Super Bowlin cheerleaderit, jotka jo herättävät kaikkien huomion

Yhdysvalloissa Super Bowl on enemmän kuin vain urheilutapahtuma; se on instituutio. Se on käytännössä osa amerikkalaista kulttuuriperintöä. Tänäkin vuonna cheerleaderit viihdyttävät yleisöä pelien välillä ja kannustavat joukkueitaan kimaltelevilla pom-pomeilla. Nämä niukasti pukeutuneet showgirlit eivät ole pelkkiä statisteja, vaan joskus jopa kentällä olevia urheilijoita kuuluisampia.

Nämä cheerleaderit, jotka itselleen kaiken huomion omistavat

Cheerleaderit eivät vain koristele lavaa ja heiluta käsiään ylös ja alas. He osallistuvat urheilutapahtuman onnistumiseen. He esittävät taiteellisen ja urheilullisen esityksen kannustavan iskulauseen tahtiin. Tämä urheilulaji, voimistelun, sirkustaiteen ja tanssin yhdistelmä, on uskomattoman fyysinen. He eivät ole vain tyttöjä, jotka heiluttavat pom-pomeja joukkueensa väreissä. Päinvastoin, heillä on tärkeä rooli ja heitä arvostetaan kaikkialla Atlantin yli. Toisin kuin jotkut saattavat ajatella, kyse ei ole vain näytöksestä.

Vaikka kiistatonin kuningas Bad Bunny käynnistää Super Bowlin tulevana sunnuntaina 8. helmikuuta 2026, cheerleaderit viihdyttävät yleisöä puoliajalla ja sytyttävät stadionin jälleen kerran liekkeihin. Tässä rohkeaa akrobatiaa, visuaalista koreografiaa ja synkronoitua jalkatyötä yhdistävässä lajissa jotkut cheerleaderit ovat todellisia tähtiä. Heitä odotetaan joskus enemmän kuin tunnettuja urheilijoita, joiden oletetaan olevan tämän huippupelin päähenkilöitä. Heillä on jopa omat faniklubinsa, ja heidän esityksensä kiehtovat yleisöä.

Kylie Dickson

Hän todistaa, että näihin erittäin kilpailukykyisiin joukkueisiin pääsyyn tarvitaan muutakin kuin kauniit kasvot. Ennen kuin hän esitteli notkeuttaan kentällä, hän kilpaili nuorten olympialaisten kansallisissa mestaruuskilpailuissa. Dallas Cowboys Cheerleadersin (DCC) cheerleaderina Kylie on yksi joukkueen seuratuimmista jäsenistä Instagramissa. Häntä ihaillaan elegantista tyylistään, moitteettomasta tekniikastaan ja lämpimästä persoonallisuudestaan. Hän ilmentää täydellisesti DCC:n vaalimaa "lumoavaa ja kurinalaista" imagoa.

Katso tämä postaus Instagramissa Kylie Dicksonin (@kylie_dickson) jakama julkaisu

Madeline Salter

Hän aloitti tanssimisen hyvin nuorena (jo 6-vuotiaana) ja kävi laajan koulutuksen kilpa- ja yliopistotanssissa ennen liittymistään arvostettuun Dallas Cowboys Cheerleadersiin, joka tunnetaan myös nimellä America's Sweethearts. Tämä cheerleading-lahja näyttää olevan hänellä geeneissä. Hänen äitinsä oli joukkueessa 1980-luvulla. Sitoutuneena naisena hän halusi selventää ammattiaan verkossa. "Naisena oleminen urheilussa on paljon enemmän kuin univormun käyttämistä: kannamme mukanamme odotuksia, paineita ja tarkoitusta", hän sanoi.

