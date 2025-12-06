Tässä maassa yhä useammat naiset eivät käytä rintaliivejä

Ranska erottuu Euroopassa maana, jossa useimmat naiset omaksuvat "ei rintaliivejä" -lookin. Viimeaikaisten kyselytutkimusten mukaan 7 % naisista ilmoittaa, ettei koskaan tai juuri koskaan käytä rintaliivejä, ja alle 25-vuotiaiden keskuudessa näin tekee 18 %.

Kiihtyvyys sulkutilan jälkeen

Tämä terveyskriisin ja etätyön kiihdyttämä liike yhdistää arjen mukavuuden feministiseen kannanottoon, joka näkyy kaduilla ja sosiaalisessa mediassa, kuten eräässä tutkimuksessa todetaan. Verrattuna Espanjaan (3 %), Italiaan (2 %) tai Yhdistyneeseen kuningaskuntaan (1 %) Ranska on tämän esteettömän trendin kärjessä. Ennen vuotta 2020 vain 3–4 % ranskalaisista naisista käytti rintaliivejä, mutta sulkutila nosti tämän luvun 8 prosenttiin kokonaisuudessaan ja 20 prosenttiin nuorten naisten keskuudessa. Tämä tapa on jatkunut ulkona heidän uuden vapautensa ansiosta.

Yöpymiseen pukeutuminen eristäytyneinä paljasti kaaritukien ja hihnojen aiheuttaman epämukavuuden, minkä vuoksi 53 % naisista asetti hyvinvoinnin etusijalle normien edelle. 18–24-vuotiaista 13 % jatkoi tätä käytäntöä vuonna 2022, mikä on eurooppalainen ennätys, joka yhdistetään pakotetun seksualisoinnin vastaiseen taisteluun.

Syitä mukavuuden lisäksi

Mukavuus motivoi 53 %:a rintaliivejä käyttämättä jättävistä, mutta 32 % nuorista mainitsee yhteiskunnallisten normien hylkäämisen, mikä muuttaa "ei rintaliivejä" -liikkeen muodikkaalle ja vapauttavalle kannanotolle. Tämä trendi on yleisempi suurissa kaupungeissa ja korkeampien sosioekonomisten ryhmien keskuudessa, ja sen osuus kasvoi 4 prosentista 13 prosenttiin vuosien 2020 ja 2022 välillä. Vaikka se on edelleen vähemmistö (yhteensä 6–7 %), se jatkuu esteistä, kuten ylläpidosta ja muiden harkinnasta, huolimatta.

Muotisopeutuminen

Ranskalaiset brändit mullistavat muodin laskeutuvilla yläosilla, pehmeillä, kaarituettomilla rintaliiveillä ja toisen ihon kankailla, mikä tekee rintaliiveistä valinnaisia. Tätä tyylillistä lähestymistapaa esitellään jopa muotiviikoilla, ja se inspiroi uudelleenkuviteltuja pääntiehen ja mukaviin, monikäyttöisiin malleihin. Nämä uraauurtavat nuoret naiset vaikuttavat muuttuviin markkinoihin, jotka ovat kaukana perinteisistä rajoituksista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Ranskassa rintaliivitön pukeutuminen on yhä suositumpi valinta mukavuuden ja vapauden vuoksi. Tämä nouseva trendi muokkaa normeja ja muotia asettamalla hyvinvoinnin etusijalle sopimusten sijaan.