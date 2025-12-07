Suihkujen loppu? Tämä "ihmisiä pesevä" kone aiheuttaa kohinaa

Ajatus tuntui eilen kaukaa haetulta, mutta tänään se on totta: kone, joka pesee sinut kuin vaatteet, tietenkään ravistamatta, aiheuttaa kohua sosiaalisessa mediassa. Tieteisfiktion ja todellisen innovaation puolivälissä oleva "ihmispesukone" on nousemassa yhdeksi vuoden 2025 lopun epätavallisimmista esineistä.

Tähtinähtävyys Japanissa

Japanin vuoden 2025 maailmannäyttely tarjosi varmasti yllätyksiä, mutta mikään ei herättänyt yhtä paljon kohua kuin tämä futuristinen kapseli. Japanilainen Science Corp -yritys, joka on jo tunnettu huipputeknologisesta lähestymistavastaan arkeen, on juuri ilmoittanut virallisesti lanseeraavansa koneensa, joka on suunniteltu… kokonaisten ihmisten pesemiseen. Osakan näyttelyssä prototyyppi veti puoleensa vaikuttavat jonot ja nousi yhdeksi näyttelyn tähdistä. On sanottava, että konsepti riittää houkuttelemaan jopa kaikkein skeptisimpiä.

Miten tämä ihmisiä pesevä kone toimii?

Periaate on lähes hämmentävän yksinkertainen: tavallisen suihkun sijaan makaat kotelomaisessa kapselissa. Kun kansi on suljettu, laite hoitaa kaiken. Se puhdistaa sinut hellävaraisesti kuin pesukone, mutta ilman linkousta ja kiinnittäen erityistä huomiota mukavuuteesi. Kaiken tämän säestää rentouttava musiikki, joka muuttaa tavallisen rutiinin rauhoittavaksi hetkeksi.

Idea syntyi 1970-luvulla

Tämä hämmästyttävä luomus on saanut inspiraationsa Osakan maailmannäyttelyssä… vuonna 1970 esitellystä mallista. Tuolloin 10-vuotias Science-uutistoimiston nykyinen presidentti oli syvästi vaikuttunut tästä visionäärisestä keksinnöstä. Vuosikymmeniä myöhemmin hän päätti keksiä sen uudelleen modernina versiona. Science-uutistoimiston tiedottaja Sachiko Maekura jopa selittää, että laite "ei ainoastaan puhdista kehoa, vaan myös sielua". Tämän saavuttamiseksi se sisältää sykeseurantaa ja tiettyjen elintoimintojen seurantaa, mikä takaa mukaansatempaavan, hellävaraisen ja turvallisen kokemuksen.

Rajallinen tuotanto ja huimaava hinta

Expo 2025 -näyttelyssä esitelty prototyyppi herätti kaupallistamismahdollisuudesta kiinnostuneen amerikkalaisen hotelliketjun huomion. Tämän innostuksen rohkaisemana Science-yritys päätti käynnistää ensimmäisen tuotantoerän. Tämän seurauksena eräs Osakan hotelli osti ensimmäisen laitteen ja valmistautuu jo asentamaan tämän ainutlaatuisen palvelun.

Ensimmäisten ostajien joukossa on tunnettu japanilainen kulutuselektroniikkaketju Yamada Denki, joka toivoo houkuttelevansa asiakkaita laitteen harvinaisuuden ansiosta. Ja harvinaisuus on todellakin totta: laitetta valmistetaan vain noin viisikymmentä kappaletta. Hinnan osalta paikallismedia raportoi noin 60 miljoonasta jenistä eli lähes 331 000 eurosta. Tämä summa sijoittaa laitteen vahvasti poikkeuksellisten teknologisten esineiden luokkaan.

Japanilaiseen rytmiin mukautettu innovaatio

Japanissa, jossa päivät ovat usein pitkiä ja aika on päivittäinen kamppailu, laite, joka pystyy tarjoamaan nopean, perusteellisen ja rentouttavan puhdistuksen, on todennäköisesti hitti. Se antaa ihmisille mahdollisuuden omistaa hetken hyvinvointia keholleen ilman rajoituksia. Suuri kysymys kuitenkin kuuluu, saavuttaako tämä keksintö saman menestyksen kansainvälisesti. Onnistuuko se voittamaan puolelleen käyttäjien puolelleen muista kulttuureista, jotka ovat tottuneet omiin suihku- tai kylpyrituaaleihinsa?

Varmaa on, että teknologia ylittää jatkuvasti odotuksemme ja valtaa ulottuvuuksia, joita emme voineet edes kuvitella eilen. Kone, joka pesee ihmisiä: kukapa olisi lyönyt vetoa siitä? Ja silti se on olemassa, valmiina muuttamaan arkipäiväisen tehtävän futuristiseksi kokemukseksi.