Meteoriparvi on tulossa pian, harvinainen ilmiö, jota ei kannata jättää väliin.

Joulukuun 13. ja 14. päivän välisenä yönä 2025 taivas valaistuu yhdellä vuoden upeimmista meteoriparvista: Geminideistä. Taivaan odotetaan vyöryvän jopa 150 meteoria tunnissa tarjoten lumoavan näytelmän.

Merkittävä tähtitieteellinen tapahtuma joulukuussa

Toisin kuin yleisesti uskotaan, meteoriparvet eivät rajoitu kesään. Geminidit, jotka ovat yleensä aktiivisia 4.–17. joulukuuta, kilpailevat kuuluisien Perseidien voimakkuudesta elokuussa. Tämä parvi on peräisin asteroidi 3200 Phaethonin jättämästä pölystä. Phaethon on asteroidi, jota ympäröi pysyvästi kivihiukkasten pilvi, joka syttyy saapuessaan Maan ilmakehään.

Poikkeuksellisen paljon tähdenlentoja

Meteorien huippu on tänä vuonna erityisen intensiivinen, ja meteorien määrän arvioidaan olevan 150 tunnissa noin kello 3 aamuyöllä 14. joulukuuta. Tämä korkea nopeus mahdollistaa vaikuttavan määrän kirkkaita tähdenlentoja, joista osa on valkoisia ja toiset keltaisia, sinisiä, punaisia tai vihreitä.

Vinkkejä Geminidien tarkkailuun

Jotta voisit täysin nauttia taivaallisesta taiasta, valmistaudu viileään yöhön ottamalla mukaan lämpimiä vaatteita ja peittoja. On myös suositeltavaa poistua kaupunkialueilta, joilla on paljon valosaastetta, ja katsoa kohti Kaksosten tähdistöä, meteorien ilmeistä alkuperää. Onni ja kärsivällisyys ovat parhaita liittolaisiasi, kun on kyse toivomuksen esittämisestä tähdenlennolla tämän poikkeuksellisen taivaallisen tapahtuman aikana.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Geminidit ovat vuosittainen tapahtuma, jota ei kannata jättää väliin, harvinainen kauneuden hetki, joka päättää vuoden 2025 valaisemalla yötaivaan.