Katso tämä postaus Instagramissa Madeline Salterin (@_madelineggrace) jakama julkaisu

Reece Weaver

Myös Dallas Cowboysin cheerleadereihin kuuluva Reece on erittäin aktiivinen sosiaalisessa mediassa. Rentoutuneemman ja helposti lähestyttävän tyylinsä ansiosta hän on suosittu nuoren yleisön keskuudessa. Hänen jatkuva hymynsä ja energiansa tekevät hänestä erottuvan joukosta peleissä.

Katso tämä postaus Instagramissa Reece Weaverin (@reece_christinee) jakama julkaisu

Chloe Holladay

Chloe, ensimmäinen NFL-joukkueeseen (Tennessee Titans) liittynyt cheerleader vuosikymmeniin, on räjähtänyt TikTok-skeneen yli miljoonalla seuraajallaan. Hän erottuu ainutlaatuisella tyylillään (joka on saanut inspiraationsa HBCU:n cheerleadereista) ja urheilullisella tyylikkyydellään. Hän edustaa NFL-cheerleadingin monimuotoisuuden evoluutiota.

Katso tämä postaus Instagramissa Chloe Holladayn (@chloe_holladay) jakama julkaisu

Ava Lahey

Ava löydettiin vuonna 2024 Netflix-sarjasta America's Sweethearts, ja hänestä tuli nopeasti fanien suosikki. Hän on hiljattain liittynyt Dallas Cowboysin cheerleadersiin, ja yleisö pitää häntä aitona, määrätietoisena ja erittäin ilmeikkäänä sekä lavalla että valkokankaalla.

Katso tämä postaus Instagramissa Ava Laheyn (@avamarielahey) jakama julkaisu

Uskon seurakunta

Faith oli ensimmäinen uusiseelantilainen Dallas Cowboysin cheerleadereihin liittynyt nainen, ja hän herätti kansainvälistä huomiota heti saapuessaan. Hän pukeutui kabaree-esitysten höyhenkoristeisiin ennen kuin puki päähänsä pom-pomit. Aucklandissa toiminut entinen ammattitanssija tuo joukkueeseen tuoreen näkökulman ja monikulttuurisen säväyksen.

Katso tämä postaus Instagramissa FAITH WARDin (@flexi_faith) jakama julkaisu

Onko valintakriteereihin tulossa muutoksia?

Cheerleading on vaativampaa kuin miltä näyttää. Mutta se on myös ja ennen kaikkea ulkonäköön liittyvä urheilulaji. Super Bowlin näytöksissä kaikkien vartalot ovat käytännössä identtisiä, ihonvärissä on vain pieniä eroja. Rytmin taju ja joustavat raajat eivät riitä cheerleading-joukkueeseen liittymiseen ja pom-pomien käyttämiseen. Sinun on myös mukauduttava ikiaikaiseen kauneusihanteeseen : hoikan ja kiinteän naisen ihanteeseen.

Cheerleadereilla näyttää olevan painorajoitus ja tietyt mitat. Nämä melko stereotyyppiset, mutta huolellisesti salatut säännöt leijuvat hakijoiden ansioluetteloissa. Itse asiassa vuonna 2013 Ravens-cheerleader nimeltä Courtney Lenz joutui sivuun hieman painonnousun jälkeen. "Meidät punnitaan joka viikko kauden aikana, eikä kukaan saa liikkua. Luulen, että lihoin 800 grammaa", hän kertoi Access Hollywoodille. Hänen mukaansa siitä ei mainittu, mutta se johti hänen tilapäiseen pelikieltoonsa. Tämä selittää, miksi profiilit ovat niin "hiottuja".

Vaikka miehet saavat nykyään esiintyä pom-pomien kanssa ja pyrkiä muihinkin rooleihin kuin "kantajien" rooliin, monimuotoisuus on edelleen melko abstraktia. Missä ovat afrokampaukset kantavat cheerleaderit? Missä ovat ne, joilla on rakkauskahvat paljetein koristeltujen asujensa alla? Tällä hetkellä on kuin todistaisimme Victoria's Secret -enkelien ylösnousemusta.