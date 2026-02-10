Kun tekoäly ottaa ihmisen kasvot: tämä ultrarealistinen robotti herättää kiistaa

Kiinassa DroidUp-yritys on juuri esitellyt Moyan, hämmästyttävän realistisen humanoidirobotin. Integroidulla tekoälyllä ja ihmisen liikkeitä ja ilmeitä jäljittelevällä biomimeettisellä keholla varustettu prototyyppi herättää yhtä paljon ihailua kuin huoltakin.

Ihmisen näköinen robotti

Moya on suunniteltu rikkomaan robotiikan rajoja, ja sitä kuvaillaan "maailman ensimmäiseksi älykkääksi biomimeettiseksi robotiksi". Humanoidi, joka on 1,65 metriä pitkä ja painaa 32 kiloa, ylpeilee täydellisesti mittasuhteiltaan hyvillä piirteillä, sulavalla kävelyllä ja jopa simuloidulla ruumiinlämmöllä 32–36 °C. Virallisessa julkistamistilaisuudessaan – josta South China Morning Post raportoi – Moya lumosi yleisön: se hymyilee, kävelee, reagoi katsekontaktiin ja toistaa kasvojen mikroilmeitä roboteissa harvoin nähdyllä hienovaraisuudella. Nämä ominaisuudet tekevät tästä robotista teknologisen ihmeen, mutta myös keskustelunaiheen.

"Oudon laakson" levottomuus

Vaikka Moya tekee vaikutuksen realismillaan, monet internetin käyttäjät ovat myös ilmaisseet levottomuuttaan sen "melkein inhimillisistä, mutta ei aivan" liikkeistä. Tämä levottomuus vastaa tunnettua "outo laakso" -ilmiötä, jonka japanilainen robotiikkatieteilijä Masahiro Mori kuvasi vuonna 1970. Tämän teorian mukaan mitä lähempänä robotin kasvot ja käytöstavat ovat ihmisen kasvoja ja käytöstapoja, sitä häiritsevämmiksi pienimmätkin epätäydellisyydet muuttuvat, luoden tunteen oudosta outoudesta.

Kiinalaisessa sosiaalisessa mediassa reaktiot vaihtelevat teknologiaihailusta laajalle levinneeseen pelkoon, ja jotkut kuvailevat Moyaa "liian inhimilliseksi ollakseen rauhoittava". Toiset taas kritisoivat hyvin tavanomaisen ulkonäön valintaa: hoikka naisen vartalo, jossa korostuvat kurvit päällä, meikki, pitkät pinkit hiukset, vaalea iho ja pukeutuminen vartalonmyötäiseen, pehmeiden värien haalariin.

Kohti uutta humanoidien sukupolvea

DroidUpin mukaan Moya ei rajoitu pelkästään demonstraatiorooliin. Yritys aikoo ottaa robotin käyttöön aloilla, jotka vaativat suoraa ihmisen vuorovaikutusta, kuten terveydenhuollossa, koulutuksessa ja vähittäiskaupan vastaanotossa. Toisin kuin muut valmistajat, jotka suosivat tarkoituksella tyyliteltyjä tai mekaanisia robotteja sekaannusten välttämiseksi, DroidUp panostaa täydelliseen realismiin ja luottaa tämän uuden sukupolven "elävien" koneiden asteittaiseen hyväksyntään. Moyan odotetaan olevan kaupallisesti saatavilla vuoden 2026 loppuun mennessä, ja sen arviohinta on noin 1,2 miljoonaa yuania (noin 147 000 euroa).

Yhteenvetona voidaan todeta, että Moya on merkittävä askel tekoälyä ilmentävien robottien kehityksessä, jotka kykenevät vuorovaikutukseen emotionaalisesti ja intuitiivisesti. Tämä edistysaskel kuitenkin herättää kysymyksen ihmisen jäljittelyn rajoista. Tieteellisen kyvykkyyden ja eksistentiaalisen huimauksen välimaastossa Moya näyttää ilmentävän muotoutuvaa tulevaisuutta...