmaansa. Ajatuksena on korostaa, että vastuu niin kutsutusta turvallisesta julkisesta tilasta ei voi olla yksinomaan sitä käyttävillä naisilla.

Brändi kannustaa siis jokaista omaksumaan kunnioittavan käyttäytymisen: välttämään asenteita, joita voidaan pitää pelottavina, puuttumaan sopimattomaan käyttäytymiseen tai kyseenalaistamaan omien tekojensa vaikutuksen.

Kampanja, joka herättää laajaa huomiota

Sosiaalisessa mediassa jaettu aloite herätti nopeasti lukuisia reaktioita. Tuhannet naiset jakoivat omia kokemuksiaan ja kuvailivat tapojaan juosta rauhallisemmin. Ongelma on jopa ylittänyt Australian rajat. Se korostaa todellisuutta, jonka monet tunnistavat ja johon on jo puututtu muissa kampanjoissa, erityisesti urheilumaailmassa.

Antamalla juoksijoille äänen tämä aloite auttaa tekemään näkyväksi kokemuksen, joka usein unohdetaan. Se myös avaa laajemman keskustelun siitä, miten julkisista tiloista voidaan tehdä paikkoja, joissa kaikki voivat harrastaa liikuntaa mielenrauhalla.

Viime kädessä viesti on universaali: juoksemisen tulisi ennen kaikkea olla vapauden, nautinnon ja itsevarmuuden hetki, ilman että turvallisuudesta tulee jatkuvaa huolta.

Fabienne Baure
Fabienne Baure
Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
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