Android tai iPhone: Tämä valinta paljastaa henkilön temperamentin

Puhelin ei ole enää vain käytännöllinen ja toimiva asuste. Se on persoonallisuutemme jatke, sosiaalinen merkki. On iPhonen käyttäjiä ja ikuisesti väärinymmärrettyjä: niitä, jotka suosivat Androidia. Tämä teknologinen vinouma ei ole vain käyttöliittymän tai tavan kysymys. Kämmenelläsi oleva puhelin paljastaa kiehtovia yksityiskohtia todellisesta luonteestasi.

Uraauurtava tutkimus jännitteestä

Tutkimus on tarkastellut tätä kiistanalaista kysymystä, ja hyvä uutinen on, että kukaan ei häviä tässä teknologisessa taistelussa. Se on ensimmäinen laatuaan, joka syventyy älypuhelinten psykologiseen kieleen ja ottaa vakavasti keskustelun, joka on yhtä vanha kuin nämä monikäyttölaitteet itse. Vaikka iPhonen omistajat yrittävät käännyttää Android-käyttäjiä ja päinvastoin, tämä pieni teknologinen sota ei koske vain suunnittelua tai ominaisuuksia.

Säilyttääkseen analyysinsä objektiivisuuden viisi tutkijaa eri puolilta Isoa-Britanniaa teki kyselytutkimuksen 500 iPhonen ja Androidin omistajalle. Vaikka vannoutuneita iPhonen käyttäjiä pidetään usein materialisteina ja persoonattomina, ja Android-harrastajia saitoina ja tylsinä , nämä ovat itse asiassa väärinkäsityksiä.

Android-omistajat ovat rehellisempiä

Android-käyttäjiä pidetään joskus ulkopuolisina, joskus ajastaan jälkeen jääneinä boomereina, ja he kärsivät lukuisista stereotypioista. Kollektiivisessa mielikuvituksessa ne, jotka kantavat Androidia taskussaan, näyttävät nörteiltä ja käyttävät edelleen vanhentunutta ilmaisua "ça roule" (kaikki on hyvin). On aika oikaista ne, jotka sanovat iPhonejen olevan "hemmotellun lapsen oikku" tai jopa "lampaiden" juttu.

Android-käyttäjät eivät pidä massan seuraamisesta, eivätkä he ole helposti vaikutusvaltaisia. Heille iPhonen ostaminen merkitsisi kaikkien periaatteidensa pettämistä ja liittymistä "trendiseuraajien" joukkoon. Mitä he eivät ole.

Tämän tutkimuksen mukaan Android-käyttäjät ovat pääasiassa miehiä ja vanhempia. Heillä on prioriteettitietoisuus, eivätkä he näe mitään järkeä käyttää koko kuukauden palkkaa puhelimeen, joka kestää tuskin kuutta vuotta. Rehellisemmin sanottuna he valitsevat käytännöllisyyden julkisuuskuvan sijaan. Heitä ei kiinnosta, että heitä kutsutaan julkisuudessa luusereiksi, jos he voivat hyötyä siitä taloudellisesti.

Vannoutuneet iPhone-fanit, ekstroverttimpiä

Myös ne, jotka vannovat iPhonen nimeen, ovat lokeroituja. Monet he kuuluvat eliittiin ja seuraavat trendiä ilmaisematta koskaan mielipidettään. Heitä viekoittelevat markkinointilupaukset. Usein pinnallisiksi ja tuhlaileviksi tuomittuina heitä jopa leimataan "rikkaiksi lapsiksi". Stereotypian mukaan he ovat pinnallisia ihmisiä, jotka ostavat itselleen sosiaalisen aseman mieluummin kuin toimivan ja hyödyllisen esineen. Purrettu omena on lähes Graalin malja, taloudellisen menestyksen symboli. Tutkimus on kuitenkin heille suotuisampi, vaikka siinä onkin jonkin verran perää.

Monet ihmiset arvostavat aidosti Applen järjestelmän yksinkertaisuutta ja sujuvuutta, eivätkä pelkästään logoa. Ne, jotka keräävät iPhoneja ja kiirehtivät kauppaan heti uuden version julkaisun jälkeen, ovat yleensä ekstroverttejä ja sosiaalisesti sitoutuneempia. He kuitenkin ottavat myös muiden mielipiteet enemmän sydämelleen ja välittävät siitä, miten muut heidät näkevät. iPhonen omistaminen on tavallaan sosiaalisen aseman ilmaus. He pitävät suljetusta mutta vakaasta järjestelmästä enemmän kuin monimutkaisten mukautusten hallinnasta. He ovat myös ihmisiä, joilla on tarkka estetiikan ja organisoinnin taju.

Olitpa sitten Android- tai iPhone-käyttäjä, älypuhelimesi on kuin peili, joka on ojennettu eteesi, mini-sinä. Jotkut ihmiset, jotka kaipaavat menneisyyttä tai kärsivät digitaalisesta ylikuormituksesta, palaavat kuitenkin peruspuhelimiin. Tämä paluu perusasioihin herättää kysymyksiä uusien teknologioiden roolista jokapäiväisessä elämässämme.