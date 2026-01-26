Robotin palkkaaminen: tekoälyhaastattelujen pelottava nousukausi

Vaikka ehdokkaat käyttävät tekoälyä ansioluetteloidensa hiomiseen, esitysvinkkien keräämiseen tai kiinnostavan sähköpostin täydellistämiseen, yritykset kääntyvät myös näiden digitaalisten työkalujen puoleen hakemusten seulomiseen ja seuraavan rekrytoijansa valintaan. Tekoäly valtaa HR-töitä, mutta siltä joskus puuttuu objektiivisuutta ja ennen kaikkea herkkyyttä.

Rekrytointi 2.0 -lähestymistapa, joka on yhä houkuttelevampi yrityksille

Tekoälystä on tullut osa jokapäiväistä elämäämme, ja se lisää joskus dramaattisesti mahdollisuuksiamme saada työpaikka . Ehkä olet jo käyttänyt chatGPT:tä osana työnhakuasi ja säästänyt itseltäsi henkistä vaivaa pyytämällä muutamia palveluita. Olipa kyse sitten sähköpostin uudelleenkirjoittamisesta, saatekirjeen kirjoittamisen yksinkertaistamisesta tai hankaliin kysymyksiin vastaamisesta, tekoäly on henkilökohtainen valmentajasi, monipuolinen robottisi.

Jos kirjoittaisit itse edes yhden kappaleen, olisit täysin hukassa. No, sinun pitäisi tietää, että myös yritysjohtajat hyödyntävät tätä tottelevaista ja tehokasta työvoimaa uusien kykyjen rekrytoimiseen. Henkilöstöpulan tai aikarajoitteiden vuoksi työnantajat delegoivat tämän merkittävän tehtävän ajattelemattomille roboteille. Eivätkä he pyydä heitä vain luokittelemaan ansioluetteloita relevanssin mukaan, vaan ottamaan HR-ammattilaisen roolin.

Kuvittele, että olet käynyt läpi haastattelun eri vaiheet ja saavut ratkaisevaan hetkeen: virtuaaliseen vuoropuheluun ruudun välityksellä. Avaat sähköpostitse lähetetyn linkin ja edessäsi näkyvät kasvot ovat vain kokoelma pikseleitä, nainen, joka on tehty algoritmeista, ei lihaa ja verta. Huomaat olevasi vuorovaikutuksessa robotin kanssa samalla tavalla kuin olisit oikean ihmisen kanssa. Tämä futuristinen skenaario on muuttumassa todellisuudeksi. Esimerkiksi ranskalainen startup-yritys HR Engine ylpeilee säästävänsä rekrytoijilta "kahden päivän työt" yrityksen tekoälyjärjestelmällä. Ajansäästö toki, mutta merkittävä menetys inhimillisessä yhteydessä.

CV:n seulonnasta haastatteluihin, tekoälyllä on lähes lopullinen sananvalta

Tämä tekoäly, joka skannaa ansioluettelosi ja tutkii jokaisen rivin tarkasti, antaa sinulle käytännössä ammattimaisen diagnoosin. Se ei ole vain vianmääritystyökalu; se johtaa rekrytointiprosessia. Se hoitaa kaiken ensimmäisestä yhteydenotosta käytännön harjoituksiin. Ja se on kuin tosielämän "Black Mirror" -jakso.

Tämä kone, joka ei ymmärrä intuitiota, luo jokaisesta ehdokkaasta psykologisen profiilin. Se vastaa hakemusten arvioinnista useiden kriteerien perusteella. Näiden robottien omistajat yrittävät rauhoitella ihmisiä sanomalla, että tekoäly luottaa yksinomaan taitoihin. Ne on ohjelmoitu rekrytoimaan ei ulkonäön tai sukupuolen perusteella, vaan pätevän henkilön perusteella. Siksi niiden oletetaan olevan puolueettomia. Tämä on varsin hyödyllistä suosimisen ja ulkonäköön perustuvien päätösten estämiseksi.

Rekrytoinnin taustalla oleva tekoäly, mikä on ongelmallista

Nämä suuryritysten kesyttämät tekoälyt pitävät tulevaisuuttasi omissa käsissään. Mikä on melko pelottavaa, kun näkee siitä johtuvat skandaalit. Datan hyväksikäyttö, kuvakauppa, stereotyyppinen analyysi – tekoäly avaa oven kaikenlaisille väärinkäytöksille ja eriarvoisuuksille.

Sen sijaan , että tekoäly taistelisi työelämän hiljaisia epäoikeudenmukaisuuksia vastaan, se voi myös normalisoida ne. "Valinnan tekemiseen tekoäly käyttää sille syötettyä dataa, joten jos näissä tehtävissä on aina ollut miehiä, se luulee heidän olevan pätevämpiä ja suosii miesprofiileja", huolestuttaa Marie Content, BG2V:n sosiaalioikeuden juristi Les Echos -median palstoilla.

Vuonna 2020 tehdyssä tutkimuksessa Apec (Association for the Employment of Managers) kehotti tekoälyn harkittuun ja kohtuulliseen käyttöön. "Tekoälyn tulisi olla vain täydentävä työkalu joskus kaikkein tylsimpien tehtävien suorittamiseen, mutta sitä ei voida missään nimessä pitää erehtymättömänä", tutkimuksessa todettiin. Tämä osoittaa, että tekoälyllä on rajoituksensa rekrytoinnissa.

Tekoäly, johon herkkyytesi, kaunopuheisuutesi tai sananrakkaus ei vaikuta, valitsee mieluummin taakkasi kuin itse olemuksesi. Toisin sanoen: älä odota olevasi "suosikki". Mikset kuvittelisi maailmaa, jossa sinullakin on virtuaalinen klooni, joka pystyy ylistämään hyveitäsi kameran edessä?