"Missä ovat plus-kokoiset naisfanit?" Tämä nainen haluaa tehdä heistä näkyvämpiä katsomossa.

MM-otteluiden aikana kamerat viipyilevät lipuilla tahriintuneissa kasvoissa. Etsimessä: naisia, jotka näyttävät siltä kuin he olisivat astuneet suoraan muotista tai mallitoimiston katalogista. Fani Felicity Hayward, joka ei koskaan jätä väliin yhtäkään Arsenalin peliä, tasapainottaa näyttelijäkaartia ja kääntää sen suosimaan kurvikkaita naisia.

Monimuotoisuuden takaisin stadionien laitamille

Hienostuneen jalkatyön lomassa kamerat siirtyvät pois kentältä ja tarkentuvat fanien kasvoihin, jotka saavat energiaa silmiensä edessä avautuvasta ottelusta. Ne tallentavat euforian vallassa olevia lapsia, pellemaisiin asuihin pukeutuneita miehiä ja yhteisen riemuitsemisen hetkiä.

He keskittyvät kuitenkin usein hyvin tiettyyn yleisöön: naisiin, joilla on perinteisen viehättävät vartalot, veistokselliset ruumiinrakenteet ja täydellisesti mitoitetut lantiot. Verkossa on jopa listauksia "kauneimmista naisfaneista", jotka bongataan katsomoista kuin teini-ikäiset improvisoiduissa koekuvauksissa. Lähes kauneusikoneina tai jopa omana "show'naan" esiteltyinä heillä kaikilla on identtiset vartalot. Vain heidän onnenliiviensä väri eroaa.

Sosiaalisessa mediassa kuvat näistä naisfaneista, joilla on korkeat poskipäät, täyteläiset huulet ja hoikat vartalot, ovat levinneet kulovalkean tavoin. Ne ovat niin epärealistisia, että ne vaikuttavat tekoälyn tuotokselta. Itse asiassa useimmat niistä ovat olemassa vain niiden luojien fantasioissa, chatGPT:n avustuksella.

Nämä silkkihiuksiset naisfanit, jotka näyttävät olevan suodatettuja, ovat räikeä illuusio. European Digital Media Observatory (EDMO) on vahvistanut visuaalisen harhaanjohtamisen . Felicity Hayward puolestaan on hyvin todellinen, tehty verestä ja lihasta ja täynnä rakkautta. Intohimoisena Arsenalin kannattajana hän kampanjoi kehon monimuotoisuuden puolesta kaikkialla, koko ajan, fanialueilta katsomojen läpinäkymättömiin yleisöihin.

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Muista, että naisfanit eivät ole esineitä

Sen lisäksi, että naisfanit joutuvat kestämään seksistisiä kommentteja ja heidät leimataan epäoikeudenmukaisesti jalkapallosta tietämättömiksi, heitä käytetään edelleen silmänruokana. Heitä kohdellaan kuin ihailtaviksi tai kommentoitaviksi tarkoitettuja lisähahmoja tai koriste-elementtejä, ja he ansaitsevat enemmän kunnioitusta näillä stadioneilla, joita rytmittävät kannustushuudot ja testosteroni. Joukkueen logolla varustetuilla t-paidoillaan, suosikkijoukkueensa väreissä olevilla asuillaan ja lukemattomilla vaakunoilla koristelluilla huiveillaan Felicity Hayward todistaa, että naisfanit eivät ole siellä vain "näyttääkseen kauniilta".

Tämä tarttuvan iloinen nainen, joka nostaa tykein koristeltuja lippuja ja kirjoittaa myös GlamourUK:lle, heittäytyy täysin sydämin jokaiseen urheilutapahtumaan. Olipa kyseessä ystävyysottelu tai ratkaiseva kilpailu, hän on aina paikalla, ja hänen vartalonsa on olennainen osa häntä, halusipa yhteiskunta sitä tai ei.

Koska jalkapallomaailmassa kauneusstandardit ovat syvälle juurtuneita. Arsenalin jalkapalloilija Declan Ricen kumppanin Lauren Fryerin syrjintä on tästä silmiinpistävin esimerkki. Häntä pidettiin "riittävän liian kauniina" ollakseen jalkapalloilijan vaimo, ja hän joutui toistuvan pilkan kohteeksi. Tämä matalan tason kritiikki osoittaa pelaajien kumppaneihin ja sitä kautta naisfaneihin kohdistuvan valtavan paineen, jonka on täytettävä tietyt kriteerit ansaitakseen paikkansa.

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Ollakseen entistä luovempi tukeakseen joukkuettaan

Felicity Hayward, jonka nimi heijastaa hänen persoonallisuuttaan, vaalii vartaloaan ja muistuttaa meitä siitä, että ulkonäkö ei ole kilpailu. Hän ei pidä painoaan haittana, vaan hyödyntää sitä muotimaailmassa etuna. Kun hän ei luo itsekeskeisyyttä edistävää sisältöä, hän kuvaa upeimpia asujaan. Platinahiuksisella nuorella naisella on hyvin eklektinen tyyli, ja toisin kuin akateemiset stylistit saattavat väittää, hän ei pidä vartaloaan piilossa. Päinvastoin, itse asiassa.

Hän yhdistää asusteita, joita muut eivät koskaan uskaltaisi koota, kuten tämän boheemista tyylistä inspiroituneen pilkullisen hameen, johon on yhdistetty "Englanti"-toppi ja yhteensopiva huivi. Tai tämän tyypillisen Arsenal-fanitopin, jota käytetään räätälöidyn paidan tai muun keräilyesineen alla, yhdistettynä häävieraan arvoiseen paljeteilla koristeltuun hameeseen. Jälleen yksi ikonisen tyylin osoitus: keinokuituinen jersey yhdistettynä tylliröyhelöiseen hameeseen, joka on kuin häävieras.

Vaikka muut kuin kokoa 6 käyttävät naiset kohtaavat edelleen pilkkaa ja punaisia kortteja, Felicity seisoo niiden rinnalla, jotka rakastavat itseään ehdoitta. Lisäksi, kun hän ei ole katsomossa, hän kilpailee monimuotoisuudesta catwalkeilla.