Jalkapallo-ottelu korkealla tyhjyyden yllä: hänen saavutus lähettää kylmiä väreitä verkon selkäpiitä pitkin

Yhteiskunta
Clelia Campardon
@sergeyboytcov/Instagram

Venäläinen sisällöntuottaja Sergey Boytsov (@sergeyboytcov ) pelasi hiljattain ensimmäisen jalkapallo-ottelun kuumailmapallon alla olevalla tasanteella 1 800 metrin korkeudessa. Tämä maailmanennätys on sittemmin levinnyt kulovalkean tavoin sosiaalisessa mediassa. Laskuvarjoilla varustetut pelaajat uhmasivat tyhjyyttä videolla, joka keräsi yli 50 miljoonaa katselukertaa 48 tunnissa.

Pilvien sydämessä oleva alusta

Useiden kuumailmapallojen alle kiinnitetty rakennelma huojui tuulessa, kun kaksi jalkapallovarusteisiin pukeutunutta urheilijaa juoksi ohi, laukoi ja teki tarkkoja koreja ahtaasta tilasta huolimatta. Lentokone lensi yläpuolella kuvaamaan, ja toinen jopa lensi aivan läheltä, mikä korosti kohtauksen huimaavaa luonnetta.

Turvallisuutta ja adrenaliinia yhdistettynä

Kuten venäläisen sisällöntuottajan Sergey Boytsovin (@sergeyboytcov ) jakamalla videolla näkyy, jokaisella osallistujalla oli valjaat ja laskuvarjo, kun taas pelastusryhmät ja kiipeilijät pysyivät valmiudessa "varmuuden vuoksi". Hitaat, hallitut liikkeet osoittivat tasapainoa ja koordinaatiota pakkaslämpötiloissa, muuttaen urheilulajin leijuvaksi performanssitaideteokseksi.

Räjähtäviä reaktioita ja ikonisia juhlintoja

Video levisi kulovalkean tavoin Instagramissa (Sergey Boytsovilla on 4,4 miljoonaa seuraajaa ) , X:ssä ja TikTokissa, ja siinä ihailtiin hänen "teräksisiä hermojaan" ja vitsailtiin ilmassa katoavasta pallosta. Eräs pelaaja juhli maalia Ronaldon "SIUUU"-huudolla hypätessään laskuvarjo auki.

Tällä luovuutta, jännitystä ja urheilullista virtuositeettia yhdistävällä esityksellä Sergey Boytsov rikkoo jälleen kerran sosiaalisen median spektaakkelin rajoja. Teknisen taitavuuden ja adrenaliininjanoa yhdistävä hänen vauhdikas esityksensä tasoittaa tietä uuden sukupolven niin sanotulle äärimmäiselle sisällölle, jossa urheilusta tulee huimaava koekenttä. Kohujen lisäksi tämä saavutus toimii karuna muistutuksena siitä, kuinka pitkälle jotkut tekijät ovat valmiita menemään unohtumattomien kuvien luomiseksi.

Clelia Campardon
Clelia Campardon
Valmistuttuani Sciences Posta, minulla on aito intohimo kulttuuriaiheisiin ja yhteiskunnallisiin kysymyksiin.
Tässä maassa yhä useammat naiset eivät käytä rintaliivejä

