Saneleeko nenämme todella ystävyysvalintamme? Haju voisi selittää kaiken.

Oletko koskaan miettinyt, miksi jotkut kohtaamiset tuntuvat heti mukavilta, kun taas toiset tuntuvat oudon kylmiltä? Entä jos vastaus piileekin… nenässäsi? Kiehtova tutkimus viittaa siihen, että ystävyyssuhteemme voidaan osittain määrittää hajun perusteella.

Kun tuoksu tuo ihmiset lähemmäksi... jopa huomaamattamme

Jo ensihetkistä lähtien jonkun kanssa tuntee tuota pientä helpon olon jännitystä: luonnostaan virtaavaa naurua, sujuvaa keskustelua ja välitöntä yhteyden tunnetta. Weizmannin tiedeinstituutin tutkijat ovat tutkineet tätä ilmiötä ja miettineet, voisiko hajuaistillamme olla osansa. Heidän työnsä mukaan osa tästä kuuluisasta "kemiasta" voisi olla kemiallista... kirjaimellisesti.

Tämän hypoteesin testaamiseksi tutkimusryhmä rekrytoi 20 paria samaa sukupuolta olevia ystäviä, jotka kaikki olivat vakuuttuneita siitä, että he olivat heti "sopineet" toistensa kanssa ensitapaamisensa jälkeen. Vietettyään useita öitä neutraaleissa puuvilla-t-paidoissa nukkuen tutkijat analysoivat heidän kehonhajuaan "elektronisen nenän" avulla. Yllättävä tulos: ystävien tuoksut olivat merkittävästi samankaltaisempia toistensa kanssa kuin satunnaisesti valittujen parien. Ilmeisesti oma luonnollinen tuoksusi saattaa olla magneetti tietyille mieltymyksille.

T-paitojen ja "elektronisen nenän" kokemus

Luotettavien tulosten varmistamiseksi osallistujien oli vältettävä hajusteita, pahaa haisevaa ruoanlaittoa, lemmikkejä ja muita ulkoisia hajuja. Tavoitteena oli tallentaa vain kunkin henkilön ainutlaatuinen kehontuoksu. Koe osoitti, että tämän hajun kemiallinen koostumus oli samankaltaisempi ystäväpareilla, jotka olivat luoneet yhteyden välittömästi, kuin satunnaisesti pareiksi valituilla tuntemattomilla. Toisin sanoen nenäsi saattaa havaita hienovaraisen yhteensopivuuden jo ennen kuin aivosi rekisteröivät mitään.

Tämä on kiehtovaa, koska se viittaa siihen, että jotkut sosiaaliset siteet muodostuvat lähes luonnollisesti, tietoisten havaintojemme ulkopuolella. Kehon haju, jota usein pidetään anekdoottisena yksityiskohtana, voi itse asiassa olla voimakas signaali vilpittömien ja kestävien ystävyyssuhteiden rakentamisessa.

"Alkemia" ennustettiin 71 prosentin tarkkuudella

Tämän teorian vahvistamiseksi tutkijat testasivat sitten tuntemattomia. Seitsemäntoista vapaaehtoista jaettiin pareihin muutaman minuutin vuorovaikutusta varten, joka käsitti yksinkertaisen sosiaalisen tehtävän. Vertaamalla heidän tuoksujensa samankaltaisuutta heidän keskinäisiin tunteisiinsa he havaitsivat, että tämä yksinkertainen kemiallinen tekijä pystyi ennustamaan noin 71 prosentin tarkkuudella, mitkä parit tuntisivat olonsa mukavaksi yhdessä. Toisin sanoen, pelkkä tuoksu tarjoaa erittäin hyvän indikaattorin ystävällisen kohtaamisen onnistumisesta.

Kuvittele hetki: tämä pieni yksityiskohta, jonka sivuutamme, voisi selittää, miksi jotkut ihmiset saavat sinut heti rauhoittumaan, kun taas toiset, kaikista ominaisuuksistasi huolimatta, tuntuvat olevan vaikeampia lähestyä. Kyseessä ei ole tuomitseminen, vaan luonnollinen kemia, joka edistää mukavuutta ja yhteisymmärrystä.

Mitä tämä muuttaa (ja ei muuta) näkemystämme ystävyydestä

Ennen kuin voidaan päätellä, että haju on ainoa ystävyyden kriteeri, on tärkeää muistaa, että ihmissuhteet ovat rikkaita ja moniulotteisia. Yhteiset arvot, yhteinen huumorintaju, elämänkokemukset ja konteksti ovat edelleen olennaisia syvien ja kestävien siteiden rakentamiselle. Tämä tutkimus kuitenkin korostaa, että aivomme havaitsevat paljon hienovaraisempia signaaleja kuin tajuammekaan. Hajuaisti, jota ihmisillä usein aliarvioidaan, on osallisena näissä näkymättömissä mutta vaikutusvaltaisissa signaaleissa, jotka spontaanisti määräävät, kenen seurassa tunnemme olomme mukavaksi.

Joten seuraavan kerran, kun tapaat jonkun ja keskustelu soljuu luonnollisesti, muista: nenäsi saattaa olla juuri tämän kohtaamisen ensimmäinen tuomari. Ja sen sijaan, että se olisi tuomitseva, se ensisijaisesti muistuttaa meitä siitä, että kehomme ainutlaatuisine tuoksuineen näyttelevät hyvää tekevää roolia sosiaalisessa vuorovaikutuksessamme. Ystävyyssuhteemme eivät synny pelkästään mielessämme, vaan myös hienovaraisesti hajuaistikemian vaikutuksesta.