Älykäs riipus, joka haluaa olla ystäväsi: miksi tämä projekti huolestuttaa psykologeja

Yhteiskunta
Fabienne Ba.
"Aina läsnä olevaksi kumppaniksi" mainostettu tekoälyllä toimiva älykäs riipus on herättänyt paljon kohua viime viikkoina. Rauhoittavan viestinsä ja tyylikkään muotoilunsa takana tämä projekti herättää syvällisiä kysymyksiä suhteestamme tunteisiin, teknologiaan ja intiimiyteen.

Yhdistetty laite, joka esittelee itsensä ystävänä

Tämän riipuksen takana oleva startup väittää tarjoavansa paljon enemmän kuin vain digitaalisen avustajan. Toisin kuin vapaaehtoisesti käyttämäsi sovellukset, tämä laite on suunniteltu ennakoivaksi: se aloittaa keskusteluja, lähettää spontaaneja viestejä ja kommentoi jokapäiväistä elämääsi. Markkinointilupauksensa mukaan se voi rohkaista, lohduttaa, tarjota neuvoja tai vain pitää sinulle seuraa.

Tämä lähestymistapa pyrkii selvästi puuttumaan nyky-yhteiskunnissamme laajalle levinneeseen yksinäisyyden tunteeseen. Paperilla ajatus saattaa tuntua lohdulliselta: aina saatavilla oleva, aina väsymätön ja kuunteleva kohde. Tämä lupaus jatkuvasta läsnäolosta kuitenkin huolestuttaa joitakin psykologiyhteisössä.

Emotionaalisen tuen ja emotionaalisen riippuvuuden välillä

Monien asiantuntijoiden mielestä suurin vaara piilee tällaisen laitteen aiheuttamassa emotionaalisessa hämmennyksessä. Esine, joka esiintyy ystävänä, aina hyväntahtoisena ja aina eri mieltä olevana, voi edistää keinotekoista kiintymystä.

Jotkut ihmiset, erityisesti haavoittuvuuden tai eristäytymisen läpikäyvät, saattavat vähitellen alkaa luottaa tähän esineeseen emotionaalisen tyhjiön täyttäjänä. Vaarana on, että ihmissuhteet epätäydellisyyksineen, jännitteineen ja hyvin todellisine tunteineen korvautuvat asteittain ohjelmoidulla, ennustettavalla ja konfrontaatiovapaalla vuorovaikutuksella. Juuri nämä ihmissuhteiden karheudet edistävät henkilökohtaista kasvua, itsetuntoa ja emotionaalista rikkautta.

Jatkuva valvonta, joka kyseenalaistaa yksityiselämän

Toinen merkittävä kiistanaihe: toimiakseen tehokkaasti tämän riippuvalaisimen on jatkuvasti seurattava ympäristöään integroidun mikrofonin avulla. Se analysoi jatkuvasti ympärilläsi olevia ääniä ja vuorovaikutusta voidakseen puuttua asiaan "oikealla hetkellä".

Tämä passiivinen valvonta herättää vakavia eettisiä ja oikeudellisia kysymyksiä. Keskustelujen epäsuora tallentaminen, mukaan lukien sellaisten ihmisten keskustelut, jotka eivät ole koskaan antaneet suostumustaan, hämärtää yksityisyyden rajoja. Monille asiantuntijoille tämä intiimin teknologisen läsnäolon muoto luo huolestuttavan ennakkotapauksen jatkuvan henkilötietojen keräämisen normalisoinnissa.

Kiista, joka raivoaa jo kansainvälisesti

Yhdysvalloissa projektin alkuperäiset viestintäkampanjat aiheuttivat välittömän vastareaktion. Mainosjulisteita vandalisoitiin, ja startupia syytettiin ihmisten yksinäisyyden hyödyntämisestä ja eräänlaisen emotionaalisen valvonnan normalisoinnista. Useat mediat, kuten The New York Times , uutisoivat tästä kritiikistä.

Sosiaalisessa mediassa monet käyttäjät ilmaisevat myös hylkäävänsä tämäntyyppisen laitteen. Jotkut tuomitsevat sen tunkeutumiseksi heidän yksityiselämäänsä, kun taas toiset näkevät sen uhkana elämälle, aitoudelle ja ihmissuhteiden spontaanisuudelle. Toistuva viesti on selvä: monet eivät halua tekoälyn valtaavan emotionaalista paikkaa jokapäiväisessä elämässään.

Laajempi yhteiskunnallinen kysymys tekoälyn ympärillä

Tämän yhden riipuksen lisäksi psykologit näkevät tämän projektin yhä tunkeilevamman tekoälyn symbolina. Vaikka jotkin digitaaliset työkalut voivat tarjota satunnaista tukea, niiden ei tulisi koskaan korvata todellisia ihmisten välisiä yhteyksiä – epätäydellisiä mutta syvästi eläviä.

Viime kädessä arvosi, herkkyytesi ja kykysi rakastaa ja tulla rakastetuksi ansaitsevat paljon enemmän kuin kiintymyksen simulaation. Ihmissuhteet ravitsevat itsetuntoa, itseluottamusta ja emotionaalista tasapainoa tavoilla, joita mikään algoritmi ei pysty jäljittelemään. Keskustelu on edelleen avoin, mutta yksi asia on varma: verkottuneen laitteen, joka "haluaa olla ystäväsi", herättää syvällisiä kysymyksiä siitä, mitä haluamme säilyttää ihmisyydestämme.

Fabienne Ba.
Android tai iPhone: Tämä valinta paljastaa henkilön temperamentin

