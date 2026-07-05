Dubaissa on vain naisille tarkoitettu ranta: mitä se oikeasti muuttaa?

Kuvittele ranta, jonka kyltissä on viivalla vedetty mies. Voit ratkaista ristisanatehtäväsi pilkkaamatta ja sukeltaa aaltoihin tuntematta oloasi lihanpalaksi. Tämä pieni paratiisin pala, joka on Barbielandin tai kuvitteellisen Tanan kaupungin arvoinen, sijaitsee korkeiden pilvenpiirtäjien ja ilmastoitujen terassien välissä. Dubain kaupungin aloitteesta luotu vain naisille tarkoitettu ranta lupaa idyllisen loman rauhallisessa rauhassa.

Ainutlaatuinen ranta on avattu Dubaissa

Useimpien rantojen edessä on kylttejä, jotka kieltävät savukkeiden, kaiuttimien ja vesiurheiluvälineiden käytön. Tällä hienolla hiekkarannalla, joka yhdistää Dubain korkeat pilvenpiirtäjät taivaansinisiin laguuneihin, on toinenkin kyltti. Tämä on todella ainutlaatuinen. Sen sisäänkäynnillä on yliviivattu mieshahmo, joka ilmoittaa miehille, etteivät he ole tervetulleita.

Se on yksinomaan naisille tarkoitettu ranta, jonne vain naisilla on erityinen pääsy. Vaikka Dubai ei ehkä olekaan houkuttelevin kohde nykyisen geopoliittisen tilanteen vuoksi, se voi ylpeillä maailman ensimmäisellä kokonaan naisille omistetulla rannalla. Tämä naisten yksityisyyden suojaan yksityistetty ranta sijaitsee Al Mamzarin lahdella. Se on suunniteltu kokonaan uudelleen osana massiivista rannan muutosprojektia tässä osassa Yhdistyneitä arabiemiirikuntia.

Palmuja seisoo korkeiden lasipilvenpiirtäjien vastapäätä, ja hypnoottinen sininen meri kutsuu. Se on postikorttimainen miljöö, jossa ei ole yhtään miestä. Tässä feminiinisessä tilassa, joka on pitkään haaveillun fantasian toteutus, ei ole miehiä pyytämässä puhelinnumeroita, vakoilemassa aurinkolasien takana olevia hahmoja tai keskeyttämässä auringonottohetkiä toiselta vuosisadalta peräisin olevilla soittorepliikoilla . Naiset voivat uida rauhassa, paistatella auringossa esteettä ja jatkaa tätä suolaista pakoa hämärään asti. Tämä ranta, joka on suunniteltu alueelle, jolla on yksi maailman alhaisimmista rikollisuusasteista, vahvistaa Dubain korkean turvallisuustason.

Yöuinti, naispuolinen henkilökunta ja tehostettu valvonta

Tämä ranta, joka muistuttaa iloista kangastusta ja sopisi täydellisesti feministiseen elokuvaan, tarjoaa enemmän kuin vain laajan vesialueen ja hienoa hiekkaa, jota täplittävät ylelliset istuimet. Se on paikka, jollaista emme olisi voineet kuvitellakaan, villeimmissä unelmissammekaan. Sekä asukkaat että turistit voivat uida kellon ympäri, jopa auringonlaskun jälkeen. Rannan ympäristö on täydellisesti valotettu, joten se on ihanteellinen polskutteluun myös yöllä, kun kuumuus on siedettävämpää.

Ja näköalapaikan kiikareiden takana on vain naisia. Kaikki rannan valvontaan, pääsyn valvonnaseen ja veden tarkkailuun palkattu henkilökunta on naisia. Naiset tuntevat silloin olevansa ainoa laji maapallolla. Tämä ranta, jota ympäröivät tukevat aidat ja joka on erotettu Al Mamzarin muista osista, on kuin paratiisi niille, jotka etsivät enemmän yksityisyyttä ja rauhaa. Se seuraa sukupuolen mukaan eriytettyjen tilojen jalanjäljissä, jotka on suunniteltu yksinomaan naisille. Naisille sopivien kuntosalien ja naisuimareille omistettujen uimaopetustuntien jälkeen rannat ovat nyt nousemassa näiden naisten kunniaksi.

Mitä meidän pitäisi ajatella tästä kokonaan naisten hiekkatilasta?

Vaikka tämä vain naisille tarkoitettu ranta muistuttaa julkista turvapaikkaa, jossa miehet usein hallitsevat, luoden illuusion siitä, että he ovat laskeutuneet toiselle planeetalle nimeltä sisarkunta, se ei ole yleisesti suosittu. Eikä vain miesten keskuudessa, jotka ovat turhautuneita siitä, etteivät enää voi ihailla rantaa. "Huono idea, naiset erosivat taas", eräs internetin käyttäjä kommentoi sosiaalisessa mediassa. "Minusta tuntuu, että pohjimmiltaan miesten ja naisten on tarkoitus elää yhdessä. Kyse on keskinäisestä kunnioituksesta", toinen lisäsi.

Koska tämä ranta ei viime kädessä edistä sukupuolten rinnakkaiseloa, vaan laajentaa miesten ja naisten välistä kuilua, eikä vain arkkitehtonisessa mielessä. Se kuvaa myös perustavanlaatuista ongelmaa: naiset eristäytyvät sen sijaan, että miehet saisivat koulutusta. Toinen paradoksi: tämä ylivalppauden vähentämiseksi suunniteltu ranta rakennettiin kaupunkiin, joka on naisten turvallisuuden suhteen esimerkillisimpien joukossa.

Jotkut pitävät tätä rantaa vapauden tyyssijana, kun taas toiset tulkitsevat sen eräänlaisena luopumisena. Eikö tavoitteena pitäisi olla, että voisi maata millä tahansa pyyhkeellä missä tahansa merenrantakohteessa ilman, että tarvitsee perustella pukeutumistaan tai pelätä joutuvansa häirityksi? Erottamalla ryhmät tarjoamme välittömän ratkaisun ongelmaan puuttumatta sen perimmäisiin syihin.